باحثون يقاربون تحديات ورهانات النموذج التنموي الجديد بالمملكة

هسبريس من الرباط

برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، افتتحت الدورة الرابعة لجامعة مغارب التي ينظمها مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، عشية الخميس، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد.

واختار المركز لدورة هذه السنة من الجامعة موضوع "أسئلة التنمية في المغرب المعاصر: التحديات والرهانات"، تزامناً مع النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد التي ستعمل لجنة عينها الملك محمد السادس على التفكير فيه.

وقال جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إن "الجامعة المغربية مدعوة للانكباب على مسألة النموذج التنموي الجديد بعدما دعا الملك محمد السادس إلى التفكير فيه"، مشيراً إلى أن "الجامعة تتوفر على مفكرين وباحثين يمكنهم المساهمة في هذا الصدد".

وذكر الهاني، خلال أشغال الجامعة، أن "النظر في مسألة النموذج التنموي الجديد يجب أن يبدأ بالنظر إلى الماضي والتجارب التي مر منها المغرب لمعرفة الأمور الصالحة التي يجب الاحتفاظ بها والأشياء التي يجب إعادة النظر فيها أو التخلي عنها".

وأكد العميد أن هذا التفكير في النموذج التنموي الجديد "يدخل في صميم اهتمام الجامعة بما يسمح للبلاد بالتقدم في جميع الميادين الاقتصادية، وأيضاً الميادين الاجتماعية".

من جهته، مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب، قال إن الدورة الرابعة لجامعة مغارب يشارك فيها مجموعة من الباحثين من كل المواقع الاجتماعية ومن خارج المغرب، بهدف المناقشة حول إشكالية التنمية وخلق جسور الحوار وتبادل الخبرات والتجارب.

وذكر المرابط أن اختيار التنمية موضوعاً للدورة الحالية يأتي "نظراً لما يعرفه المغرب من نقاش حول هذه القضية، خصوصاً بعد تعيين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قبل أيام من طرف الملك محمد السادس".

ويرى المرابط أن "المكان المناسب للتفكير في مثل هذه الإشكالية هو مراكز البحث والجامعات، "لأنها تتوفر على خزان من الباحثين والمثقفين ليسهموا في التفكير".

وشدد المتحدث على أن "المركز، بالتعاون مع الجامعة، يمكن أن يسهم في النقاش حول التنمية"، لكنه أكد أن "الحديث عن النموذج التنموي يجب أن يسبقه نقاش آخر حول مساءلة هذا المفهوم والنماذج المتوفرة من خلال التجربة الموجودة عبر العالم".

وفي نظر لمرابط، فإن "التنمية مفهوم ليس بريئاً، حيث عرفت نشأته جدلاً كبيراً عبر العالم"، موردا أن "مركز مغارب يفتح هذا النقاش ليكون كفيلاً بأن يسدد النظر فيما يخص الاختيارات".

يشار إلى أن فعاليات الجامعة تستمر إلى غاية يوم السبت 21 دجنبر الجاري، ومن المنتظر أن يشارك في اختتام هذه الدورة الفيلسوف والمفكر الفرنسي إدغار موران بمحاضرة بعنوان "تنمية أزمة التنمية".