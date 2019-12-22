أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة

ميمون أم العيد من أكادير

قال حسن أوريد إن "لجنة النموذج التنموي، التي تم تعيين أعضائها، تضم خيرة أبناء المغرب، ولا جدال في أنهم مشهود لهم بالمعرفة والكفاءة، لكن المشكل في فرضية امتلاكهم رؤية مشتركة وليس في هذه العناصر التي تشكل اللجنة".

وأضاف أوريد، خلال لقاء مفتوح نظم، السبت، بمقهى أدبي بحي فونتي بأكادير ،"أذكر أنه عندما تم فتح ورش التنمية البشرية كنا نشتغل كما لو أننا بنك، ننتظر حامل مشروع ونمول، رغم أن الدولة ليست بنكا، فرجل الإدارة ممثل الدولة، وهو مثل المربي يجب أن يستمع أولا، أن يصغي إلى الناس من أجل صياغة برنامج مغربي، فما يصلح في الأرجنتين أو البرتغال قد لا يصلح في المغرب"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تفسير واقع لا تعرفه".

وردا على تساؤل لأحد الحاضرين حول رأيه بخصوص المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير، قال مؤرخ المملكة السابق: "لن أدلي برأيي في لقاء لم أحضره، لكن هناك اتفاقا بأن الدول الناجحة هي تلك التي تبنت النظام الجهوي، إلا أن المشكل هو: هل المنتخب واع بأهمية الجهوية".

وأضاف "ما يجب الوعي به هو ألا تكون هناك علاقة تنافر بين الانتماء الجهوي والانتماء الوطني، إذ لا بد من وضع ميكانيزمات لتطبيق الجهوية والحفاظ على الدولة، وأن تكون المدرسة هي المنطلق، فهي الأساس لبناء الأمة".

وتابع صاحب "رواء مكة" قائلا إن "الأمة تنبني على قيم، أولاها أن نتفق على أشياء مشتركة في الذاكرة، أي من أين يبدأ تاريخنا، ثم قيم ناظمة للحاضر كالمساواة والكرامة والتضامن، ثم العنصر الأهم من الماضي والحاضر، وهو الإيمان بمصير مشترك. وكل هذه الأفكار لا يصنعها بلاغ أو ندوة، لكن يصنعها وعي مجتمعي".

وأردف أوريد "هناك من يسعى إلى معالجة الأعراض، وهناك من يعالج الأسباب، وأنا مع معالجة الأسباب وليس الأعراض، ولتنمية حقيقية لا بد من حل خمسة ملفات أساسية، هي التعليم، الصحة، السكن، الفقر والشغل".

وبخصوص التعليم أوضح أوريد أن "الوضع يستفحل يوما بعد يوم، ولا أرى أي بصيص أمل، ولحل أزمة التعليم يجب أن تكون الانطلاقة من الجامعة، ولا يجب اعتبارها مقاطعة لتسجيل الأشخاص فقط، بل يجب العمل على تهييئ رجال المستقبل وربطهم بسوق الشغل".

وعند إثارة أحد الحاضرين لمسألة تزايد عدد طالبي تأشيرات الدول الأوروبية، قال صاحب "سيرة حمار" إن ذلك مرادف للخوف من المستقبل عند الناس، ولا بد من غرس الأمل، فهذه البلاد لديها مؤهلات كبيرة وتاريخ عريق، وستنهض يوما، مثلما دول أخفقت، لكنها نهضت مرة أخرى".

وفي سياق الحديث عن التأشيرات والجنسيات، قال أوريد: "من غير المعقول أن يتمتع مسؤول مغربي بجنسية مزدوجة، لا يعقل أن تكون برلمانيا مغربيا أو وزيرا أو في الجيش أو مسؤولا ما وتكون لك جنسية ثانية غير المغربية، هذا وضع لا يقبله أي نظام في العالم".

وزاد قائلا: "إننا نقول الأشياء السلبية عن المغرب غيرةً، لكن لا بد من الأمل، لا بد أن نعود إلى قواعد ناظمة للعقد الاجتماعي، لا بد من مصالحات مؤلمة، لا بد أن تشتغل الإطارات الفكرية، فهي التي تصنع الأفكار".

وأضاف أن "القراءة ليست هي قراءة الأخبار في الجرائد، فالقراءة تمرين ذهني، نقرأ ونفكر، نمتحن الأفكار ونختبرها"، مشيرا إلى أن "القراءة مهمة جدا، ولا بد من الكتاب. يمكن تحويل قصة إلى فيلم أو إلى أغنية، لكن الفكر لا يمكن تعليبه في أغنية أو فيلم، وحتى إن أمكن تعليب فكرة، فالفكر لا يعلب، ولا بد من القراءة وتشجيعها".

وتابع قائلا: "نحن مجتمعات لا تقرأ. لا يمكن أن نرتقي بدون قراءة، فقط يجب أن نستفيد من الآخرين، فالمغاربة يقولون: اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. القراءة ليست هي قراءة الأخبار في الجريدة، وإنما تمرين ذهني، وهناك قراءَات قد تضرك مثل الأطعمة المضرة".