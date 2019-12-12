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الرئيسية | مدارات | باحث مغربي: حقوق الإنسان وراء النزاع بالصحراء

باحث مغربي: حقوق الإنسان وراء النزاع بالصحراء

باحث مغربي: حقوق الإنسان وراء النزاع بالصحراء
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:15

اعتبر عز الدين خمريش، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، في الدارالبيضاء، أن سبب الصراع الدائر حول قضية الصحراء المغربية جوهره وأصله عدم احترام حقوق الإنسان.

وأوضح خمريش، في ندوة وطنية عقدت مساء أمس الأربعاء بالكلية المذكورة حول "مظاهر تطور حقوق الإنسان بالمغرب"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكان منتظرا أن يحضرها وزير الدولة مصطفى الرميد، أن "ورقة حقوق الإنسان تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى خلق هذا النزاع".

وفِي خطوة نقد ذاتي للصراع حول الصحراء المغربية قال الأستاذ الجامعي: "يجب أن نعترف بأخطائنا التي أدت إلى هذا الصراع؛ ذلك أن المسؤولية يتحملها النظام المغربي والأحزاب في خلق هذا النزاع الذي أصبح شوكة في حلق الدولة".

وعاد الباحث الجامعي في مداخلته حول "حقوق الإنسان وقضية الوحدة الترابية للمغرب" إلى سنة 1972، "إذ بدأ مجموعة من الشباب الصحراوي الذين تشبعوا بفكر ستالين والشيوعية ليقرروا الذهاب والنضال من أجل تحرير الساقية الحمراء من قبضة الاستعمار الإسباني؛ لكن الأحزاب تجاهلت ذلك ولَم تقدم أي دعم لهم".

وشدد الباحث في العلوم السياسية على أن القياديين علي يعتة وعلي بوعبيد "دعيا هؤلاء الشباب إلى ترك السياسة لأصحابها، وَصَدّا عنهم كل الأبواب بدل مساندتهم ودعمهم لطرد المستعمر الإسباني من الجنوب"، مضيفا أن "مصطفى الوالي السيد وهو ابن ثلاثين سنة، وأحد أكبر مؤسسي الجبهة، ذهب رفقة مجموعة من الشباب الصحراوي إلى وزارة الداخلية وزعماء أحزاب سياسية لتقديم الدعم لهم بغية طرد المستعمر، إلا إن مصالح الوزارة قامت بطرد وقمع هؤلاء في تحد سافر لكل قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها".

وأوضح المتحدث أن النتيجة التي جاءت إثر خرق حقوق الإنسان تتمثل في "تأسيس جبهة البوليساريو بسبب القمع، إذ فر هؤلاء إلى ليبيا، حيث كان القذافي يدعم الثوار، وقدم لهم السلاح والدعم المادي واللوجيستيكي ليؤسسوا ما يسمى الجمهورية التي صارت شوكة أمام اتحاد المغرب العربي".

ولفت خمريش إلى أن "النظام السياسي المغربي يجب أن يتحلى بالشجاعة اللازمة ويقدم اعتذارا لأنه كان سببا في خلق هذا النزاع، وخلق كيانا يطالب بالانفصال عن الدولة المغربية"، مؤكدا أن "الحرب ليست عسكرية بين المغرب والجزائر، وإنما قانونية وحقوقية، إذ تستغل الجارة ورقة حقوق الإنسان لإحراج المملكة في مجلس الأمن، واستغلت سياسة الكرسي الفارع في الاتحاد الإفريقي".

وتابع المتحدث ذاته بأن "ورقة حقوق الإنسان أقامت عليها الجزائر الدنيا ولَم تقعدها، وبتوظيف ذكي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، إذ أصحبت ترغب في الزعامة بالمنطقة ونجحت طوال هذه المدة إلى غاية 2016 بعد عودة المغرب لشغل مقعده في الاتحاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سام الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:40
جوهر النزاع في الصحراء ليس إلا الجشع و الطمع لبعض الدول وعلى رأسهم الجزائر و اسبانيا في خيرات الصحراء و موقعها الاستراتيجي رغم كل الدلائل و الوثائق التاريخية الكتب و المقالات التي تؤكد مغربية الصحراء و من أهمها كتاب للمؤرخ الإسباني و الذي مارس إبان الحماية كحاكم للمنطقة الخليفية الاستاذ توماس غرسي فيغراس الذي الف كتاب سنة 1941 تحت عنوان افني مار بكينا و الصحراء يؤكد فيه الكاتب على مغربية الصحراء حيث الدولة الإسبانية كانت دوما تراسل ملوك المغرب فيما يخص السماح لها بموطىء قدم في الصحراء كما يؤكد الطابع العرقي للامازيغ في استيطان الصحراء
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2 - سام الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:46
ما كان على المغرب ان يفاوض اسبانيا لاسترجاع الصحراء و في نفس الوقت يشجع و يسمح بجماعة تقوم بالعمل المسلح من أجل نفس الهدف هذا ليس من شيم المغرب و المغاربة و الأخلاقيات الديبلوماسية هذا ما كان على الاستاذ الباحث أن يعلمه و ان لا يتناساه في محاضرته
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2
3 - hassan الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:46
اكيد والله لو الصحراويين عرفو بانهم سيجدون حقوقهم والعيش بكرامة وعزة لدخلو اليوم قبل الغد واش كين شواحد غادي يهرب من الخير .ولكن كيشوفو البلاد عيش فيها 5 في المءة والاخرون بلامنهضر
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