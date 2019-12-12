أكاديمية المملكة المغربية تستكشف تجارب الهند في التّحديث والتّنمية

هسبريس - وائل بورشاشن

تستمرّ أكاديمية المملكة المغربية في إعادة استكشاف تجارب جمهورية الهند في التّحديث والتّنمية، في دورتها السّادسة والأربعين المعنونة بـ"آسيا أفقا للتّفكير"، بعد محاضرات إعدادية استعرضت تجارب دول آسيوية، هي: الصّين، واليابان، وكوريا، وماليزيا، والهند.

وقال آرون كومار سينغ، سفير هندي، الخميس، إنّه على الرغم من التعاون الأمريكي الهندي الاستثنائي في الاستعمال النّووي المدني، ومعاهدات الدّفاع، وكون الهند أرض أكثر تمرينات عسكرية مع دولة خارج حلف "الناتو"، فإنّ هناك تحدّيات في العلاقات بين البلدين؛ لأن قرارات الولايات المتّحدة الأمريكية هي مصالحها هي، ومن بينها ما ليس في مصلحة الهند.

وعدّد السّفير الهندي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من القرارات الأمريكية التي لم تكن في مصلحة شريكتها الهندية؛ مثل فرض عقوباتٍ على إيران، وروسيا، والخروج من أفغانستان باتّفاق مع طالبان بناء على شروطها… دون اهتمام بالأقلّيات في ذلك البلد.

ووضّح المتحدّث أنّ الهند تعتمد سياسة تحالفات متعدّدة "Multialignment" مع أمريكا واليابان وأستراليا والصّين، كما أنّها مشارك فعّال في تحالف دول الـ"بريكس"، ثم زاد: الهند تقوّي العلاقات مع كلّ القوى، وتحمي مصالحها، معتمدة استقلالا إستراتيجيا، "Strategic Autonomy".

ومن بين التّحديات الكبيرة أيضا مع الصين التي يجمعها تعاون كبير مع الهند، أنّ الصّين تساعد باكستان عسكريا، وعملت على تطوير قدراتها النووية، وتنتهك السيادة الهندية على "كشمير"، وأضاف أنّ للصّعود الصيني تبعات على الهند أن تكون واعية بتأثيرها. ثم زاد متحدّثا عن تحدّيات السياق الأوروبي وقدرة أوروبا ككلّ على التّأثير في الصّراعات العالمية.

بدوره، قال نجيب بونهاي، أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إنّ الطريقة التي تعاملت بها دولة الهند في ما يخصّ التّعدّدية الثقافية واللغوية نموذج يحتذى به.

وأضاف بونهاي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الاعتراف بالاختلاف ضروري لتدبير التّعدّدية، الموجودة في السياسات اللغوية والسياسات الثقافية، وحتى في أساسيات العمران، والتجربة الهندية ناجحة بكل المقاييس في هذا، ويمكن أن تتعلّم منه مجتمعات هي الآن في طور وضع سياسات الاختلاف الثقافي.

وتحدّث الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في مداخلته بمقرّ أكاديمية المملكة المغربية بالرّباط، عن الحاجة إلى التّعلّم من التجربة الهندية، في اقتراب الشركات بها من الحرم الجامعي، للاستفادة من الشباب ذوي المهارات العالية، وتدبيرها للتّعدّد عبر سياسات الاعتراف، عن طريق خلق وساطات في "فضاءات عادلة"، في التّعليم والقانون على سبيل المثال لا الحصر.

من جهته، قال سوريش كومار، أستاذ بقسم الدّراسات الإفريقية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة دلهي الهنديّة، إنّ إستراتيجية التّعاون الهندية الإفريقية تركّز على المشاريع التحويلية والإبداع والابتكار وقوّة المعرفة، والطّاقة الخضراء والنّقيّة، وأن يكون هذا عادلا، مع ضمان أن يستمرّ التّحوّل الذي تحدثه هذه المشاريع.

وبعد استحضار مجموعة من الخطط والمشاريع والإستراتيجيات المغربية، والاستثمار الاقتصادي بين البلدين، أكّد الباحث الهندي أنّ الاستثمار يبقى غير متحقّق دون اتصال للنّاس في البلدين مع بعضهم البعض.

في حين اختار ديبانجان روي شودري، باحث أوّل في الجغرافيا السياسية، الحديث عن تكثيف الهند والمغرب علاقاتهما، بعد لقاء الملك محمد السادس، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، عام 2015، في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن الرّقمي على سبيل المثال لا الحصر، ثم زاد معدّدا مجموعة من المجالات التي لم يتمّ التّعاون فيها بعد مثل الطَّيَران، وتطوير السّياحة، والخدمات... ثم تناول ما يجمع البلدين في علاقتهما بفرنسا التي للمغرب روابط تاريخية بها، وتزيد الهند علاقاتها معها في اتفاقيات الأمن والبنية التّحتيّة.