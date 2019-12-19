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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مدارات | رئيس الجزائر يبدأ المهام الرسمية بدعم البوليساريو واستفزاز المغاربة

رئيس الجزائر يبدأ المهام الرسمية بدعم البوليساريو واستفزاز المغاربة

رئيس الجزائر يبدأ المهام الرسمية بدعم البوليساريو واستفزاز المغاربة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:00

قطع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشك باليقين بخصوص مواقفه الرسمية من نزاع الصحراء في أول خطاب رسمي له بعد تنصيبه رسمياً اليوم الخميس رئيساً للبلاد.

وخصص تبون جزءاً من خطابه الرسمي للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، مُعلناً بوضوح موقف الجار الشرقي من الصحراء المغربية، واعتبر أن "الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، بتعبيره.

الرئيس الجزائري سقط في تناقض وهو يُوجه خطابه إلى المغرب؛ ففي وقت تواصل الجزائر تسليح واحتضان جبهة البوليساريو، وحضور مؤتمرها اليوم في منطقة "تيفاريتي"، دعا المملكة إلى "وضع نزاع الصحراء جانباً في العلاقات المغربية الجزائرية"، وهي مسألة يستحيل قبولها من قبل الرباط.

وقال تبون: "ينبغي أن يظل نزاع الصحراء بعيداً عن تعكير صفو العلاقات الأخوية مع الأشقاء المغاربة"، مضيفا أن "الجزائر تمد يدها لجميع الدول باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية لأسباب موضوعية".

تبون شدد على رفض الجزائر بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية "مهما كانت تلك المحاولات"، وزاد أن "الجزائر مستعدة للتعاون مع جميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وكل الآفات، بهدف الإسهام في تحقيق السلم والأمن العالميين".

وفي وقت تُعطل الجزائر إحياء الاتحاد المغاربي بسبب نزاع الصحراء، قال تبون: "إن بناء صرح المغرب العربي الذي حلم به آباؤنا وأجدادنا سيظل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تسعى إلى الحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي".

وأورد عبد المجيد تبون، الذي تسلم السلطة وسط احتجاجات رافضة لانتخابه: "لا يلقى منا أشقاؤنا أبدا ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم"، موردا أن "الجزائر تمد يدها للدولة العربية بدون استثناء لتعزيز الأخوة والتعاون ورص الصف ونبذ الفرقة والمحن، وتجاوز المصائب التي تشهدها في الآونة الأخيرة تحت مسميات مختلفة".

واكتفت المملكة المغربية بتمثيلية منخفضة في حفل تنصيب الرئيس الجزائري، في شخص سفيرها لدى الجزائر، لحسن عبد الخالق، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة.

جدير بالذكر أن عبد المجيد تبون كان قد طالب المغرب، خلال حملته الانتخابية للرئاسيات، بـ"تقديم اعتذار رسمي" مقابل قبول فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنوات بين البلدين الجارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - Algérie الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:05
على اساس قال شيء جديد وهو اصلا موقف الشعب الجزائري
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-169
2 - مغربي امزيغي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:07
هداك راه الشرط الأساسي اللي اشرطو عليه العسكر باش يولي رئيس مزور
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269
3 - انسان صادق الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:08
انا. لا. ارى. في كلامه. الى. ماقاله. كل راسا العالم. ولامم المتحدة.
ومن لديه وجهة. نظر مخالفة. يعطينا. البرهان. والمواقع الرسمية. للامم المتحدة.
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-169
4 - عبدو من الرباط الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:08
الجزائر بهذا الرئيس تبقى وفية للنظام القديم كأنها صبت الماء في الرمل نفس العقلية ونفس السياسة وتحكم الجنرالات من وراء الستار
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211
5 - مغربي قح الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:10
ومن سيكون تبون؟؟؟ألم يحكم الجزائريين كرسي متحرك لمدة عهدتين؟؟؟الصحراء مغربية في مملكتها والمملكة المغربية في صحرائها.سوف تموت أو تنكسر كبومدين أو بوتفليقة من قبلك والصحراء ستبقى مغربية.
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26
6 - نور الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:10
هداك كفاية عليه إسمه، و المغرب يعرف موقف القادة الجزائريين في القضية و لكن بغيت ناكد له أن الصحراء مغربية رغم عنه، و لا يهمنا موقفه و سنكافح حتى نخلصوها منهم
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16
7 - abboud الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:11
ملامح وجه هذا الرجل وتصريحاته لا تبشر بالخير.
الله يحفظ
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11
8 - اما بعد الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:13
حتى يحل المشاكل ديالو مع الشعب اىجزاءري ،عاد افكر ف المغرب العربي والصحراء المغربية. الافعى لاتلد الحمام .
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16
9 - abdelkader الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:13
لا يلقى منا أشقاؤنا أبدا ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم
Je l'espère et vive le grand Maghreb uni
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0
10 - hayat الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:13
يا جزائر يا جزائر رحت خسارة يا للمرارة!!!
كان في عونكم اخواننا الجزائريين!!!
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10
11 - أحمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:13
عندما تتوفر على شرعية غير مزورة سنرى ما يمكن فعله
يقول المثل شحال قادك من استغفر الله يا البايت بلى عشاء
خطابك موجه لي الكراكيز الموشحة الصدور التي اتت بك
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10
12 - قمر الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:14
C'est une politique et la vie continue
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2
13 - Maroc الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:14
حان الوقت للشعب أن يقف وقفة واحدة ضد المستعمر العسكري العجوز عيب وعار أن يحكم الجزائر عصابة تلعب بالشعب الحزائري
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10
14 - ياسين الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:15
آش كيدير داك العسكري معاه !!؟؟، نظام عسكري 100 في 100
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7
15 - الحر...والقفص الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:15
حتى نفاقه مفضوح...وكلامه ساذج ...تكلم من اجل ان يتكلم....لامشروع ولا رؤيا... كلام انشاءي ...رجل يمثل أحد دعامات العصابة. .فرض على الزوالية بقوة القاءد الخرف .عمل مع المندثر...بوكروسة...وكان من مسوقي العهدة الخامسة...كل الجزائريين لا يعترفون به. .بل خاءفين من إعادة مسلسل العشرية الكحلاء..مهما مضى الزمن سيثور الشعب ثورة جامحة...لكن لا اتركوها يستخدم فيكم ..فلربما دجنكم...وبنجكم...لا تصدقون فهو امتداد لما سبق وربما اقبح لان زبانيته..ستبحث عن خطة اخرى لعدم معاودة الشعب التعبير عن رأيه وموقفه من حياته وبلده
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5
16 - Mohammed الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:16
Encore une fois l Algérie n a jamais pris le Maroc dans son coeur avec ce président ou autres , la preuve depuis 1962, l algerie voit aucun intérêt avec le Maroc , elle n a jamais tendre la main au Maroc, Allah aucune chance donc A mon avis le Maroc doit changer sa politique envert l Algérie
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2
17 - السلام عليكم الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:16
لازلنا في الدول العربية نركز على انتخاب رؤساء في سن ما فوق السبعين الذين لا يستطيعون مسايرة أحلام الشباب من أجل الحفاظ على ركائز النظام ورموز الفساد في الوقت الذي يفسح الشيوخ في الغرب المكان لوصول الشباب للمسؤولية لمواكبة تطلعات وأحلام الشباب
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5
18 - ولد ماما الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:16
يا ودي راها باينة من الاول... لا خير يرجى منكم سواء بهذا النظام او غيره وهذه خطوة متوقعة من العسكر الحاكم. صحيح الصحراء مغربية الى يوم الدين.. وصحيح ايضا ان هولاء اعداء الى يوم يبعثون... صافي سالينا
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6
19 - متدمر الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:16
في ظل هذا الحال يحب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر لاننا نتعامل مع حليف وفي لجبهة البولساريو وخصوصا ان نظام العسكر هذا يؤكد انه ليست له المصلحة مع المغرب
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5
20 - حفيظ الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:17
انه نكرة لا يمثل الشعب الجزائري الشقيق، آراؤه لا تهمنا، مصيره كأسلافه مزبلة التاريخ، ويبقى المغرب شامخا.
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4
21 - مستغرب الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:17
مبروك عليك منصبك المؤقت بالنسبة لنا انت كسابقيك نفس البروفايل دمية اخرى يحركها الجيش الذي لازال يحكم قبضته على كل شيء في الجزائر
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4
22 - أجندة اسياده الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:17
لماذا الاستمرار في كره المغاربة ونكران حق الحوار؟انما هو حب الذات أكثر من اللازم وليس ذلك إلا عند المسؤولين اما الشعب ديما خاوا الحمد لله
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3
23 - hamid الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:18
فمادا تنتظرون من رءيس العسكر من دمية القايد صالح ومن تبون لا شيء يدكر ستبقى الجزاءر على حالها الى ان ينحى القايد صالح عندءد سترى الجزاءر النور
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5
24 - طالب العلم الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:18
مشكل الصحراء لن يحل لا ذبلومسيا و لا بالحرب سيظل هذا المشكل قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها
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0
25 - لمن كان له قلب الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:19
سبحان الله هناك تشابك كبير بين الرؤساء الذين يتناوبون على حكم الولايات المتحدة الأمريكية وبين الرؤساء الذين يتناوبون على حكم الجزائر .فالرئيس الأمريكي قبل صعوده للحكن لابد أن يوافق مسبقا على التطبيع والدعم الشامل للاحتلال الإسرائيلي والرئيس الجزائري كذلك لابد أن يوافق على الدعم اللامشروط لجبهة البوليزالريو الصهيونيه والذي يخالف هذه القاعدة يقتل
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4
26 - مول البيكالة الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:20
الجزائر ليست قوة عظمى حتى تؤثر مواقفها في السياسة الدولية !! المغرب استرجع أرضه وهي تحت سيطرته إلى يوم القيامة . نجاح تبون هو نجاح العسكر وليس الشعب الجزائري!!؟؟
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3
27 - Mahjoub الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:21
أول إجراء مطالب به السيد الرئيس الجديد هو إصدار قانون لتغير الأسماء المشينة لتفادي الوقوع في الإحراج عن متابعة أنشطة وأخبار سيادته،
أما مسألة مستقبل المنطقة والصحراء المغربية فأعتقد أن هذه الملفات تبقى أكبر منه بإعتباره دمية في أياد الجنرالات المتحكمة في مصير الشعب الجزائري
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28 - حمادة الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
من إمتى كان رئيس للجزائر ذو مصداقية ...الجزائر يحكمها الجيش و من زمن بعيد و لا زال يحكمها. و يحكمها إلى ما لا نهاية كما حكمتها فرنسا مند 132 سنة ؟ أين الرجال؟ لقد قتلهم الاستعمار الفرنسي....و انتهت الامر.....
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2
29 - mahboub الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
مسالة وقت فقط :
الحراك الشعبي المبارك في الجزائر الشقيقة هو الذي سيفتح الحدود بين البلدين الشقيقين و يطبع علاقاتهما بعد ان يطرد العصابة .
و الانفصاليون الى مزبلة التاريخ.
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1
30 - رئيس الجزائر بيدق للعسكر الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
المغرب و الجزائر إخوة تجمعنا روابط القرابة و الدم و الأخوة في كل بقاع العالم فالفتنة التي تزرعها عائلات بني صهيون داخل الجزائر للتفرقة لن تدوم مع الأجيال القادمة فالمستفيذين من هذه الفتنة هم من يريدون تهميش و تفقير الشعب و جعلهم أذلة أدلاء لا يعلو صوتهم على صوت عصابتهم فالمغاربة دأئما أبوابهم مفتوحة لأخوانهم في كل الأوقات
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1
31 - hamid الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
هذه مهمة كل رئيس جزائري ينصبه العسكر و ليس الشعب معاكسة المغرب في كل صغيرة وكبيرة نحن في أرضنا أحب من أحب و كره من كره إن لم يعجب الأمر الگايد صالح و عصابته فليضربوا رؤوسهم مع الحائط.
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0
32 - مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
العداء للمغرب هو واحد من أبجديات سياسية الحكم في الجزائر وماما فرنسا لا يمكن أن تسمح بشيء غير دالك
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0
33 - احمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
الجزائر يجب ان تقدم اعتذار للشعب المغربي لسبب واحد و هو الغدر و الخيانة فبينما كان المغرب يساعد الجزائر في مقاومة الاستعمار و ماتو المغاربة من اجل استقلال الجزائر و هذا معترف به لدى اخواننا المجاهدين الوطنيين الجزائريين الاحرار ، و تأتي الجزائر لاحتضان البوليزاريو و خلق مسمار جحا في الصحراء المغربية . كفى من ستر الواقع المر و يأتي تبون ليقول انه يريد انشاء المغرب العربي الذي كان يضم خمسة دول ليصبح ستة و غدا سبعة .
كفى من احتقار الشعب الجزائري الذي نكن له الاخوة و الاحترام اما ساستكم فشيماهم الغدر و الخيانة رحمك الله يا بوضياف حين اراد الحق قتل مغدورا تحياتي .
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34 - بوعادي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:22
الى رقم 1 اذا كان ما فاه به رئيس العسكر هو رائي الشعب الجزائري فارجوك تكلم عن نفسك لعلمك اكثر 10 جزائريين كنا في عقيقة ونبهونا ان من يتدخل في المغربية هم الصحراويين المزدادين فوق التراب الجزائري او تلك الشردمة التي تقتاث على مشكل الصحراء من اقاليمنا الجنوبية لعلمك هناك قنصليات ستفتح في مدينة العيون المغربية
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35 - من شرق المملكة المغربية الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:23
هذا كلام العسكر صراحة هذه الدولة لن تنفعنا في شيء نحن لانعتذر ولا نريد فتح الحدود.
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-1
36 - ام البواقي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:23
مرض الجزائر شعبا وحكومة هو المغرب المغرب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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-1
37 - من الآخر الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:24
عندما يقول إن قضية الصحراء المغربية (قضية تصفية استعمار) وملفها بيد الأمم المتحدة ، فهذا يدل على أمرين ،
الأول : أن سياسة الرئيس الجديد سوف لن تختلف عن سياسة سابقيه .
الأمرالثاني : أنه اعتراف صريح بضلوع حكام الجزائرفي النزاع القائم، لأن حتى الدول التي اتخدت موقفا محايدا من القضية ، تعتبر الصحراء (منطقة متنازع) عليها وليس كما جاء على لسان القادم الجديد .
والخلاصة : لاشيء تغير.
ويبقى السؤال المطروح ، هل هذا هورأي الشعب الجزائري ؟
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38 - Simmo الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:24
أولا النضام العسكري الدكتاتوري في الجزائر لم يتغير ، الشعب الجزائري الشقيق لم يقبل الانتخابات والملايين لم يترشحو ونجاح تبون دليل على التزوير وفقط سيدهم مصالح الفاسد صالح وماما فرنسا والبوليزاريو ولن يخدم مصالح الشعب الجزائري وما عليه إلى تتبع نفس النضام العسكري.
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39 - Kardous الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:24
لا يمثل إلا نفسه ولا يتكلم باسم الشعب الجزائري الذي يرفضه. نقول له حتى تحل المشكلة انتاعك مع الجزائريين عاد اهدر .
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0
40 - البوحي رزوق الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:25
و نجدد نحن المغاربة اننا نرفض كل من يستفزنا و ان الصحرة مغربية رغم أنفكم و انه لا دخل للاتحاد الأفريقي في ملف الصحراء
اما بالنسبة الى الحدود. فالمغاربة تريد ان تبقى مغلقة الى الأبد لان المغرب ليس له اَي مصلحة. في فتحها
ان بالنسبة الى البوليزاريو. و كما صرح به السيد ناصر بوريطة لا يمثل الا نفسه و كل من يشجع الانفصال في بلدنا نشجع الانفصال في بلاده و الند بالند كما قال رءيسكم
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41 - الشقف الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:26
مكاين لا استفزاز لا والو كولشي خدام بالاملاء ديال فرنسا هي لي دارت الحيلة الغلاف الحدود هي لي سماتنا زوج بغال و لكن حنا العرب سرنا
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42 - ملاحظ الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:26
لمن لم يتأكد بعد أو تراوده بعض الشكوك ( من شعوب المغرب العربي_) بشأن الأنظمة في المنطقة ما هي إلا أداة في يد فرنسا وهي التي سمحت ونصبتها((لاتغترون ببعض المشاكسات التي تظهر بين الحين والآخر مع فرنسا فهي والخصومة بين الزوج وزوجته))....

فالنظام الجزائري ماهو إلا أداة جيء به من طرف ديغول degaule لضمان استمرارية مصالح فرنسا والحفاظ على الاستغلال التام لثروات المنطقة وافريقيا عموما....

بعيدا عن البروباغندا والوطنية الزائدة عند بعض شعوب المنطقة نطرح السؤال الجوهري التالي:

لماذا نظام الجزاىءر لم يعمل على تحقيق حلم المغرب العربي وتشكيل تكتل اقتصادي وعملة موحدة ومؤسسات تشريعية وفضاىءية وطلب تعويضات عن فترة الاستعمار وتجريمه ..وحدة بين الدول المحيطة به تونس ليبيا موريتانيا فقط ليتبث حسن وصدق نواياه من هذا الاتحاد اي بين دوله الاربع فقط (4)لينضم المغرب لاحقا ...؟؟؟!!30سنة مضت ولم يحقق النظام اي شيء لا لشعبه أو جيرانه فما بالكم "اتحاد المغرب العربي"الذي يتشدق به صباحا ومساء؟؟؟
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43 - علي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:27
هذا دليل ان ريس بتفلقه وزبانيته هما حكام الجزائر. ان لله وان اليه راجعون. الجزائر
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0
44 - roble الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:27
نعلم جيدا يا سيد تبون أن النسبة الغريبة التي نجحت بها (58%) و البعيدة عن نتائج إستطلاعات الرأي توحي بطبخة الجيش. و موقفك من نزاع الصحراء المغربية لا يغير شيئا.
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45 - رقية الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:28
لا استفزاز ولا شيء نحن في صحراءنا ولا يهمنا ما قال تبون وغيره نعلم أن الغيرة والحسد هو الدافع لتحركات جيراننا لكن الله لهم بالمرصاد وقد مرت عقود من الزمن ولم تستطع الجزائر أن تنال من صحراءنا .
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46 - Marocain الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:28
وماذا عسى هولا ء الذين يطلقون على أنفسهم صحراويون القيام به سوى الاقتتال فيما بينهم وتخوين بعضهم البعض كسائر الحكومات والدول العربية الفاشله
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47 - حمادي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:30
نحن في مغربنا الحبيب وهم في بلدهم الجزائر والمرتزقة البروليزاريو لديهم بلد اسمه الجزائر الجنوبية فما دخلنا فيهم نحن؟
سام حنا والمرتزقة بعاد منا كيكلو مع الشعب الجزائري وكي يصرفو عليهم أو مشاركين معاهم الحارة أو الحلوة.
والله لان البروليتارية لأكبر خطر على النشامى الجزائري لأنها تعلم كل نواياه.
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48 - Said الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:30
على المغرب الخروج من الخنوع والضعف وان يعلنها مدوية بأن المغرب سيضرب بقوة مل من سولت له نفسه المس بشبر من اراضيه واننا فقط كنا نريد فتح الحدود فقط من أجل لم شمل العائلات اما الجزائر المريضة فتدخل في المثل القائل فاقد الشيء لايعطيه وليس لها ماتضيفه لبلدنا فلتمت بغيها وحسدها ولا أظن الشعب الجزائري سيترك رجلا مريضا مثله.
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49 - أبناء عمومة الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:30
يبقى الحال على ما هو عليه إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها و دماء المليون شهيد لم تكرم...... فكيف لغيرهم أن يرون وتمد لهم يد السلام والخير..... فهندسة الأمس سارية المفعول
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50 - حميد الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:31
نحن كمغاربة نطالب أيضآ باسترجاع بشار وتندوف وغيرها وهي أيضآ مسألة تصفية استعمار
خريطة الجزائر وحدودها اكلت كثيرآ من تراب الدول المجاورة حتى وإن كان ذلك غلط من فرنسا بعد الحرب العالمية يجب تصحيح الأمور واسترجاع الحدود ما قبل الاستعمار فأنتم من يستعمر حدود الدول لحد الأن
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2
51 - ابو عدنان الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:32
اي قرار من الرئيس الجديد حول الصحراء مخالف لعقيدة الجيش ورغبته سيكون مصيره القتل كما وقع لمحمد بوضياف وبوتفليقة الجزائري المغربي تنكر للمغرب والمغارية من اجل بقائه في المنصب الرئاسي وان متؤكد ان بوتفليقة في قرارات نفسه نادم اشد الندم على مواقفه البومدينية اتجاه المفرب الذي احتضنه في مرحلة ما من حياته ومؤكد ان اي ضابط جزائري تقاعد وهرج من الجزائر سيقول مساحيل انشاء دولة في الصحراء وعليه يجب على المغاربة شعبا وحكومة وملكا اقفال ملف الجزائر بالمرة وان نشتغل على تقوية الجيهة الداخلية وننسى الجزائر الى تعود لرشدها يونما ما وسيأتي بكل تأكيد والسلام
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52 - مصطفى القدميري الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:32
كان بالاحرى على تبون ان يطالب فرنسا بالاعتذار الرسمي من فرنسا التي قتلت مليون و نصف مليون شهيد إبان الاستعمار الذي في رأيي لازال موجودا في الجارة الجزائر اما المملكة المغربية بقيادتها و شعبها فقد كانت تأوي زعماء الجزائر مثل احمد بن بلا و مصالي الحاج و غيرهم و كانت المغرب تزود المجاهدين بالاسلحة و الذخيرة الحية و الجزائريون يشهدون على هذا بالتاكيد ، و اريد تذكير تبون ان الهواري بومدين قام بطرد 350 الف مغربي من الجزائر صبيحة عيد الاضخى بطريقة مذلة حيث قامت السلطات انذاك بمصادرة ممتلكات المغاربة المقيمين هنالك و تم تطليقهم من زوجاتهم الجزائريات بالاكراه و قاموا باغتصاب المغربيات و سرقة حليهن و ذهبهن و ممتلكاتهن بالقوة ، في ذلك الوقت اين كنت يا تبون ؟ هل كنت تعيش في استراليا ام انك لم تكن مولودا بعد ؟؟؟
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53 - يتبع الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:33
خاوا خاوا وأنا أقول كيف نتحرأ نحن المغاربة أن نرسل رسالة تهنئة أو حتى حضور السفير لحفل تسليم السلطة لرجل يكن عداء أكثر من واضح وينعثنا بمستعمرين هذه فرصة لاستدعاء السفير من الجزائر وطرد الموجود بالمغرب. ترى هل وصل بنا الضعف لهذه الدرجة ماهي الارباح التي نجنيها من هذا النفاق من جانبنا أما الجزائر فهي جد متشبتة من قضية الصحراء مهما تغير الرؤساء فسياستهم مبنية عن العداء.
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54 - العروسي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:33
بصاحتو
كن كاديرو خدمتكم
كن دارو بحسابكم او كايحتارموكم
الشعب ديالكم مابقاش حاملكم فهاد البلاد
فمابال غيره
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55 - ضد الضد الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:33
على المغرب ان يعترف بجمهورية القبائل و يفتح سفارة لها في الرباط و يدافع عنها عالميا و يمولها بالسلاح . و يدعو الجزائر إلى وضع قضية القبائل جانبا على أن تستمر العلاقة الأخوية بين الشعبين باحترام. لنرى ما هي ردود الحكومة الجزائرية و شعبها .
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56 - ali الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:35
واهم منةيظن أن الجزائر ستغير موقفها من الصحراء المغربية وذلك لعدة أسباب أهمها ان جزءا مهما من الأراضي الجزائرية هي في الاصل مغربية اقتطعها منه الاستعمار الفرنسي معقولة له على دعمه الجزائر لنيل استقلالها وللتأكد من هذا ماعلى القارئ الا أن يبحث عن خريطة المغرب لسنة 1880 وسيرة كم اقتطع الاستعمار الفرنسي من الأراضي المغربية ولهذا فدعم الجزائر لشرذمة البوليزاريو ليس لسواد عينيها وكل ما في الامر انها تريد الهواء المغرب حتى لا يطالبها بما هو ملكه من الأراضي التي استحوذت عليها فإن كانت تؤمن حقا بحق تقرير المصير فلتطبقه على القبايليين الذين يطالبون به
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57 - مواطن مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:35
الشخص الوحيد في الجزائر الذي قال عند نجاحه نحن لا نريد دويلات مجهرية في مغربنا العربي... تواطء عليه المغرب وفرنسا وجنيرالات الجزائر وقاموا ضده انقلاب.. كان عباسي مدني...
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58 - Ryad_DZ الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:35
Et j espere que les Marocains vont chercher autre chose a faire et oublier l algerie et demander l ouverture des frontieres etc
restez au coin et oubliez nous en algerie ils ne savent meme pas si vous existez ils vous ignorent totalement
PAS D OUVERTURE DES FRONTIERES
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59 - عزووووووز الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:36
و كأن الجزاءر جنة فوق الأرض مع العلم أن جميع الأساليب تستعمل من طرف النظام لقهر الشعب. نسأل الله أن يمن على الشعب الجزاءري بريح الديمقراطية الحقة.
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60 - hobal الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:37
ما على الشعوب المغاربية الا انتضار الاجيال القادمة
لا اقصد الجيل الذي سياتي لاكن بعد اجيال بعيدة
ربما سيخرج من اصلاب حفدتنا قوم صالح
اراهن منذ اليوم على 300 سنة هذا على اقل تقدير
اما اذا بقي التعليم على حاله في هذه البلدان يتغير الرهن من 300 سنة الى 600 سنة
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61 - الصادق الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:37
وصفة النخال

المتعجرف والمتكبر عطيه " النخال ثم النخال ثم النخال "
ولاتجلس معه " ملي كادير معا واحد الصواب والواجب الذي يقتضيه الجوار أو هو عارف بلي غالط تاريخيا وجغرافيا ، وإنسانيا " خدم شغلك الداخلي والخارجي وعطيه النخال ثم النخال ثم النخال لاتعبره بالمرة
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62 - ali tayane الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:39
بصراحة ما عبر عنه التبون هو أصلا ما يؤمن به أغلبية الجزائريين، فلا تخدعكم المظاهر، والتعويل بالأساس على تقوية الجبهة الداخلية واعتبار العدو عدوا حتى يثبت العكس
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63 - عبد الرحيم الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:39
للأسف راحت كل تلك الأيام و الأسابيع التي خرج فيها الشباب و الشيوخ للشوارع للإحتجاج على نظام العسكر، و رفظ استمرار المستفزين للشعب بالتمسك بالسلطة بدون حق و رغمًا عن أنفهم، راحت تلك الهتافات، هتافات النساء و الأطفال المطالبة بتغيير العقليات السياسية المتعجرفة التي لا تكترت و لا تهتم بالنهوض بحظارة بلادها قدر ما هي مهتمة بالتمسك بكراسي الحكم و إشباع رغباتها و تسمين رصائدها البنكية و ضمان ذالك لذويها و أقاربها.... بتنصيب هذا تبون، يقول النظام للشعب، ليس لكم مفر منا، نحن هاهنا مستمرون و انتم في الشوارع تصيحون.
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64 - المصطفى الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:39
الجيش الجزاءري اعتبره نمر من ورق..لانه لا يستطيع تغيير التاريخ و الجغرافيا..جيش هاو ..ليس احترافي..لو كان كذالك لحسم موضوع الصحراء من زمان...القانون الدولي سيجد نفسه مجبرا على الاعتراف بالصحراء المغربية بعد مرور ستين سنة...بالتالي تكون ارضنا بالتقادم...بعدها..سنرسم حدودنا رغما عنهم..للاشارة الدستور المغربي لا يعترف بحدود دول الجوار..لانها ملك لنا احب من احب وكره من كره...هاته اراضي اجدادنا..تبا لفرنسا و اسبانيا...قادمون انشاء الله ...هدا هو المغرب الدي قرات عن بطولاته المشروعة..البلد الامة...انشر ولا تتردد
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65 - اولاد الوطن الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:39
ردا على المتدخل ( إنسان صادق ) نعم ما قاله الرئيس في كلامه قاله رءساء العالم والامم المتحدة لكن ما يفعله في افعاله لا يفعله الآخرين ،وهو تسليح و تدريب البوليزاريو لشن حرب على المغرب فهل هذا هو حسن الجوار ؟ كفى من النفاق وللتذكير في صحراءه رغم أنف المتامرين .
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66 - سلا الخميس 19 دجنبر 2019 - 13:39
على الرءيس الجزاءري تبون ان يمد يده الى الشعب الجزاءري هدا الخطاب كان عليه ان يعطي الحلول لانقاد الجزاءر من عصابة بوتفلقة و لا ان يشرح موقفه من الصحراء فالصحراء مغربية و المغرب في صحراءه
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