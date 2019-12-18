رئيس بوركينا فاسو يوشّح علم "الأكاديمية العسكرية"

هسبريس من الرباط

قام روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بتوشيح علم الأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة تينكودوكو بوسام من درجة "Commandeur de L’ordre de l’Etalon"، بحضور وفد من القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لاستقلال بوركينا فاسو.

وتُعَبِّر هذه الالتفاتة من طرف رئيس بوركينا فاسو على العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والصديقين، خاصة في مجال التعاون العسكري، كما يعتبر حضور علم الأكاديمية العسكرية الملكية في هذه المناسبة تقديرا من بوركينا فاسو للأعمال والجهود التي قامت بها المملكة المغربية، لاسيما في مجال تكوين وتدريب الأطر العسكرية من بوركينا فاسو منذ السبعينيات.

وتُعتبر مشاركة المغرب في مثل هذا الحدث فرصة لإظهار تضامنه وعزمه الراسخ على تعزيز التعاون مع دولة صديقة وشقيقة، خاصة وأن الأكاديمية الملكية العسكرية تُعدّ أول مدرسة عسكرية تستقبل تلاميذ ضباطا من بوركينا فاسو، حيث تخرج فيها إلى حد الآن 88 ضابطا.

ويتميز التعاون الثنائي بين المغرب وبوركينا فاسو، الذي يشكل المجال العسكري أحد محاوره الإستراتيجية، بالتفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية العميقة بين الطرفين.