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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر يبدأ المهام الرسمية بدعم البوليساريو واستفزاز المغاربة
قطع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشك باليقين بخصوص مواقفه الرسمية من نزاع الصحراء في أول خطاب رسمي له بعد تنصيبه رسمياً اليوم الخميس رئيساً للبلاد.
وخصص تبون جزءاً من خطابه الرسمي للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، مُعلناً بوضوح موقف الجار الشرقي من الصحراء المغربية، واعتبر أن "الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، بتعبيره.
الرئيس الجزائري سقط في تناقض وهو يُوجه خطابه إلى المغرب؛ ففي وقت تواصل الجزائر تسليح واحتضان جبهة البوليساريو، وحضور مؤتمرها اليوم في منطقة "تيفاريتي"، دعا المملكة إلى "وضع نزاع الصحراء جانباً في العلاقات المغربية الجزائرية"، وهي مسألة يستحيل قبولها من قبل الرباط.
وقال تبون: "ينبغي أن يظل نزاع الصحراء بعيداً عن تعكير صفو العلاقات الأخوية مع الأشقاء المغاربة"، مضيفا أن "الجزائر تمد يدها لجميع الدول باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية لأسباب موضوعية".
تبون شدد على رفض الجزائر بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية "مهما كانت تلك المحاولات"، وزاد أن "الجزائر مستعدة للتعاون مع جميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وكل الآفات، بهدف الإسهام في تحقيق السلم والأمن العالميين".
وفي وقت تُعطل الجزائر إحياء الاتحاد المغاربي بسبب نزاع الصحراء، قال تبون: "إن بناء صرح المغرب العربي الذي حلم به آباؤنا وأجدادنا سيظل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تسعى إلى الحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي".
وأورد عبد المجيد تبون، الذي تسلم السلطة وسط احتجاجات رافضة لانتخابه: "لا يلقى منا أشقاؤنا أبدا ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم"، موردا أن "الجزائر تمد يدها للدولة العربية بدون استثناء لتعزيز الأخوة والتعاون ورص الصف ونبذ الفرقة والمحن، وتجاوز المصائب التي تشهدها في الآونة الأخيرة تحت مسميات مختلفة".
واكتفت المملكة المغربية بتمثيلية منخفضة في حفل تنصيب الرئيس الجزائري، في شخص سفيرها لدى الجزائر، لحسن عبد الخالق، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة.
جدير بالذكر أن عبد المجيد تبون كان قد طالب المغرب، خلال حملته الانتخابية للرئاسيات، بـ"تقديم اعتذار رسمي" مقابل قبول فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنوات بين البلدين الجارين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
ومن لديه وجهة. نظر مخالفة. يعطينا. البرهان. والمواقع الرسمية. للامم المتحدة.
الله يحفظ
Je l'espère et vive le grand Maghreb uni
كان في عونكم اخواننا الجزائريين!!!
يقول المثل شحال قادك من استغفر الله يا البايت بلى عشاء
خطابك موجه لي الكراكيز الموشحة الصدور التي اتت بك
أما مسألة مستقبل المنطقة والصحراء المغربية فأعتقد أن هذه الملفات تبقى أكبر منه بإعتباره دمية في أياد الجنرالات المتحكمة في مصير الشعب الجزائري
الحراك الشعبي المبارك في الجزائر الشقيقة هو الذي سيفتح الحدود بين البلدين الشقيقين و يطبع علاقاتهما بعد ان يطرد العصابة .
و الانفصاليون الى مزبلة التاريخ.
كفى من احتقار الشعب الجزائري الذي نكن له الاخوة و الاحترام اما ساستكم فشيماهم الغدر و الخيانة رحمك الله يا بوضياف حين اراد الحق قتل مغدورا تحياتي .
الأول : أن سياسة الرئيس الجديد سوف لن تختلف عن سياسة سابقيه .
الأمرالثاني : أنه اعتراف صريح بضلوع حكام الجزائرفي النزاع القائم، لأن حتى الدول التي اتخدت موقفا محايدا من القضية ، تعتبر الصحراء (منطقة متنازع) عليها وليس كما جاء على لسان القادم الجديد .
والخلاصة : لاشيء تغير.
ويبقى السؤال المطروح ، هل هذا هورأي الشعب الجزائري ؟
اما بالنسبة الى الحدود. فالمغاربة تريد ان تبقى مغلقة الى الأبد لان المغرب ليس له اَي مصلحة. في فتحها
ان بالنسبة الى البوليزاريو. و كما صرح به السيد ناصر بوريطة لا يمثل الا نفسه و كل من يشجع الانفصال في بلدنا نشجع الانفصال في بلاده و الند بالند كما قال رءيسكم
فالنظام الجزائري ماهو إلا أداة جيء به من طرف ديغول degaule لضمان استمرارية مصالح فرنسا والحفاظ على الاستغلال التام لثروات المنطقة وافريقيا عموما....
بعيدا عن البروباغندا والوطنية الزائدة عند بعض شعوب المنطقة نطرح السؤال الجوهري التالي:
لماذا نظام الجزاىءر لم يعمل على تحقيق حلم المغرب العربي وتشكيل تكتل اقتصادي وعملة موحدة ومؤسسات تشريعية وفضاىءية وطلب تعويضات عن فترة الاستعمار وتجريمه ..وحدة بين الدول المحيطة به تونس ليبيا موريتانيا فقط ليتبث حسن وصدق نواياه من هذا الاتحاد اي بين دوله الاربع فقط (4)لينضم المغرب لاحقا ...؟؟؟!!30سنة مضت ولم يحقق النظام اي شيء لا لشعبه أو جيرانه فما بالكم "اتحاد المغرب العربي"الذي يتشدق به صباحا ومساء؟؟؟
سام حنا والمرتزقة بعاد منا كيكلو مع الشعب الجزائري وكي يصرفو عليهم أو مشاركين معاهم الحارة أو الحلوة.
والله لان البروليتارية لأكبر خطر على النشامى الجزائري لأنها تعلم كل نواياه.
خريطة الجزائر وحدودها اكلت كثيرآ من تراب الدول المجاورة حتى وإن كان ذلك غلط من فرنسا بعد الحرب العالمية يجب تصحيح الأمور واسترجاع الحدود ما قبل الاستعمار فأنتم من يستعمر حدود الدول لحد الأن
كن كاديرو خدمتكم
كن دارو بحسابكم او كايحتارموكم
الشعب ديالكم مابقاش حاملكم فهاد البلاد
فمابال غيره
restez au coin et oubliez nous en algerie ils ne savent meme pas si vous existez ils vous ignorent totalement
PAS D OUVERTURE DES FRONTIERES
لا اقصد الجيل الذي سياتي لاكن بعد اجيال بعيدة
ربما سيخرج من اصلاب حفدتنا قوم صالح
اراهن منذ اليوم على 300 سنة هذا على اقل تقدير
اما اذا بقي التعليم على حاله في هذه البلدان يتغير الرهن من 300 سنة الى 600 سنة
المتعجرف والمتكبر عطيه " النخال ثم النخال ثم النخال "
ولاتجلس معه " ملي كادير معا واحد الصواب والواجب الذي يقتضيه الجوار أو هو عارف بلي غالط تاريخيا وجغرافيا ، وإنسانيا " خدم شغلك الداخلي والخارجي وعطيه النخال ثم النخال ثم النخال لاتعبره بالمرة