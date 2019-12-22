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الرئيسية | مدارات | بوريطة وشكري يستعرضان سبل تسوية أزمة ليبيا

بوريطة وشكري يستعرضان سبل تسوية أزمة ليبيا

بوريطة وشكري يستعرضان سبل تسوية أزمة ليبيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 دجنبر 2019 - 00:15

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، السبت، عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك على رأسها الشأن الليبي، حسب ما أفاد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وخلال الاتصال الهاتفي أكد الطرفان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلا عن سُبل الدفع قُدماً بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تطرقا إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث أكد الوزير شُكري على اهتمام مصر بدفع مسار التعاون الثنائي مع المملكة المغربية على ضوء ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وروابط راسخة.

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