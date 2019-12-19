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الرئيسية | مدارات | الرباط تُقابل انتهاك البوليساريو في تيفاريتي بدعم مغربية الصحراء

الرباط تُقابل انتهاك البوليساريو في تيفاريتي بدعم مغربية الصحراء

الرباط تُقابل انتهاك البوليساريو في تيفاريتي بدعم مغربية الصحراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:00

دشنت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الخميس، انتهاكاً رسمياً جديداً للاتفاقيات العسكرية رقم 1 ولاتفاق وقف إطلاق النار بانطلاق مؤتمرها الـ 15 في منطقة تيفاريتي المغربية المشمولة بوقف إطلاق النار.

تغيير الوضع

ويعتبر المغرب إقامة البوليساريو لمؤتمرها في منطقة تيفاريتي بمثابة "تغيير الوضع والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية".

ويرى مراقبون أن اختيار "الجبهة" منطقة عازلة لإقامة مؤتمرها "مجرد عملية تمويه ضعيفة ومبتذلة شكلا ومضمونا للتغطية على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في الجزائر، التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة في الآونة الأخيرة".

وكانت قيادة الجبهة واجهت "حراك تندوف" بحملة قمع واسعة واحتجزت أزيد من 14 مدنياً بسبب إدانتهم للحالة الكارثية وغير القانونية التي يوجد عليها سجن "الذهيبية"، وهو ما كان محط انتقادات منظمات دولية من قبيل "هيومان رايتس ووتش".

الاستفزاز الجديد القديم من قبل تنظيم البوليساريو، الذي ينطلق بمشاركة نشطاء من "انفصاليي الداخل" وممثلي الجزائر وبعض البلدان الإفريقية التي تقيم علاقات مع "الكيان الوهمي"، يأتي رغم دعوات الأمم المتحدة وحثها للجبهة على الامتناع عن أي عمل في تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، أو يشكل تهديدا خطيرا لوقف إطلاق النار.

تحركات البوليساريو، بدعم من الجزائر، نحو المنطقة العازلة جاءت تزامناً مع تحذيرات أطلقتها عدة دول تنبه لتزايد خطر الهجمات الإرهابية ضد الأجانب في مخيمات تندوف، وتزامناً أيضا مع موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعلن فيه بشكل واضح دعمه للجبهة.

تحذير مغربي

ووفق المعطيات ذاتها التي اطلعت عليها هسبريس، فقد نبه المغرب من خلال رسائله إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن سلطات الأمم المتحدة إلى خطورة إقامة البوليساريو لمؤتمرها في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي.

ودعا المغرب الأمم المتحدة، وبعثة "المينورسو" على الخصوص، إلى تحمل المسؤولية "كاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير في الصحراء المغربية". كما أعلن، في رسائله، أنه "لا يستطيع التسامح مع تصرفات البوليساريو التي يجب عليها أن تتحمل عواقب استفزازاتها".

وذكّر المغرب بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 30 مارس 2018، والتي أكد من خلالها رفض المملكة القوي والصارم للاستفزازات والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار التي ترتكبها "البوليساريو".

دينامية الصحراء

المغرب يُقابل استفزازات "البوليساريو" بدينامية غير مسبوقة لدعم مغربية الصحراء على عدة مستويات، من ضمنها مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون ترسيم حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، لإدماج المياه الممتدة قبالة الصحراء المغربية ضمن المياه الإقليمية للمملكة.

وتتجلى أيضا هذه الدينامية من خلال عدة إنجازات دبلوماسية؛ أبرزها افتتاح اتحاد جزر القمر لقنصليتها العامة في العيون، وهي رسالة أكد من خلالها هذا البلد الإفريقي أن الطابع المغربي للصحراء لا نقاش ولا رجعة فيه من الناحية القانونية والدبلوماسية، وكذا من ناحية الجهود التنموية المبذولة في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت كل من غامبيا وكوت ديفوار والسنغال عن الافتتاح المرتقب لقنصلياتها في العيون والداخلة، بهدف تعزيز روابط الصداقة والشراكة التي تجمعها مع المغرب، في خطوة تهدف كذلك إلى تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمركز اقتصادي إقليمي وبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي.

سيادة المغرب على صحرائه كرسها أيضا الكونغرس الأمريكي من خلال مشروع ميزانية 2020، عندما أكد أن اعتمادات التعاون المخصصة للمغرب يمكن استخدامها أيضا للمساعدة في الصحراء المغربية، وعلى قدم المساواة مع باقي جهات المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - أطلسي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:17
مافهمت علاش هاد الصفقات ديال الملايير الدولار ديال الأسلحة فين تيخبيوها خودو العبرة من تركيا أحسن حاجة في الدفاع هي الهجوم وسيبقى البوليزاريو من الماضي.
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75
2 - Fatoma الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:19
المعادلة أصبحت اليوم صعبة على المغرب كان من قبل يواجه فقط البوليساريو أما الآن عندما أعتقل نشطاء الحراك الريفي أزداد عليه الضغط داخل وخارج المغرب مع أن هولندا وبلجيكا وألمانيا ريفية
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-126
3 - رشيد الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:19
الدبلوماسية لا تنفع مع الجزائر و البوليزاريو انما هو تحذير بشهادة الامم المتحدة و لي المغرب كامل الصلاحيات في الهجوم و اخلاء المنطقة
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57
4 - الأصييييل الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:21
مجرد إستفسار ، أين تقع جزر القمر في الخارطة العالمية ؟؟ وأين هي المينورسو التي لا نسمع عنها أي خبر ؟؟ وفي أية مجرة يدور القمر الصناعي المغربي حاملا معه 500.000 مليون $$..؟؟
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22
5 - رضوانل6لاللي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:24
اوا فينكم يا صحاب خاوة خاوة شتوا شتو كيف ولا فرعون هاداا مثل مصري تيقول اش فرعنك يا فرعون قال فرعون ملقيت حد يوقفني مزيان هاديك الاسلحة لي تنشريو لاش لايقة لما دفعنا بيها علا نفوسنا. على ارضنا وعرضنا ولا خيفين على الكراسي ديالكم ههههه ادن اعطوا الضو الاخضر لشعب المغربي يدافع على ارضوا وانثم تفرجوا اش غادي يوقع وخودوا المناصب والكراسي لاكن خلو لينا الوطن ندافعوا عليه كما قال بوشناق
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34
6 - MAJID LAKHAL الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:27
لا يمكن السماح لتنظيم البوليستاريو الارهابي المدعوم من طرف النظام العسكري الجزائري الفاسد التحرك كما يحلو له في المنطقة لا بد من ردعه و لنا في دولة تركيا خير دليل
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13
7 - مدوخ الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:29
مدا ينتضر المغرب من هده الاستفزازات لمدا لم ينسف بهم الارض لمدا هدا الصمت
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12
8 - الجلالي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:31
نحن مغارلة وطنيين ولهذا لا نريد ان نسمعوا مثل هذه التحركات غير القانونية في اراضينا .....(كما يقول المثل الدارجي المغربي...""دخناه من القطرة قال خص حق في البقرة...")
ولهذا لا نستنى الغير ياتي بحقنا ....يجب علينا وقد حان الوقت كبرها دصغر.....والمغاربة كلهم مجندون لدفاع عن صحراءهم
واخيرا سمعت من الرءيس الجزاءر الجديد قل سنتابع الصحراء الغربية المستعمرة بجدية وهذا الكلام حذار منه ويجب علينا الاحتياط والعمل.....الخ.....
وشعارنا الله الوطن الملك ....
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7
9 - بنادم الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:31
يجب على المغرب الجلوس مع الجزائر حول طاولة مفاوضات شاملة ومفتوحة...الجزائر تقول أن قضية الصحراء هي قضية تصفية إستعمار والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لديهما الملف وكذلك تقول أن طرفي النزاع هما المغرب والبوليساريو إذن يجب على المغرب تحييد الجزائر كيف ذلك بما أن المغرب قانونيا هو من يدير الصحراء إلى أن يقبل المغرب والبوليساريو بحل يجب عليه دوليا الضغط على الجزائر بمراقبة حدودها مع الصحراء الغربية المغربية وتحميلها مسؤولية ما تقوم به البوليساريو ...يحق للبوليساريو التظاهر السلمي بدون سلاح والتعريف بقضيتهم سلميا والأهم الأهم والأهم يجب إجراء إحصاء وتحديد للهوية كي يتم معرفة من يحق له دخلوا الصحراء الغربية المغربية
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-10
10 - MOHAYID الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:32
الحل كما أراه أنا الذي أعرف جيدا عقلية النظام الجزائري وشردمة البوليزاريو هو عدم التملق لهم بفتح الحدود وعدم القبول للإنفصاليين بأي حكم ذاتي ومبدؤنا غير القابل للتصرف هو: نحن في أرضنا و وسنضرب بالحديد والنار كل من سولت له نفسه الاقتراب منا، وهيا للجد والعمل، واستمروا في التجنيد الإجباري...
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21
11 - abdou الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:35
وماذا بعد هذا الخبر هل ستتحرك الدبابات والطائرات المغربية لطردهم ام ماذا؟
البولساريو كل يوم تستفز المغرب وتخترق حدوده ولا احد يحرك ساكنا ،اتساأل مع نفسي واقول اذا كنا جبناء الى هذا الحد فلماذا نقتطع ميزانيات ضخمة من التعليم والصحة وووو لشراء الاسلحة والعتاد إذا كنا لن نستخدمه ولو دخل البولساريو واستعمر مدينة مراكش سنكتفي بالشكايات والتنديد والعويل كالنساء ،لدي اصدقاء سائقين للعربات المجرورة يحكون لي انهم يوقفونهم دائما عندما يكونون متجهين صوب مورتانيا ويجردونهم من زادهم ويلزمونهم بمي تلك الملصقات التي عادة ما يزينون بها الزجاج الامامي وهي تحمل علم المغرب ،إلى متى هذا الذل؟
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16
12 - rachid الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:36
إلى بقينا تابعين السياسة ديال المغرب بخصوص موضوع الصحراء وآلله حتى نحماقو!!!؟
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9
13 - عتمان الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:37
نحن ابناء الوطن أبناء الدولة المغربية لا نواجه عملاء وطنهم المغرب بل نواجه حكام الجزائر أما هده المجموعة من الخونة لكان أمرها أنتهى من زمان إن دولة المغربية تعلم جيدا ما يخطط له حكام الجزائر
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4
14 - ياسين الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:38
المغرب لديه القدرة لسحق هؤلاء الرعاة ولكن خطتهم هي ذلك لكي يظهرو للعالم انهم ضحايا الاعتداء وانهم مساكين ومسرحيات من العويل والبكاء والتمسكن لكسب العطف هذه هي عقلية هؤلاء الرعاة قضية الصحراء الوحيد الذي يؤذي ضريبتها هو الشعب المغربي وهناك من يستفيذ منها سواء ذاخليا اوخارجيا هذه هي لعبة السياسة انا مايهمني هو ذلك المغربي الفقير ان يعيش بكرامة والسلام.
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5
15 - Znassni الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:41
السلام عليكم ورحمة الله
البوليزاريو منذ وقف اطلاق النار في 1991 و هي تعقد مؤتمراتها ف تيفاريتي . و تسميها بالمناطق المحررة . المغرب هو من قزم حدوده إلى الجدار الرملي العازل .
و لن يستطيع الدخول في حرب استنزاف . و ذالك لعدة اعتبارات . و يكتفي بالشجب و التنديد . و كان النظام المغربي يريد إطالة هذا النزاع . و الفاهم يفهم
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8
16 - رقية الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:42
نريد ردا قويا لأخوتنا في الجزائر ....نعم الأخوة التي يتغنى بها البعض ...كفى استجداء لفتح الحدود ... ليس هناك أمل يرجى من هؤلاء ..المغرب رجالا ونساء مستعدون لأي اختيار وأنا كامرأة استحييت من ضعفنا وتخادلنا
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5
17 - حاميدو الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:42
كفى من التنديد والشجب والإستنكار يجب أن يكون رد المغرب حازما وصارما على استفزازات عصابة البوليساريو وعلى تبون الجزائر.
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4
18 - مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:44
بصفتي دافع لضرائب شهريا أطلب من القوات المسلحة الملكية ... التي تشتري السلاح من أموال الشعب و تأخذ راتبها من أموال الشعب و دافعي الضرائب شهريا مثلي بالرد على هذا العدوان الذي يخرق جميع المواثيق والقوانين الدولية ...
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8
19 - amaghrabi الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:44
مغربنا والحمد لله له حام يحميه بذكاء بعد ربنا سبحانه وتعالى الا وهو ملكنا المحبوب محمد السادس حفظه الله,فنحن وراءه شعبا وفيا وحكومة فيها كثير من المنافقين والانتهازيين ومع ذلك لا يفرطون في وحدة الوطن,وبالتالي فالمغاربة عقلاء بصفة عامة ونحن وراء جلالة الملك بالدم والروح والتضحية بالغال والنفيس ولي اليقين انه اذا وقعت هجوم من الطرف الاخر فالسابقون نحو ساحة الوغى هم المهمشون والمقهورون والمظلومون من شعبنا.وما اريد ان أقوله في هذه الحالة الجديدة من الاستفزاز من طرف المرتزقة ووراءهم العدوالتاريخي ان ملكنا يواجههم ببرودة الاعصاب حتى يفقدوا اعصابهم ويتورطون بأنفسهم في حرب لا تترك الأخضر واليابس فالبادئ اظلم كما يقول المثل.فنحن في ارضنا ومن تعدى علينا فقد ظلم نفسه ونحن نسير معه في صبر وسلم الى اقصى الحدود حتى يرتكب هذا العدو الحماقة التي يشهد عليها العالم باسره وبعد ذلك يرون الشعب المغربي تحت قيادته الرشيدة التاريخية ماذا يفعلون ,فليرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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5
20 - عادل الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:44
أنا مع التعليق رقم1. يظهر ان المغرب خائف من شيء ما. لا ننتظر من أي دولة أو الأمم المتحدة أن تحل هذا المشكل حتى إلى يوم القيامة. منذ أربعين سنة و المغرب يندد. الكل مستفيد من هدا النزاع إلا الشعب المغربي الذي يؤدي الضريبة.
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1
21 - amahrouch الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:47
Si jamais les choses tournaient mal en Algérie,elle va nous déclarer la guerre pour se détruire et nous détruire!Les gouvernants algériens se vengeront de leur peuple en lui créant une guerre.Il vaut bien que le Maroc attaque le premier le polisario à ce moment où l Algérie garde encore espoir
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-2
22 - N.H الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:49
شنو استافدما من الفوسفاط و الدهب و جوج بحور وزيد وزيد بقات لينا غير الصحراء
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-2
23 - سياسي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:50
الارهاب الصحراوي العابر للحدود يجب ان تواجهه الدولة المغربية بصرامة قبل ان ينتقل ذلك السرطان للسيطرة على باقي المناطق المحررة من الاستعمار الاسباني،فالدبلوماسية المغربية قوية مع ترأس العثماني للحكومة ،فمؤخرا احس المواطن بأن الدولة لم تنفعها خطة الدفاع مع جار شرقي حاسد وحاقد ،جار انقلب على الخيار الشعبي المطالب بالاستقلال عن مافيا العسكر
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-3
24 - تاوناتي الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:52
اذا كان حكامنا خاءفون وغير قادرين على طرد البوليزاريو بقوة السلاح، فاضعف الإيمان هو الرد السياسي..يعني عدم المشاركة في اي لقاء مع البوليزاريو ، سحب مقترح الحكم الداتي، واعتبار البوليزاريو منظمة ارهابية، كما فعلت تركيا مع الاكراد.
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-1
25 - kata الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:54
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فهم تسط واش ءعباد الله شردمة من المرتزقة غاديين يبرزطو دولة دات سيادة كيف هما مامسوقينش للمنورسو ءكايتجاهلها حتحنا مانتسوقو لتاواحد ونديرو خدمت يدينا باركا من التساهلات واش هاد الصفقات والتسلح مانشفهمش في الميدان وراه العين الحمرة مكاتبرد حتى كاتشوف المعقول طفح الكيل
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26 - Aicha الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:59
إقامة البوليساريو لمؤتمرها في المنطقة العازلة, يدل على انها لا تجد مكانا في تندوف تقيم فيه المؤتمر, لان الاوضاع مزرية و الساكنة غاضبة و يمكن للمتمردين على القيادة الهجوم عليهم في اي وقت و نسف المؤتمر.
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0
27 - حميد الخميس 19 دجنبر 2019 - 18:03
اللهم إن هذا منكر يختبؤن في ثيندوف التي هي أرض مغربية سلبوها منا والتاريخ يدون هذا ويشهد به لقد قتلوا آلاف المغاربة في الصحراء من قتلهم؟ انها أسلحة العدو الجزائري المعروف بالغدر أين هو الكولونيل الغجدامي من قتله انها أسلحة العدو الجزائري الذى يكذب علي العالم وعلي عصبة الأمم بأننا دولة استعمارية لهذا السبب الرئيسي وراء كل هذا الحقد والحسد من جارة السوء والغدر وجب إعلان واللي ليها ليها ولكم خير مثال في الفحل أردوغان خابت الجزائر وخاب مسعاها والله يجعل كيدها في نحرها ويكفيها اللي فيها
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28 - كمال الخميس 19 دجنبر 2019 - 18:04
سكوت المغرب عن الوظع الحالي في تيفاريتي لا يخدم موقف المغرب. الان ستثبت البوليساريو ان لديها سلطة وان لديها جيش وهبة وانها كيان حكومي متكامل. في المقابل سوف تتساءل الدولة المتذبذبة عما اذا كان المغرب فعلا صاحب الارظ !!! فليكن لنا عبرة في تركيا . تركيا لا تساوم ولا تشاور من اراد سوءا ببلادها. الظرب من حديد أفظل وسيلة لردع المعتدي.
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29 - انهاء موضوع الحكم الذاتي الخميس 19 دجنبر 2019 - 18:06
الان العصبة دخلات المغرب وفي أراضي مغربية اذن قبلات ودارت الحل وخطارو الوطن غفور رحيم. وأعلنوا انتهاء المقترح المغربي ديال الحكم الذاتي. اذن ننعلنوا تعليق ونسد على المفاوضات معهم. وماكين لاحكم داتي لامفاوضات ولا سيدي عبوا.
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