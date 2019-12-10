مُفتي الديار المصرية يدعو إلى مواجهة الإلحاد والعناية بدور العبادة

يوسف لخضر من أبوظبي (صور: يوسف بالكوري)

دعا شوقي علام، مفتي الديار المصرية، جميع أتباع الأديان إلى التكاتف لصد ما اعتبره "هجمة شرسة" تُبعد الناس عن نطاق التدين وتدخلهم إلى منطقة الإلحاد.

واعتبر علام، في ندوة شارك فيها اليوم الثلاثاء ضمن الملتقى السادس لتعزيز السلم في أبوظبي، أن التدين كمظهر من مظاهر القيام بتكليف عمارة الأرض هو أمر إلهي، مشيراً إلى أن "البشرية عندما تحيد عن الأديان وتأتي إلى منطقة أخرى وتخرج عن نطاق الأديان، فإننا نكون في نقطة خطر".

وأضاف مفتي الديار المصرية قائلاً: "إذا كان الإلحاد مذموماً وكان التدين محموداً، فعلى جميع أتباع الأديان أن يتكاتفوا الآن في صد هذه الهجمة الشرسة التي تبعدنا عن نطاق الأديان وتدخلنا إلى منطقة الإلحاد".

وشدد علام على أن "دور العبادة هي الملاذ الذي تتزكى فيه الأنفس وتسمو إلى ربها، ولذلك كانت من الأهمية بمكان في نطاق قضية التدين التي تحقق التزكية ثم العمران، والحفاظ على دور العبادة ليس فقط في مجال الترميم بل الإنشاء أيضاً".

وفي نظر المفتي ذاته، فإن "الحفاظ على دور العبادة من مُقومات السلم في المجتمعات لأنها تؤدي أمناً إنسانياً دينياً في كافة المجتمعات، والحفاظ على دور العبادة جزء أساسي من تحقيق السلم العام".

وذكر علام، في الندوة التي تمحورت حول حماية دور العبادة، أن "جميع الرسالات السماوية وجميع العقول النبيهة في العالم تُنادي بالحفاظ على دور العبادة، وتدعو إلى ضرورة إيجادها والمحافظة عليها لما تقوم به من دور حيوي في الحياة العامة للناس".

وأورد أن "البشرية في أرجاء المعمورة جاءت مختلفة اللسان والشكل والثقافة، وهذا الاختلاف سنة إلهية"، لكنه شدد على أن هذا الأمر يحتاج إلى "قواعد ضابطة وحاكمة لهذا التنوع، وهي جملة الأنوار التي أتت بها الرسالات السماوية".

وأشار المتحدث إلى أن الله أرسل رُسلاً كثيرين، منهم من ذكر اسمه في القرآن ومنهم من لم يقصصه علينا، وقال: "اجتهد العقل في عدد الرسل إلى أن وصل إلى ما يزيد عن الألف رسول على مدى التاريخ، فضلاً عما ذكره القرآن الكريم".

واعتبر علام في الكلمة التي ألقاها أمام ممثلي الديانات من مختلف دول العالم أن "المجموعات الإرهابية شوهت الصورة تشويهاً يكاد يكون كاملاً، وأدت إلى زعزعة الاستقرار في المجتمعات بصفة خاصة، والمجتمع الدولي بصفة عامة"، وشدد على أن "تكاتف الجهود يجب أن يكون من طرف المجتمع الدولي بكامله، وليس فقط من طرف المؤسسات الدينية ورجال وعلماء الدين، للوقوف صفاً واحداً ضد المجموعات الإرهابية واجتثاثها فكرياً وأمنياً".

من جهتها، قالت ثريا بشعلاني، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في لبنان، في كلمة ألقتها ضمن الندوة، إن "دور العبادة والمؤسسات والمعالم الدينية لها رمزية كبيرة وتعبر عن احترام لحرية الآخر".

وذكرت بشعلاني في كلمتها أن "الحفاظ على دار عبادة يعبر عن احترام لحرية الآخر في العبادة والعيش بحرية المعتقد والضمير والممارسة، كما أنه يعبر عن احترام الاختلاف كحق للإنسانية جمعاء".

وأضافت المتحدثة قائلةً: "عندما تحافظ على دور العبادة، فإنك تحافظ على تاريخك لأن هذه الدور بُنيت من طرف أسلاف عاشوا في هذه الأرض وتشاركوا في الحضارة نفسها، وتدمير المعابد هو تدمير للذات والتاريخ والحضارات".

وفيما يخص دور العبادة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ذكر محمد عبد الرحمن الحبش، أخصائي أول في التسامح والهوية الوطنية بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن "المعابد الدينية في الإمارة قديمة تؤكد أن الشعب معروف بتسامحه منذ فجر التاريخ".

وذكر الحبش، في تصريح لهسبريس، أن "أول حضور للديانة المسيحية في الإمارات سُجل في القرن السابع عندما كان النصارى النسطوريون يُضطَهدون في بيزنطة وفروا إلى إيران ثم تعرضوا للاضطهاد من طرف الحكومة الفارسية وعادوا إلى الخليج العربي ودخلوا إلى الإمارات، حيث كانت تسمى آنذاك المنطقة ساحل عمان، ونزلوا في جزيرة بني ياس بأبوظبي وبنوا كنيستهم هناك".

وأضاف الحبش قائلاً: "عندنا وصل الإسلام منح أهل الكتاب مزية خاصة وتكريماً خاصاً، وعاشوا في أجواء من التسامح في المنطقة، حيث تتجاور فيها الكنائس والمعابد. وفي الحاضر ومنذ إعلان اتحاد الإمارات العربية المتحدة على يد الراحل الشيخ زايد، جرى دعم حقوق أبناء الأديان الموجودين في أبوظبي، وفي الإمارات بصفة عامة".

وأورد المتحدث أن الإمارات بلد مفتوح به عمال وافدون يمثلون 200 جنسية من المنطقي أن تكون لهم معابد يعبدون الله فيها، مشيراً إلى أنه منذ عام 1960 بدأ تأسيس الكنائس في إمارة أبوظبي، ووصل عددها العام الماضي 17 كنيسة، وهناك عدد أكبر في دبي وأقل في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

وأوضح الحبش أن إمارة أبوظبي عرفت العام الماضي إصدار قرار من طرف الشيخ محمد بن زايد، باعتباره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كلف من خلاله دائرة تنمية المجتمع برعاية هذه المعابد وتنظيمها والإشراف عليها وتسيير شؤونها.

وأكد الحبش أن هدف هذا التكليف "هو أن يسعد أبناء الجاليات المقيمة بدورهم بإقامة شعائرهم بحرية، لأن الإسلام قام على أساس احترام الأديان ونحن نتعامل مع حقوق الآخرين في إقامة معابدهم بإيجابية وننظر للأمر من الواجب الشرعي الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون، وهو أيضاً مسؤولية اجتماعية تقوم بها دائرة تنمية المجتمع".

جدير بالذكر أن الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم، الذي يستمر إلى غاية يوم الأربعاء 11 دجنبر، يعرف مشاركة نحو ألف شخصية من القيادات الدينية والفكرية حول العالم، وقد اختير للنسخة السادسة منه موضوع "دور الأديان في تعزيز التسامح".

ويهدف الملتقى إلى إحداث تحوُّل في المنظور الديني والقانوني للتسامح، بما يدعم مسارات المواطنة الحاضنة للتنوع، ويضمن حق أهل الأديان جميعاً في ممارسة شعائرهم في جو من الكرامة والسكينة والحرية المسؤولة.

كما يسعى الملتقى إلى بيان أُسس التسامح ومظاهره في الإسلام، من خلال التأصيل العلمي والتأثيث الفقهي للتعددية الدينية فيه، وتجديد النظر وتحقيق القول في التعامل مع الآخر، خصوصاً فيما يتعلق بالنسائك والمعابد والتهنئة بالأعياد.