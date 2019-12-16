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الرئيسية | مدارات | لحجمري يقتفي أثر نهضة اليابان .. تحديث وتراث وتأهيل الإنسان

لحجمري يقتفي أثر نهضة اليابان .. تحديث وتراث وتأهيل الإنسان

لحجمري يقتفي أثر نهضة اليابان .. تحديث وتراث وتأهيل الإنسان
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: يوسف صدور)
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:00

قال عبد الجليل لحجمري، أمين السّرّ الدّائم لأكاديمية المملكة المغربية، إنّ التّجربة اليابانية أثبتت أنّ رهان التّقدّم والرُّقِيِّ لا يقوم إلّا على تأهيل الرّأسمال البشري، وتعليمِه، وتثقيفِه بأحدث العلوم والمعارف؛ لأنّه أساس النّهضة، والتّطوّر، والثّراء الحضاري.

وذكر لحجمري في كلمته ضمن ندوة تبحث في تجارب التّحديث والتّنمية باليابان، نُظِّمَت اليوم الاثنين في إطار الدّورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة المغربية تحت عنوان "آسيا أفقا للتّفكير"، أنّ اليابان قد استطاعَت خلال مساراتها التّاريخيّة الكبرى، ذات المراحل التّاريخية الفاعلة، من الميجي إلى ما بعد الحرب ثمّ مرحلة العَولمَة الرّاهنة، أن تجد لها موقعا رئيسا في العالَم المعاصِر.

واسترسل أمين السّرّ الدّائم لأكاديمية المملكة المغربية متحدّثا عن الحضارة العريقة لليابان، وعلى راهنِها الذي "يفاجئنا ويُبهِرنا على الدّوام"، قائلا إن "مُجتمَعها لم يتخلَّ أبدا عن تراثه الثّقافي التّقليدي، أي إنّ التّحديث في تجربتها قامَ على أسس فلسفية وفكريّة رصينة، لا فقط على التوسّع التّقني والإنتاج الصّناعي، وقام على العلاقة مع البيئة، ومكانة العائِلَة في منظومة التّنشئة الاجتماعية، والرّغبة المتواصِلة في التّعلّم، وعشق الفنون والآداب، وهو ما يستثمر به هذا البلد، وبغيره، في الإنسان والمجتمع، ويدفع بهما إلى أقصى درجات الابتكار والحرية والنّجاح".

واستحضر المتحدّث آراء مؤرِّخين يؤكّدون أن تجربة النّهوض اليابانية تستمدّ مصدرها من حركة الميجي في الفترة الأولى من تاريخ اليابان المعاصرة، المتراوحة بين 1868 و1912، وآراء من يعود بهذه التّجربة إلى الفترة الممتدّة من القرن السّادس عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر، باتّباع سياسة اجتماعية واقتصادية تهتمّ بالعلوم والتِّقانة، وابتكار نموذج تعليميّ متين في القراءة والكتابة والحساب والعلوم والموسيقى والفنون والأخلاق.

وزاد أنّ استثمار اليابان في الإنسان والمجتمع كان بشعار واحد ووحيد، هو "ترسيخ قوّة العلم والعمَل على تشجيع المعرفة باللغات والثّقافات الأجنبية، ليتيسَّرَ الانفتاح على العالم".

ووضع أمين السّرّ الدائم لأكاديمية المملكة اليابان في سياقها الآسيوي الذي يعرف تطوُّرا متصاعِدا على كلّ المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتّنموية الكبرى، مستحضرا موقعها المتميِّز والفاعل، وتاريخها وحضارتها وقدرتها على إحداث نموٍّ اقتصادي سريع ومثير للاهتمام، وطبيعة مشروعاتها التّنمويّة النّاجحة والمؤثِّرة في اقتصاديات العالَم المعاصِر، لامتلاكها حوالي سبعة وخمسين شركة من بين الأغنى والأكثر نفوذا في العالم، والعامل الأساسي في قوَّتها التنافسية العالمية المتمثِّل في تخصيصها ميزانية للبحث العلمي والتّقنيّ تزيد عن مائة وخمسين مليار دولار سنويا، لتتبوأ بذلك المرتبة الثالثة في هذا المجال بعد الولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي بأكمله.

كما يستند النّهوض الاقتصادي الياباني، وفق لحجمري، إلى جملة من الرّكائز، أهمّها "تشجيع اقتصاد السّوق ليكون فاعلا في الحياة الاقتصادية، وابتكار صناعات جديدة تيسّر لها الانفتاح على العالَم الخارجيّ، مع توفير الموارد المالية الضّرورية لإنشاء البنى التّحتيّة للنّقل والمواصلات"، وهو ما جعلها ثالث اقتصاد عالميّ بعد الولايات المتّحدة الأمريكية والصّين، وكذلك بفضل ابتكاراتها التّكنولوجية المتقدّمة، وقوَّتها التجارية والمالية، حيث تعدّ "بورصة طوكيو" واحدة من الأسواق الماليّة الرّائدة في العالم، فضلا عن رِيادة إنتاجها الثّقافي عالميّا من خلال ألعاب الفيديو، ورسوم "المانجا" الشّهيرة، وقصائد الهايكو.

كلّ هذا جعل اهتمام العالم، حَسَبَ أمين السّرّ الدّائم لأكاديمية المملكة المغربية، منذ دخول اليابان مرحلة التّحديث في نهاية القرن التّاسع عشر، يزداد بنموذَجها التّنموي في الاقتصاد والإدارة، والإنتاج، والتّربية والتّعليم، والعمل الجادّ، والاجتهاد المتواصل المستنِد إلى التزام الفرد بروح العمل الجماعي الضّامن لتحقيق الجودة في جميع الميادين.

وهو ما دفع أكاديمية المملكة المغربية، وفق المتحدّث الذي أُؤتُمِنَ على سرِّها، إلى وضع التّجربة التّنموية اليابانية "موضع تأمُّل علمي وفكري، تتطلّع من خلاله إلى الاقتراب من فهم هذه التّجربة في مختلف تفاصيلِها الاقتصادية والثّقافية والسياسية والاجتماعية والتّاريخية، واستخلاص عناصر النّجاح فيها، وعيا منها بأنّ أحد أدوارها الطّلائعية خلقُ فضاء أكاديمي للتّفكير في السُّبُل الكفيلة بالإفادة من تجارب الأمم وهي تبني نهضتَها، وتُحَدِّثُ مجتمعاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عباس فريد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:11
اليابان قبل الحرب العالمية الثانية كانت تعيش تحت حكم تيوقراطي مطلق وبعد الحرب فرضت الديمقراطية ودولة الحق والقانون !!
اذا بلا لف ولا دوران السبب معروف هو تطبيق الديمقراطية في المغرب وتثبيت دولة المؤسسات واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة ونبذ الريع واستغلال الدين وهذا ما لا يوجد في الوقت الحالي وهو الحل الوحيد والاوحد اذا الحل معروف ولماذ المختصون ليست لهم الشجاعة لقول الحقيقية ام ان الريع والامتيازات تحول دون ذلك
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14
2 - Mann الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:13
نهضة اليابان و سويسرا و كندا و ... جاءت عن طريق نضالات الشعوب.. في فرنسا العمال و الموظفون يتظاهرون في الشارع رغم البرد القارس و رغم الضغوطات و القنابل المسيلة للدموع ( كم من شخص أصيب من الجيلي جون) .. و نحن الجو ملاءم و الناس في بطالة ( الوقت موجود) و ننتظر ان تنزل بركة من السماء أو أن تأتي جماعة تطبق نظرية و نصبح في مصاف الدول المتقدمة و نحن نائمين !
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11
3 - باسو سكيزو الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:26
كل أمة يقودها قادة عظام تكون نفسها قائدة للعالم.وكل أمة أبتليت بقادة لا إرادة ولا قوة ولا أخلاق لديها لقيادة شعوبها تقود أمتها الى الهوان والذل.وكذلك أمتنا.
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3
4 - متساءل الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:27
اليابان فخر و عزة نفس قبل كل شيء و ندية

لا انبطاح وتسول وبكاء ومظاهر خداعة

فرق كبير بين الاصلي والمزور
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5 - Citoyen الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:29
On vient juste de découvrir l'expérience japonaise et ses vertus? Ce qui compte n'est pas de parler du japon ou de la Chine ou de toute l'Asie; mais de faire comme ces pays Miracle. Il y a les traditions c'est sûr; mais il y a aussi la démocratie que le conférencier semble oublier ou vouloir oublier. Le japon c'est aussi la démocratie. Le Japon utilise les langues étrangères sans oublier sa langue nationale. Pas de développement pour un pays sans sa culture, son histoire et sa langues ou ses langues.
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6 - وللكﻻم بقية الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:36
ﻷن اليابان تؤدي للمعلم أكثر ما مما تؤدي للمسؤولين الكبار ... ﻷن اليابان تستتمر في العقول ﻻ تستحر العقول ...... علموا أبنائنا كيف يصطادو السمك ﻻ تعطوهم سمك...... التنمية البشرية ليس أن تشتري لهادا أو داك موطور طريبورطور أو تفتتحوا له مدرسة لتكوين مهني فاشل (( دبلوم بدون معرفة )) يا فشلة
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7 - عيسى الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:59
تكرار يدل على أننا لم نستوعب درس جيدا دائما نفس الأسطوانة من الأخير لا يوجد روح تقدم والازدهار كأنها مؤامرة ان اشك انها مؤامرة ضد دول لي فيها الدين والله أعلم .ولا أنسى ذالك المناضل الياباني الذي استطاع لي وحده تحقيق الممكن وقال كل ذالك يهون من أجل اليابان حتى مصروفه اليومي خدم به بلده ونحن للاسف ...
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8 - محلل سيكوسوسيولوجي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:00
مبروك ،عرفتم مربط الفرس.الانسان أي التعليم و التربية و الثقافة و الشباب و الرياضة و المناطق الخضراء للاطفال و المكتبات و القضاء على المخدرات.ووضع رفوف للكتب بالمقاهي حتى نصبح مثقفين. و التلفزة تلعب دورا مهما في التثقيف و التعليم. ولكن لا بد من تمويل.من تقشف الطبقة الراقية .تقشف في امتيازاتها و تقاعداتها....خصوصا مجلس النوام .
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9 - bonjour الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:06
احنا فينا جوع وكبت تاريخيين.خاص تكون عندنا جدلية الأخلاق؛ العلم والمال.هذا الثالوث بنية لايستقيم فيها عنصر دون العناصر الأخرى
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