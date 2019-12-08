الانفتاح على منظومة العدالة يجمع المغرب وبريطانيا

هسبريس من الرباط

قام وفد من وزارة العدل بزيارة عمل للمملكة المتحدة، في إطار انفتاح الوزارة على تجارب مقارنة جديدة، من جهة، وضمن برنامج تعاون الوزارة مع سفارة المملكة المتحدة بالرباط؛ من جهة ثانية.

الوفد المغربي، الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، والذي يضم فؤاد محيي، مدير الموارد البشرية، وحسن قباب، مدير الميزانية والمراقبة، وشكير فتوح وسميرة مدون، المستشارين بديوان وزير العدل، اطلع "على مميزات نظام العدالة بالمملكة المتحدة وتجربتها في مجال العقوبات البديلة".

كما اطلع على المجهودات التي تقوم بها المملكة المتحدة، من خلال مصالح إعادة الإدماج، في الإشراف على تنفيذ تجربتها الشبيهة بمؤسسة المساعدة الاجتماعية، التي اعتمدتها وزارة العدل بالمحاكم المغربية منذ سنة 2004.

وتم خلال هذه الزيارة التعرف على نظام المصادرة المدنية كنظام فريد تعتمده المملكة المتحدة في مجال تجفيف منابع الجريمة وعائداتها، إلى جانب المصادرة الجنائية ضمن قانون POCA، وما يرتبط بالتدبير الإداري والمالي للمحاكم، وكيفية تدبير المهن القانونية والقضائية.

وفي الإطار ذاته، تم عقد لقاء مع الوكالة البريطانية المعنية بتدبير المحاكم، ومفوضية القانون المكلفة بالتشريع، من أجل تبادل الأفكار والتجارب. كما قام الوفد المغربي بزيارة المحكمة الابتدائية الجنائية crown court بكامبريدج، ومحكمة الاستئنافRoyal Court بلندن.