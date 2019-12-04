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الرئيسية | مدارات | "أكاديمية المملكة" تنظم دورة حول "آسيا أفقاً للتفكير"‎

"أكاديمية المملكة" تنظم دورة حول "آسيا أفقاً للتفكير"‎

"أكاديمية المملكة" تنظم دورة حول "آسيا أفقاً للتفكير"‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 19:05

تعتزم أكاديمية المملكة المغربية تنظيم دورتها السادسة والأربعين حول موضوع "آسيا أفقاً للتفكير" لدراسة ومعالجة التجارب الحداثية والتنموية في الدول الثلاث: الصين يومي: 9 و10 دجنبر، والهند يومي: 11 و12 دجنبر، واليابان يومي: 16 و17 دجنبر 2019.

وسيشارك ببحوث ودراسات في هذه الدورات الثلاث خبراء متخصصون وأساتذة جامعيون ومنظرون إستراتيجيون ومسؤولون في مؤسسات مهتمة بالحداثة الآسيوية، من المناطق الآسيوية والأوربية والعربية والإفريقية.

وَستعالج هذه الدورات قضايا وإشكالات التجارب الحداثية وتحدياتها في هذه الدول (الصين، الهند واليابان)، وتحولاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وانخراطها في منظومة القيم الكونية، ومنها العولمة، وجسور التعاون بينها والمغرب وإفريقيا.

الأكاديمية سبق أن نظمت سابقاً سِلسلة من المحاضرات التمهيدية لإلقاء الضوء على التجارب الحداثية والتنموية في الدول الآسيوية، شارك فيها عدد من الباحثين المرموقين والمتخصصين في قضايا التنمية والتطور في الدول الآسيوية الرائدة. وَسترافق هذه العروض أمسيات فنية تستعرض فيها الإنجازات الفنية والوطنية والدولية.

وسبق للأكاديمية أن عقدت الدورة الثالثة والأربعين لـ"إفريقيا أُفقًا للتفكير" أيام 8-11 دجنبر 2015؛ والدورة الرابعة والأربعين "من الحداثة إلى الحداثات" أيام 24-26 يناير 2017، والدورة الخامسة والأربعين "أمريكا اللاتينية أفقاً للتفكير" 24-26 أبريل 2018.

وتشدد أكاديمية المملكة على أن هذه الدورات تهدف إلى الاِستفادة من التجارب الحداثية للدول التي حققت إنجازات حداثية وتنموية متطورة، احتلت بها مكانة متميزة في النُّظم الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وللوقوف عند التحديات التي تواجهها هذه التجارب، واسترشادًا بأهداف أكاديمية المملكة المغربية العاملة على تشجيع البحث والاستقصاء في مختلف ميادين المعرفة، والانفتاح على القضايا التي تشكل الانشغال الكبير في الفكر المعاصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Zoghbi الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 19:15
ان الامة العربية في امجد لحظات القوة الحضارية لم تتوقف قط عن التفاعل الخصب الخلاق مع الحضارات والافكار الاخرى..
ولكن التفاعل من موقف القوة تختلف نتائجه جذريا مع التفاعل من موقف الضعف، حيث لا يكون هناك تفاعل حقيقي ، بل نصبح في حالة استقبال سلبي ،ومجرد صدى بلا صوت اصيل يتبادل الاخذ والرد
* من وثائق ندوة الغزو الثقافي بتونس ، مارس 1982 *
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2 - تالوين الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 19:17
إذا أرادت الدولة أن تتبنى الصين كنموذج تنموي فيجب ان تقلدها اولا في تعاملها مع المفسدين. الصين إذا ضبطت مفسدا بالسرقة من أموال الشعب او مرتشيا فإنها تقوم بإعدامه برصاصة. وعائلة الفاسد هي من تشتري الرصاصة من مالها. ولكن كم من رصاصة سنحتاج في بلدنا اذا طبق المغرب هذا العقاب؟
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