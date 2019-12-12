باحث مغربي يعدد "الصفات الخطيرة" لمثقفي القرن الواحد والعشرين

يوسف لخضر من أبوظبي

قال الدكتور عبد الرحمن غريوة، أستاذ التعليم العالي بدار الحديث الحسنية في الرباط، إن مثقفي القرن الحادي والعشرين انزلقوا عن المبادئ التي كان يسير عليها المثقفون سابقاً وأصبحوا يتميزون بصفات خطيرة.

وأشار غريوة، خلال مشاركته في ندوة أمس الأربعاء ضمن فعاليات منتدى تعزيز السلم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى أن "دور المثقف كان هو الدفاع عن التسامح ونبذ التعصب"، وأضاف قائلاً: "انتقلنا من قرون كان فيها المثقف يدافع فيها عن الأقليات وإنصاف المظلوم إلى القرن الحادي والعشرين الذي عرف انزلاقاً من حيث المبدأ الذي كان يسير عليه المثقف سابقاً".

ويُورد صاحب كتاب "صورة المسلم.. من الغريب إلى الراديكالي" قائلاً: "إذا كان المثقف في الماضي لديه رصيد من الإنتاج يُحتَرم من أجله، فإن مثقف القرن الـحادي والعشرين، وأسميه المثقف الإعلامي، ليس لديه رصيد آخر غير ظهوره في الإعلام، وخرج عما كان من الواجب أن يقوم به".

ويعطي غريوة مقارنةً على هذا التحول بحكي واقعة دفاع الكاتب الفرنسي إيميل زولا عن الضابط اليهودي الفرنسي ألفريد دريفوس، حيث قال: "لقد تمت إدانته لا لسبب لأنه من أصول يهودية، واتُهم بالخيانة وتسريب بعض المعلومات للجيش الألماني في نهاية القرن التاسع عشر".

وأشار غريوة إلى أن زولا وعددا كبيرا من المثقفين رافعوا لصالح هذا الضابط المظلوم وراسلوا الرئيس الفرنسي آنذاك؛ وهو ما دفع القضاء "إلى إعادة الاعتبار إليه وتبرئته، بعدما كان قد أدين بتهمة تسريب معلومات إلى الجيش الألماني وتبين أن الفاعل جندي آخر فرنسي وتكتم الجيش الفرنسي على ذلك".

ويؤكد الباحث المغربي أن هذه الواقعة "تخبرنا بأن التعصب كان دائماً عبر العصور يذهبه ضحيته أقليات دينية أو عرقية، كما كان للمثقف دور كبير لما يتحمله من مسؤولية؛ لأنه يتمتع باحترام الجميع ويستمد شهرته من رصيده الثقافي والإبداعي والإنتاج الفكري الذي يخوله هذه المكانة ويصبح شخصاً مؤثراً".

أما اليوم، فيرى غريوة أن "بعض المثقفين اتخذوا مساراً تعصبياً باعتمادهم في الكتابة على خطاب هوياتي يتميز بتيمات تتعلق على سبيل المثال بالتعددية الفكرية والإسلاموفوبيا، وهي تيمات لها تأثير في وسائل الإعلام وهو ما يسيء إلى رسالة المثقف".

وإذا كان الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير في قولته المشهورة قد قال: "قد أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد أن أموت دفاعاً عن رأيك"، فإن المثقف الإعلامي الجديد اليوم في فرنسا، خصوصاً وأوروبا بصفة عامة، حسب غريوة، يعتمد على خطاب هوياتي ويتفوق في جنس كتابة يُسمى "le pamphlet" أو النقد السخري.

ويوضح الباحث المغربي أن "هذا النوع من الكتابة يتقمص فيها المثقف دور شخصية لها ثلاث مميزات خطيرة جداً، بحيث يعتبر نفسه أقلية وأنه رسول يحمل رسالة لا يفهمها العالم ويرفض التعددية الفكرية ويتعصب للهوية الفرنسية أو الغربية ويعتقد نفسه أنه المُخَلِّص وما يكتبه هو الذي سيؤدي إلى الخلاص".

أما الخاصية الثانية، حسب غريوة، فتتمثل في اعتبار هذا المثقف "نفسه ضحية بالقول أنه يُعاني من التمييز في الإعلام، والمفارقة هي أنه نجده يسكن في القنوات التلفزيونية"؛ في حين تشير الخاصية الثالثة إلى اعتبار "نفسه صاحب الحقيقة وأن الآخرين يخدعون الشعب".

ويرى غريوة أن ما كتبه فولتير في القرن الثامن عشر عبر "رسالة في التسامح" لا يزال آنياً وراهنياً اليوم، حيث قال: "ذات يوم سيُصبح كل شيء على ما يرام هذا أملنا، أما أن نقول إن كل على ما يرام فهذا هذا هو الوهم"؛ وهو ما يكشف، حسب الباحث المغربي، "الحقيقة التي نعيشها التي تستدعي التشبث بأمل الحكماء والعقلاء لبناء التسامح والوئام في هذا العالم".

جدير بالذكر أن الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم، الذي استمر من الاثنين 9 دجنبر إلى الأربعاء 11 دجنبر، عرف مشاركة نحو ألف شخصية من القيادات الدينية والفكرية حول العالم.

ويهدف الملتقى، الذي اختير للنسخة السادسة منه موضوع "دور الأديان في تعزيز التسامح، إلى إحداث تحوُّل في المنظور الديني والقانوني للتسامح، بما يدعم مسارات المواطنة الحاضنة للتنوع، ويضمن حق أهل الأديان جميعاً في ممارسة شعائرهم في جو من الكرامة والسكينة والحرية المسؤولة.