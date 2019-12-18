24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. بين بنكيران ومحمد حفيظ (5.00)

  5. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | رئيس بوركينا فاسو يوشّح علم "الأكاديمية العسكرية"

رئيس بوركينا فاسو يوشّح علم "الأكاديمية العسكرية"

رئيس بوركينا فاسو يوشّح علم "الأكاديمية العسكرية"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:01

قام روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بتوشيح علم الأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة تينكودوكو بوسام من درجة "Commandeur de L’ordre de l’Etalon"، بحضور وفد من القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لاستقلال بوركينا فاسو.

وتُعَبِّر هذه الالتفاتة من طرف رئيس بوركينا فاسو على العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والصديقين، خاصة في مجال التعاون العسكري، كما يعتبر حضور علم الأكاديمية العسكرية الملكية في هذه المناسبة تقديرا من بوركينا فاسو للأعمال والجهود التي قامت بها المملكة المغربية، لاسيما في مجال تكوين وتدريب الأطر العسكرية من بوركينا فاسو منذ السبعينيات.

وتُعتبر مشاركة المغرب في مثل هذا الحدث فرصة لإظهار تضامنه وعزمه الراسخ على تعزيز التعاون مع دولة صديقة وشقيقة، خاصة وأن الأكاديمية الملكية العسكرية تُعدّ أول مدرسة عسكرية تستقبل تلاميذ ضباطا من بوركينا فاسو، حيث تخرج فيها إلى حد الآن 88 ضابطا.

ويتميز التعاون الثنائي بين المغرب وبوركينا فاسو، الذي يشكل المجال العسكري أحد محاوره الإستراتيجية، بالتفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية العميقة بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.