باحث مغربي: حقوق الإنسان وراء النزاع بالصحراء

هسبريس - عبد الإله شبل

اعتبر عز الدين خمريش، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، في الدارالبيضاء، أن سبب الصراع الدائر حول قضية الصحراء المغربية جوهره وأصله عدم احترام حقوق الإنسان.

وأوضح خمريش، في ندوة وطنية عقدت مساء أمس الأربعاء بالكلية المذكورة حول "مظاهر تطور حقوق الإنسان بالمغرب"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكان منتظرا أن يحضرها وزير الدولة مصطفى الرميد، أن "ورقة حقوق الإنسان تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى خلق هذا النزاع".

وفِي خطوة نقد ذاتي للصراع حول الصحراء المغربية قال الأستاذ الجامعي: "يجب أن نعترف بأخطائنا التي أدت إلى هذا الصراع؛ ذلك أن المسؤولية يتحملها النظام المغربي والأحزاب في خلق هذا النزاع الذي أصبح شوكة في حلق الدولة".

وعاد الباحث الجامعي في مداخلته حول "حقوق الإنسان وقضية الوحدة الترابية للمغرب" إلى سنة 1972، "إذ بدأ مجموعة من الشباب الصحراوي الذين تشبعوا بفكر ستالين والشيوعية ليقرروا الذهاب والنضال من أجل تحرير الساقية الحمراء من قبضة الاستعمار الإسباني؛ لكن الأحزاب تجاهلت ذلك ولَم تقدم أي دعم لهم".

وشدد الباحث في العلوم السياسية على أن القياديين علي يعتة وعلي بوعبيد "دعيا هؤلاء الشباب إلى ترك السياسة لأصحابها، وَصَدّا عنهم كل الأبواب بدل مساندتهم ودعمهم لطرد المستعمر الإسباني من الجنوب"، مضيفا أن "مصطفى الوالي السيد وهو ابن ثلاثين سنة، وأحد أكبر مؤسسي الجبهة، ذهب رفقة مجموعة من الشباب الصحراوي إلى وزارة الداخلية وزعماء أحزاب سياسية لتقديم الدعم لهم بغية طرد المستعمر، إلا إن مصالح الوزارة قامت بطرد وقمع هؤلاء في تحد سافر لكل قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها".

وأوضح المتحدث أن النتيجة التي جاءت إثر خرق حقوق الإنسان تتمثل في "تأسيس جبهة البوليساريو بسبب القمع، إذ فر هؤلاء إلى ليبيا، حيث كان القذافي يدعم الثوار، وقدم لهم السلاح والدعم المادي واللوجيستيكي ليؤسسوا ما يسمى الجمهورية التي صارت شوكة أمام اتحاد المغرب العربي".

ولفت خمريش إلى أن "النظام السياسي المغربي يجب أن يتحلى بالشجاعة اللازمة ويقدم اعتذارا لأنه كان سببا في خلق هذا النزاع، وخلق كيانا يطالب بالانفصال عن الدولة المغربية"، مؤكدا أن "الحرب ليست عسكرية بين المغرب والجزائر، وإنما قانونية وحقوقية، إذ تستغل الجارة ورقة حقوق الإنسان لإحراج المملكة في مجلس الأمن، واستغلت سياسة الكرسي الفارع في الاتحاد الإفريقي".

وتابع المتحدث ذاته بأن "ورقة حقوق الإنسان أقامت عليها الجزائر الدنيا ولَم تقعدها، وبتوظيف ذكي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، إذ أصحبت ترغب في الزعامة بالمنطقة ونجحت طوال هذه المدة إلى غاية 2016 بعد عودة المغرب لشغل مقعده في الاتحاد".