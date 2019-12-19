تنسيقية تستنكر "تردي" وضع اللغة العربية بالمغرب

هسبريس من الرباط

سجلت التنسيقية الوطنية للغة العربية ما وصفتها بـ"المفارقة الغريبة" بين الوضعية العالمية للغة العربية وتلك التي تعيشها هذه اللغة على المستوى الوطني.

وأضافت التنسيقية، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أنه بينما يتزايد عدد متعلمي العربية والناطقين بها عالميا، وتزداد مكانة هذه اللغة رفعة في جميع المجالات، بما في ذلك الجامعات والمعاهد الدولية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والشابكة (الإنترنت)، "فإنها تعيش كابوسا حقيقيا داخل الوطن، سلطته عليها إدارة تجتهد في تهميشها وتبخيسها وإقصائها والنيل منها، بهدف فرض أحادية لغوية تتفرد فيها لغة أجنبية هي لغة المستعمر القديم بالمشهد اللغوي بالمغرب، بالرغم من أن دستور البلاد حسم هذا الأمر في مادته الخامسة".

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا "الكابوس بلغ ذروته هذه السنة عندما مرر البرلمان المغربي بغرفتيه القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجعل من اللغة الفرنسية لغة تدريس للمواد العلمية في أسلاك التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، بحجة الانفتاح على اللغات الأجنبية، مخلا بدستور المملكة وبالرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي، علما بأن الفرنسية ليست لغة علم ولا هي لغة تواصل على المستوى الدولي".

ودعت التنسيقية كافة المؤسسات السيادية الوطنية، والسلطات الإدارية والترابية، والأوساط والهيئات والمنظمات، "إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بما يلزم من الحزم والصمود، وبذل الجهود الكفيلة بإعمال مقتضيات دستور المملكة المغربية المتعلقة بالقضية اللغوية وضمان استمرارية الالتزام بها، وذلك اعتبارا لكون اللغة العربية هي وعاء ثقافتنا وتراثنا الحضاري ومكون أساسي لهويتنا الوطنية، وحرصا من التنسيقية الوطنية للغة العربية على المشروعية وسيادة القانون في أعلى درجاته الذي هو الدستور".