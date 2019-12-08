المالكي: تجديد الاتحاد الأوروبي يمر جنوب المتوسط

هسبريس من الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط، إن لقاء المجموعة سالفة الذكر "يشكل مناسبة لإحياء الذكرى الـ30 للمجموعة التي أنشئت سنة 1990 بهدف المساهمة في تكريس معرفة أفضل للحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالمنطقة المتوسطية والعمل كإطار للبحث والتفكير حول تطور المجتمعات بالمنطقة".

وأضاف المالكي، خلال اللقاء السنوي للمجموعة الذي انعقد أمس السبت بالرباط تحت شعار "المتوسط المتعدد في محيط العولمة واختلال التوازن الإقليمي"، أن المجموعة قامت بالعديد من الدراسات والتظاهرات التي تهم مستقبل البعد المتوسطي للمغرب في جميع المجالات، مشيرا إلى الأوراش والمجهودات المبذولة الهادفة إلى جعل منطقة شمال المملكة واجهة تنموية رئيسية من خلال إحداث موانئ مهمة جدا مطلة على المتوسط، وإحداث أهم قطب على مستوى قطاع السيارات، مؤكدا أن كل هذا يهدف إلى تمكين المغرب من تحقيق قفزة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وبكيفية متوازنة.

كما اعتبر المتحدث أن أوروبا، التي تعد الشريك الإستراتيجي للمغرب، تعيش اليوم "أزمة التحول"، مؤكدا أن تجديد البناء الأوروبي "سيمر من خلال الضفة الجنوبية للمتوسط وسيتم من خلال الاهتمام أكثر بإفريقيا".

من جهته، قال إدغار موران، مدير البحث بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية مهمة وخاصة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المنطقة تعرف العديد من التحديات أبرزها على المستوى البيئي حيث يعرف البحر المتوسط وضعية كارثية جراء الصيد الجائر وتلوث مياهه.

وأبرز مدير البحث بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي أن اللقاء يشكل فرصة مهمة جدا للبحث ودراسة السبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات وبلورة آفاق جديدة بشأن هاته المنطقة، معتبرا أن بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط تتشارك العديد من القواسم الثقافية والعادات، داعيا في الآن ذاته إلى العمل على تعزيز عوامل التوافق بين بلدان المنطقة على نحو متزايد والتغلب على بعض مظاهر الانقسام.

يذكر أن اللقاء ناقش محاور عديدة تهم "المتوسط المتعدد ورهانات المنافسة والنفوذ"، و"المتوسط في السياق العالمي الجديد"، و"المنظورات المتوسطية في ضوء السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب".

وتميز هذا اللقاء السنوي، الذي عرف حضور دبلوماسيين وثلة من المثقفين والأكاديميين والباحثين، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط وجامعة محمد الخامس بالرباط والجامعة الأورومتوسطية بفاس ومعهد (أماديوس) ومعهد الدراسات الإفريقية، تهم وضع الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة لإحداث وتدبير شبكة الأبحاث الأفرومتوسطية وتنظيم أنشطة علمية وثقافية حول مواضيع تهم منطقة المتوسط وأوروبا وإفريقيا.