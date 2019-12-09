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الرئيسية | مدارات | بورقية: التاريخ الهادئ بين إفريقيا والصين يوحد "مصير الإنسانية"

بورقية: التاريخ الهادئ بين إفريقيا والصين يوحد "مصير الإنسانية"

بورقية: التاريخ الهادئ بين إفريقيا والصين يوحد "مصير الإنسانية"
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:05

قالت رحمة بورقية، عضو أكاديمية المملكة المغربية، إنّ التاريخ الذي يربط الصّين بإفريقيا تاريخ هادئ؛ لأن الواقع الإفريقي لم يشهد احتكاكا حادّا بهذا البلد، وهو ما رأت فيه الأكاديمية المغربية نقطة للمصير المشترك، لأن تاريخ العلاقة بالصين لا يشكل عبئا ثقيلا على ذاكرة الشعوب، ولا يوقظ مشاعر الكراهية، والدعوة للنسيان، مما يسهل "مشروع وحدة المصير".

واستشهدت بورقية، الاثنين، في محاضرتِها الافتتاحية للدّورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة المغربية، المعنونة بـ"الصّين أفقا للتّفكير" بالعبارة التي استعملها الرئيس شي جين بينغ، قبل وصوله إلى رئاسة بلده، وهي "الحلم الصيني"، وأضافت أنّه بمجرد وصوله إلى الرئاسة عمل على أن يكون ما يحكم تعاون الصين مع الدول الأخرى، في إطار العولمة، هو "وحدة مصير الإنسانية"؛ لأن "مصير كل أمة مرتبط ارتباطا وطيدا بمصير الدول الأخرى"، وفق تعبير الرئيس الصّيني.

وزادت عضو أكاديمية المملكة قائلة إنّ احترام الصّين للشّعوب يرشِّحُها لتكون قوة أخلاقية، وأضافت أنّ "وحدة مصير الإنسانية" تضفي طابعا إنسانيا على العولمة، قبل أن تستدرك قائلة: "لكن نعلم أنّ في مجالات المواقع الجيوسياسية والسياسات والمصالح الاقتصادية، تتحطّم أحيانا المثل العليا، في عالم تتخلّله الصراعات السياسية والإثنية، والهوياتية، والبيئية، وكل ذلك يعيق وحدة مصير الإنسانية".

وترى بورقية أنّه على الرغم أن الملاحظين تفاجؤوا بصعود الصّين وإحداثها تقلّبا في الاقتصاد العالمي، فإنّ المؤرّخين يقولون إن الصين التي تبدو أنها تستيقظ اليوم لم تكن دائما نائمة، وزادت: إسهام الصين في العلم والمعرفة يقتضي إعادة كتابة تاريخ العالم والسّردِ الغربي الذي وضع الحضارات الشرقية في دائرة النسيان.

وأكّدت الأكاديمية المغربية، في محاضرتها الافتتاحية، أنّ الحضور الصيني يهدد دونَ شكّ العلاقة الأوروبية الإفريقية، وأضافت: هناك من يقرّ بأنّ الحضور الصيني أضحى عاملا بديلا للوجود الأوروبي في التنمية الافريقية، ويقوم على مقاربة مبتكِرَة وغير مسبوقة، أمام بعض التقديرات التي تقدّم الصين على أنّها "تنّين يلتهم العالَم"، قبل أن تذكر أنّ "المهم هو نهج سياسة اقتصادية واضحة، في مصلحة الشعوب".

واسترسلت بورقية منتقدة "أطروحة افريقيا الضحية"، لكونها "لا تنسجم مع وعي إفريقيا التنموي والفكري، بالاستناد على مفكرين ومثقفين ونخبة واعية، قادرة على تقييم علاقتها مع الدول الأخرى، وتحاور أطروحات الغرب اليوم، ومجتمع مدني ديناميكي يسمع صوتها في المحافل الدولية، وشباب يريد إسماع صوته في برامج التنمية"، وأشارت إلى ما يشاهَد من "تنام لتوجُّه إفريقي لتملُّكِ التفكير في قضايا التنمية".

واستحضرت المحاضِرَة "طموح القارة اليوم في تقديم نموذج بديل للتنمية والتعاون"، ورأت أنّ هذا الطّموح يعني أنّ إفريقيا يتعين عليها خلق نموذج تنموي جديد، وعلاقات تعاون تلائم العصر الجديد، بين الشعوب، لإضفاء طابع إنساني وعادل على العالَم، مضيفة أنّ التّقارب الصيني المغربي يتمّ في سياق جديد، تطالب فيه الشعوب قادتها بقيادة علاقات أكثر إنصافا، والاستفادة من المعارف العلمية والتقنية للشركاء، لا تصدير المواد الأولية فقط.

وفي عالم غيَّرَت فيه الصين وجه العولمة، وتقاسمت فيه القطبيةَ مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بورقية إنّ على الصين تقديم نموذج تعاون جديد مع إفريقيا، وأن يسعى التّبادل بينهما إلى معرفة الآخر، ويندرج في إرادة المعرفة المتبادلة، لأن المعرفة مبدأ موحِّد؛ مما يعني أنّ على الصينيين والأفارقة التّعرّف على بعضهم البعض، والعمل على الترجمة، لأن "الاهتمام بالثقافات الأخرى هو السبيل لتقبل تعدد الثقافات الإنسانية، والنفاذ إلى الرموز الثقافية الضرورية لبناء التواصل مع الآخر".

وبعد خروج إفريقيا من "الليل الطويل" للفترة الاستعمارية التي عطّلت مسيرتها نحو التنمية، هي والصّراعات الاثنية الدّامية، والتي لم تعد علاقتها بالإنسان الإفريقي بالرّفاه عليه ولم تصن كرامته، تذكر رحمة بورقية أنّ الصّين السّاعيةَ إلى الموارد الطاقية الحيوية وإفريقيا التي تريد تعزيز بنياتها التحتية لهما فرصة إمكان العمل لـ"تحقيق مشروع وحدة المصير"، بنموذج بديل للتنمية، والتعاون الدولي، في عالم جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من منطقة أمغى الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:23
أروبا إغتصبت إفريقيا بطريقتها الغربية ، و الصين تريد إغتصاب إفريقيا بطريقتها الشرقية . و لسخرية الاقدار المغرب جزء من أفريقيا.

مهما حاولت العروس ليلة الدخلة فالمصير واحد.
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-2
2 - مغربي الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:25
كفى من الخطابات السادجة، الصين دولة تهتم بمصلحتها و مصلحة مواطنيها، وليس لديها الوقت للخطابات العقيمة
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3
3 - القنيطري الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:27
ما محل مسلمين الصين من الإعراب ؟؟؟ أم المال أهم من كرامتكم ؟؟
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5
4 - chinwa الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:31
قلتيها بفمك :لا علاقة بينهم ولا احتكاك ….حيت الشينوي ما يجي عندك هي باش يبيع ليك.عمرك سمعتي شينوا حلات الهجرة باش الناس تمشي عندها تخدم? مثل كندا,امريكا,فرنسا,المانيا ……
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2
5 - مصطفى الشلح الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:37
سترين التاريخ الهادىء للصينيين حينما كانوا ضعفاء كيف سيتحول إلى مارد ملتهب حارق لكل ذوي الوهن عندما يمسك هؤلاء بزمام الأمور في العالم الذين هم قادمون اليه، سترين بام عينيك ان كنت لا تزالان على قيد الحياة المغول في الزمن المعاصر، ومما سيساعدهم على ذلك ضعفنا وهواننا على الشعوب وخصوصا منطقتنا التي لن ينفعها آنذاك دفعها بدماء فقراىها لبناء رفاهية شعوب فرنسا ، ستكون فرنسا نفسها آنذاك تبحث عن من تستغيث به ، ولن ينفعنا نحن المغاربيون تمسكننا في الكلام واتجاهنا من ضعف إلى اضعف !
انشروا ياهسبرس ولا تحاولوا قمعنا حتى بالتعبير
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3
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