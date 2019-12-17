خبراء يدعون إلى تجريم الاعتداءات بسبب المعتقد

هسبريس من الرباط

دعا متخصصون وخبراء إلى تجريم كل أشكال التعدي المادي والمعنوي على الغير الماسة بحرية المعتقد، باعتبارها تقع ضمن المبادئ الأساسية التي تتوخى الدولة حمايتها بالوقاية والتجريم والعقاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي حول موضوع: "الدين والهجرة: الدوافع، التمفصلات والانعكاسات"، يومي 6 و7 دجنبر2019 بمراكش، نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية حول الأمن والإرهاب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول سطات، بشراكة مع مجلة "حوارات للدراسات السياسية والاجتماعية" والمؤسسة الألمانية "كونراد".

ودعا المشاركون، من خلال التوصيات الصادرة عن المؤتمر، إلى توعية الشعوب بإدراك أهمية التعايش بين مختلف الطوائف والاتجاهات العقائدية، والمرجع في ذلك هو إقرار حرية المعتقد في مختلف الديانات السماوية والتشريعات والوضعية، وكذا "تبصير أفراد المجتمع بمخاطر كل أشكال ومظاهر التطرف الديني ورفض الآخر، باعتبارها تولد مشاعر الحقد والكراهية بين المواطنين في الدولة الواحدة".

توصيات المؤتمر طالبت أيضا بتجفيف منابع التطرف بتبيان الموقف الحقيقي للدين، المجسد في الآيات القرآنية الداعية إلى حرية الاعتقاد، والحث على تدريسها من مرحلة التعليم الأولي إلى الثانوي بشتى الطرق والسبل والمناهج البيداغوجية، "مع إظهار أن الاجتهادات والروايات التي تتخذ شكلا يوهم بأنها مستندة إلى القرآن والسنة هي في الحقيقة جزء من التاريخ وليست جزءا من الدين، وبالتالي يجب أن تدرس هذه الفتاوى والنصوص في سياقها التاريخي الصحيح وظروفها الإنسانية المتقلبةّ".

النأي بالدين بشكل جذري وكلي عن السياسة وتقلباتها، لأن السياسة تسير الدولة والدولة تملك سلطة الإكراه والدين ينبني على مبدأ "لا إكراه في الدين"، "وكذا فسح المجال للمفكرين والفقهاء المتنورين للوقوف في وجه التطرف والكراهية، وذلك من خلال فتح برامج إذاعية وتلفزية لإسماع صوتهم، ودعم كل أعمالهم وأبحاثهم في مجال مواجهة التطرف، وإنشاء مراكز ومختبرات بحث متخصصة في هذا الشأن تضم كل التخصصات"، من توصيات المؤتمر أيضا.

المشاركون دعوا أيضا إلى تفسير القرآن بالاعتماد على أحدث المناهج العلمية المتطورة، "بدل الاكتفاء بالمناهج القديمة التي أضحى معظمها غير صالح لتطوير الخطاب الديني، مع التمكين لعلماء الكوديكولوجيا والفيلولوجيا والباليوغرافي والأركيولوجيا، وغيرها من العلوم التاريخية، لإعادة قراءة وتوثيق التراث الديني على أساس علمي حديث، إضافة إلى وضع ترسانة قوانين مستلهمة من روح المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرية المعتقد، والاستفادة من الدساتير والقوانين والتجارب الناجحة في تعزيز مجال الحريات الفردية".

كما دعا الفاعلون المشاركون في المؤتمر العلمي إلى تشجيع المبدعين في الشعر والقصة والفن لإنتاج أعمال تسير في اتجاه ترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية، مع تكثيف الدورات التدريبية للفقهاء والوعاظ ومتابعتهم متابعة لصيقة بالتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والحريات، على أساس تقاطعها مع الدين الإسلامي وترسيخ فكرة أن "الدين لله والوطن للجميع".

كما طالبوا ببناء جسر واصل مع الأقليات الدينية من خلال القيام بأعمال ثقافية وفكرية مشتركة تسير في اتجاه ترسيخ قيم التسامح والإخاء الإنسانيين بين معتنقي مختلف الأديان، وإدخال علم الأديان إلى الجامعات وتدريسه بالمدارس والمؤسسات التعليمة، مع تقوية التنسيق الأمني المشترك وتعزيز الأمن الحدودي.