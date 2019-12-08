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لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب

لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:02

زارَ مايك بومبيو، كبيرُ الدّبلوماسيين الأمريكيين، المغرب، يوم الخميس، وهو أعلى مسؤول أمريكي يُسافر إلى الرباط منذ انتخاب الرّئيس دونالد ترامب؛ ولأنّ الأمن القومي يمثّل أولى الأولويات الإدارة الأمريكية، كانَ لافتاً لقاء وزير الخارجية الأمريكي بعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بمقرِّ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويبدو أن أطول مدّة من المباحثات الأمريكية المغربية بمناسبة زيارة بومبيو إلى المغرب هي التي جمعته مع عبد اللطيف حموشي، بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وهو ما يجعلُ هذا اللقاء يكتسي دلالات تعكسُ الشّراكة الأمنية القوية بين البلدين.

وغردّ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معربا عن "ابتهاجه بلقاء عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني"، لافتا الى أن "اللقاء كان مهما للتعاون بين البلدين لمكافحة الارهاب، وتعزيز السلم والأمن".

وبشأن دلالات هذا اللقاء، الذي جمعَ بومبيو بحموشي، يؤكّد عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أنّه يعكسُ "التقدير الأمني الأمريكي لقوة المدرسة الاستخباراتية المغربية؛ ذلك أنه لم يسبق لمسؤول أمريكي بهذا الحجم أن اجتمع بمسؤول أمني في أيّ دولة من الدول العربية أو الأوروبية".

واعتبر المنار السليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الأمر "يتعلق بإقرار أمريكي بقوة النموذج الأمني المغربي في التصدي للمخاطر والتهديدات الإرهابية"، مبرزاً أنّ "الاجتماع يدل على وجود خطر إرهابي كبير في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء تريد الولايات المتحدة الاعتماد على التجربة المغربية للتصدي لهذا الخطر".

وفي هذا المنحى، يشرحُ الأستاذ الجامعي أنّ "الأمريكيين يعرفون أن خارطة الجماعات الإرهابية انتقلت إلى منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، لذلك يريدون بناء شراكة أمنية مع المغرب للتصدي لهذا الخطر".

الدلالة الثّالثة التي يستعرضها المنار السليمي تشيرُ إلى أنّ "أمريكا باتت تأخذ الحجج المغربية بخصوص الخطر الإيراني في شمال إفريقيا بكل واقعية؛ فالأمريكيون يدركون جيدا خطر إيران في شمال إفريقيا ويعرفون أن المغرب لديه القدرة والتجربة في التصدي للخطر الإيراني، فهم يريدون مع المغرب استباق خطر إيران الساعية إلى إنشاء أحزاب الله جديدة في منطقة شمال إفريقيا".

في السّياق نفسه، يبرز الخبير ذاته أنّ "هذا اللقاء يعبر عن استباق أمني أمريكي مغربي لكل احتمالات المخاطر القادمة في شمال إفريقيا، نظرا لوجود اضطرابات في ليبيا ووضع هش في دول داخل المحيط الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء".

"خامسا، هذا اللقاء هو تعبير عن استباق مغربي أمريكي لخطر المقاتلين الارهابيين الأجانب الذين بدؤوا يخرجون من سوريا والعراق عبر الأراضي التركية؛ فالولايات المتحدة تعتمد على التجربة المغربية في التصدي لخطر المقاتلين الارهابيين الداعشيين الأجانب، وتريد تبادل المعلومات والقيام بأعمال استباقية قبل وقوع الخطر"، يشدّد المنار السليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - غير دايز الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:28
عندما نضع الرجل المناسب في المكان المناسب تكون هذه هي النتيجة اعتراف وطني ودولي بعد دول اوربا وروسيا ...هاهي امريكا اقوى دولة في العالم تعترف بذلك وتسعى لتحسين العلاقات بجدية وندية مع المغرب...هناك رؤساء دول وحكومات و وزاراء خارجية يستطعون دفع الملاين والملاير للقاء وزير خارجية اقوى دولة في العالم !!!
اه لوكان بالامكان استنساخ الحموشي في النيابة العامة والقضاء لكي لا تذهب مجهودات الامن والدرك سدى ولكي يحس المواطنون بالامن والامان وينال المجرمون من صغيرهم الى كبيرهم عقابهم وخصوصا ناهبي المال العام في الجماعات و الوزارات و الادارات والشركات العمومية والمتهربين من الضرائب في الشركات الخاصة الكبيرة
اه لو كان بالامكان وضع وزير كوالي الامن الممتاز الحموشي في الصحة والتعليم للتعامل بصرامة وحزم مع لوبيات ومافيات الفساد والمصحات والمدارس الخاصة والنقابات لاجبار الكل على اداء عمله لكي تتحسن مستشفياتنا ومدارسنا التي تكلفنا ميزانيات بالملاير بدون جدوى حيث لا يضطر المغربي لانفاق دم جوفه على علاج نفسه وابناءه وتدريسهم في مصحات خاصة ومدارس خاصة بلا ضمير تعتبر الاغلى في افريقيا
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2 - مكلخ مغربي قح الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:35
ولماذا لم يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون ؟هل هذا دليل علي ديل ضعف الديبلوماسية المغربية؟ولمذا لم يلتقي بالملك ؟اكيد هناك دلالات تنهجها الولاتيات المتحدة اتجاه المغرب.لمذا لايرد بلدنا بالمثل؟ام يعثبر هذا مركب نقص.
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3 - كمال الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:40
قوة النمودج الامني هي التنمية و الازدهار الاقتصادي ، وخلق فرص الشغل، والتوعية من خلال التربية السليمة والتعليم الجيد، لكي لا يتجه الشباب الى التطرف.
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4 - حسن الوطني الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:41
تحية إكبار وإجلال لي سي عبد اللطيف ا لحموشي الدي أبان عن اجتهاد وعمل منقطع النضير في استتباب الأمن والاستقرار باالاضافة الى تجربته الحرفية ويقضته العالية في التصدي للمجموعات الإرهابية . نسأل الله العلي القدير ان يحفض بلدنا المغرب وسائر البلدان العربية من الإرهاب . ألف تحية لي سي عبد اللطيف الحموشي
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5 - دكالي الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:46
يؤكّد عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أنّه يعكسُ "التقدير الأمني الأمريكي لقوة المدرسة الاستخباراتية المغربية؛ ذلك أنه لم يسبق لمسؤول أمريكي بهذا الحجم أن اجتمع بمسؤول أمني في أيّ دولة من الدول العربية أو الأوروبية.!!! اقول لك لماذا أيها السيد السليمي جرى هذا اللقاء بين المسؤول الأمني؟. لأن هذا المسؤول الأمني في يد أعلى سلطة في البلاد وليس في يد سلطة رئيس الوزراء أو وزير الداخلية.الذي يتم مناقشة وترتيب اللقاء.هذا المسؤول الأمني المحترم إذ أنه لو تم لقاء وزير الخارجية بأعلى سلطة لكان كل شيئ انعقد في نفس المكان واللقاء.هذه هي الحكومة التي يجب أن تقول عليها إنها استثنائية بين دول العالم وخاصة الأوروبية والأسيوية وليس بالعربية.
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6 - مغربي الأحد 08 دجنبر 2019 - 10:50
لا يمكننى كمواطن مغربي الا ان افتخر بلاجهزة الامنية المغربية, واتمنى لها التوفيق في مهامها .
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