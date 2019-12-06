الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يوم الجمعة 09 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق لـ 06 دجنبر 2019 م، بعد صلاة المغرب.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة".