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كُتّاب وآراء
انتخاب بنخطاب على رأس جميعة العلوم السياسية
انتخب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية، بالإجماع، عبد الحميد بنخطاب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، رئيسا للجمعية عن الفترة المتبقية إلى حدود عقد جمعها العام.
كما تم انتخاب عبد الجبار عراش، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق سطات، نائبا للرئيس، وسعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية، كاتبا عاما للجمعية، والأستاذة حسنة كجي، أستاذة العلوم السياسية بكلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، نائبة له.
كما جرى انتخابُ عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال الرباط، أمينا للمال، ومحمد بنهلال، أستاذ العلوم السياسية بالكلية متعددة الاختصاصات تازة، نائبا له.
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية جاء إثر مشاركة أعضاء المكتب سالف الذكر في الورشة العلمية التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بكلية الحقوق أكدال الرباط، حول النموذج التنموي الجديد، حيث عقدوا اجتماعا تداولوا فيه إعادة توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي وأنشطة وأعمال الجمعية المبرمجة في السنة المقبلة.
وجاء انتخاب عبد الحميد بنخطاب، حسب بلاغ للمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية، لضمان استمرار الهياكل التنظيمية للجمعية بعد شغور منصب الرئيس، الذي كان يتولاه حسن طارق، الذي عين سفيرا للمملكة بدولة تونس.