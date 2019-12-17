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كُتّاب وآراء
خبراء يدعون إلى تجريم الاعتداءات بسبب المعتقد
دعا متخصصون وخبراء إلى تجريم كل أشكال التعدي المادي والمعنوي على الغير الماسة بحرية المعتقد، باعتبارها تقع ضمن المبادئ الأساسية التي تتوخى الدولة حمايتها بالوقاية والتجريم والعقاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر علمي حول موضوع: "الدين والهجرة: الدوافع، التمفصلات والانعكاسات"، يومي 6 و7 دجنبر2019 بمراكش، نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية حول الأمن والإرهاب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول سطات، بشراكة مع مجلة "حوارات للدراسات السياسية والاجتماعية" والمؤسسة الألمانية "كونراد".
ودعا المشاركون، من خلال التوصيات الصادرة عن المؤتمر، إلى توعية الشعوب بإدراك أهمية التعايش بين مختلف الطوائف والاتجاهات العقائدية، والمرجع في ذلك هو إقرار حرية المعتقد في مختلف الديانات السماوية والتشريعات والوضعية، وكذا "تبصير أفراد المجتمع بمخاطر كل أشكال ومظاهر التطرف الديني ورفض الآخر، باعتبارها تولد مشاعر الحقد والكراهية بين المواطنين في الدولة الواحدة".
توصيات المؤتمر طالبت أيضا بتجفيف منابع التطرف بتبيان الموقف الحقيقي للدين، المجسد في الآيات القرآنية الداعية إلى حرية الاعتقاد، والحث على تدريسها من مرحلة التعليم الأولي إلى الثانوي بشتى الطرق والسبل والمناهج البيداغوجية، "مع إظهار أن الاجتهادات والروايات التي تتخذ شكلا يوهم بأنها مستندة إلى القرآن والسنة هي في الحقيقة جزء من التاريخ وليست جزءا من الدين، وبالتالي يجب أن تدرس هذه الفتاوى والنصوص في سياقها التاريخي الصحيح وظروفها الإنسانية المتقلبةّ".
النأي بالدين بشكل جذري وكلي عن السياسة وتقلباتها، لأن السياسة تسير الدولة والدولة تملك سلطة الإكراه والدين ينبني على مبدأ "لا إكراه في الدين"، "وكذا فسح المجال للمفكرين والفقهاء المتنورين للوقوف في وجه التطرف والكراهية، وذلك من خلال فتح برامج إذاعية وتلفزية لإسماع صوتهم، ودعم كل أعمالهم وأبحاثهم في مجال مواجهة التطرف، وإنشاء مراكز ومختبرات بحث متخصصة في هذا الشأن تضم كل التخصصات"، من توصيات المؤتمر أيضا.
المشاركون دعوا أيضا إلى تفسير القرآن بالاعتماد على أحدث المناهج العلمية المتطورة، "بدل الاكتفاء بالمناهج القديمة التي أضحى معظمها غير صالح لتطوير الخطاب الديني، مع التمكين لعلماء الكوديكولوجيا والفيلولوجيا والباليوغرافي والأركيولوجيا، وغيرها من العلوم التاريخية، لإعادة قراءة وتوثيق التراث الديني على أساس علمي حديث، إضافة إلى وضع ترسانة قوانين مستلهمة من روح المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرية المعتقد، والاستفادة من الدساتير والقوانين والتجارب الناجحة في تعزيز مجال الحريات الفردية".
كما دعا الفاعلون المشاركون في المؤتمر العلمي إلى تشجيع المبدعين في الشعر والقصة والفن لإنتاج أعمال تسير في اتجاه ترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية، مع تكثيف الدورات التدريبية للفقهاء والوعاظ ومتابعتهم متابعة لصيقة بالتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والحريات، على أساس تقاطعها مع الدين الإسلامي وترسيخ فكرة أن "الدين لله والوطن للجميع".
كما طالبوا ببناء جسر واصل مع الأقليات الدينية من خلال القيام بأعمال ثقافية وفكرية مشتركة تسير في اتجاه ترسيخ قيم التسامح والإخاء الإنسانيين بين معتنقي مختلف الأديان، وإدخال علم الأديان إلى الجامعات وتدريسه بالمدارس والمؤسسات التعليمة، مع تقوية التنسيق الأمني المشترك وتعزيز الأمن الحدودي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
أنا اللي ما عمرني فهته هو أن المسلمين يزعمون دائما أن دينهم دين السماحة والسلم والسلام ولكن عندما يسمع مسلم أن واحد من بني جلدته ترك الإسلام إلا وانهال عليه بالسب والشتم والتنقيص من رجولته أوشرفه أو وطنيته، ناهيك عن الضرب والسباب الذي يتعرض إليه وكالين رمضان ...
قاليك التسامح هههه
يجب انزال أشد العقوبات على من سولت له نفسه الاعتداء على الغير ، ياك تقولون أن دينكم من عند الله، وأن إلاهكم على كل شيء قدير، ان كان كلامكم صحيح وتؤمنون به فدعوا له العناية بالأمر ومعاقبة من يستحق في نظره، وخرجوا ريوسكم مما لا يعنيكم.
أتمنى أن ينشر تعليق وأن لا يتعرض للحظر كسابقيه، فليس بتعليقي ما يسيء للمقدسات
عوض تدريس التربية الاسلامية ونشر مبادء الاسلام الحقة التي ستحصن ابناءنا وتحسن اخلاقهم ومعاملتهم نقول له تدين بما شءت واين انتم من قوله تعالى :" و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين". ام تاخدون من القران ما يخدم مصالح اراءكم الهدامة للمجتمعات
المغرب بلد اسلامي بامارة امير المؤمنين ولا مجال للمزايدة
فانتم من تنشرون التطرف بافكاركم وتصوراتكم فكروا في اخرتكم قليلا فالدنيا فانية
حرية المعتقد يكفلها القرآن قبل أن يكفلها الدستور، فلا مجال للمزايدات الشعبوية في هدا الموضوع.
المعتقد الديني سواء بالإسلام أو المسيحية أو غيرها، هي في الأخير علاقة الإنسان بخالقه.
هدا ليس موضوع الساعة، المغاربة يريدون حقوقا أسمى، الحق في الحياة، حياة كريمة، الصحة التعليم العمل ...
بالأمس طفلة في عمر الزهور ماتت في مستشفى عمومي، بدون دنب إلا أنها ولدت في بلد لا يضمن لها الحق في الحياة!
ندعو لعائلتها الصبر و إنا لله و إنا إليه راجعون.
فعندما بُنَصّب أحد ما نفسه حاميا للدين و يبادر لقتل المٌفْطر في رمضان مثلا فتلك هي قمة الشرك بالله و هي من الكبائر
لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر و إن له لحافظون .
يعني الله بنفسو كيقول ليكم دخلو سوق رسكم انا قادر نحمي الدين ديالي بوحدي و لست في حاجة لكم يا معشر المتعصبين .
عموما ماشي ضروري تكون على مستوى إنشتاين من حيث الدكاء باش تعرف علاش حنا متخلفين