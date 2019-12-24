24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين (5.00)

  2. تدابير الأمن الوطني لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات (5.00)

  3. هذه مشاريع وأوراش "مديرية الحموشي" في 2020 (5.00)

  4. حزب الأصالة والمعاصرة: التيار الذي يجب أن ينتصر؟ (5.00)

  5. "قلوب مبصرة" تصنع المستحيل داخل مركز للمكفوفين بمدينة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ضعف القدرات البشرية والبنيات المؤسساتية يبطئ الجهوية بالمغرب

ضعف القدرات البشرية والبنيات المؤسساتية يبطئ الجهوية بالمغرب

ضعف القدرات البشرية والبنيات المؤسساتية يبطئ الجهوية بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:00

اختُتمت، السبت الماضي بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتقديم حصيلة تفعيل هذا الورش الذي انطلق قبل أربع سنوات انتظر خلالها رؤساء الجهات الإمساك باختصاصاتهم الجديدة بحيث لا تزال أغلب النصوص التطبيقية لم تر النور بعد.

وخلال السنوات الأربع الماضية، عملت الحكومة على رفع المبالغ المالية المُرصَدة للجهات الاثنتي عشرة في إطار مواكبتها لممارسة اختصاصها الذاتية، وفي قانون مالية 2020 بلغ ما تم رصده للجهات حوالي 9,6 مليارات درهم.

وبالإضافة إلى ما سبق، تعمل الحكومة على تفعيل آلية التعاقد مع الجهات عبر مواكبتها في إعداد برامجها المتعلقة بالتنمية الجهوية في إطار عقود برامج، إضافة إلى العمل على إصدار النصوص الخاصة بممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة.

لكن الإقرار الذي طغى على أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية، بحضور الوزراء ورؤساء الجهات والمنتخبين المحليين، كان هو التفعيل البطيء لورش الجهوية؛ فيما أقر آخرون بشكل صريح بفشلها.

وفي نظر أحمد جزولي، وهو خبير في الحكامة الديمقراطية، فإن "عُمر تجربة الجهوية المتقدمة هو أربع سنوات يجعل من الصعب تقييمها تقييماً علمياً دقيقاً"؛ لكنه أشار إلى أن "هناك تقدماً نسبياً في تفعيل الاختصاصات التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات، بالرغم من التباطؤ في تفعيل اختصاصات الجهات".

وذكر جزولي، في حديث لهسبريس، أن مسار هذا الورش عرف "عدم الإعمال الفعال للأمور الجديدة التي جاءت بها الجهوية المتقدمة؛ من بينها المقاربة التشاركية، وربط البرامج الجهوية للتنمية بالميزانيات السنوية للجهة، وتقييم تنفيذ البرامج".

ويؤكد المتحدث أن "هدف الجهوية المتقدمة هو إعمال سياسة القُرب في تناغم بين مجالس الجهات والأقاليم والجماعات ضمن الجهة الواحدة، وهذه السياسة المندمجة تُشارك فيها حتى الإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، لخلق فرص التنمية والتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة، بما يجعل المغرب يمر إلى السرعة القصوى في النمو؛ لكن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال ويشوبه نوع من التأخر".

وعن أسباب تعثر مشروع الجهوية، يورد جزولي نقطتين أساسيتين، وهما ضُعف القدرات البشرية وضُعف المؤسسات، حيث قال إن "أغلب المنتخبين لا يعرفون معنى التدبير العمومي، ناهيك عن التدبير العمومي وفق المقاربات الجديدة".

أما ما يخص المؤسسات، فهو يتجلى، حسب جزولي، في كونها "موضوعة وفق بنية كلاسيكية"، حيث قال: "بالرغم من تأكيد القانون التنظيمي للجهات على تقييم البرامج، لا نجد في الجهات وحدات إدارية متخصصة في تقييم التنفيذ، وهذا نجده في أغلب إدارات الجهات في الدول التي تتبنى نظام حكم لامركزي. وهذا مهم، لأن التقييم يُساعد على معرفة وضعية التقدم في الإنجاز، وينبه إلى القصور قبل فوات الأوان، وهو أداة تساعد على البرمجة من جديد".

ولتدارك الضعف الذي يسم قُدرات الموارد البشرية التي يُعهد لها التطبيق اليومي للجهوية المتقدمة، يرى الخبير في الحكامة الديمقراطية أنه من الواجب "وضع برامج مُهمة للتكوين من أجل تأهيل المنتخبين والموارد البشرية في الإدارات".

ويشير جزولي إلى أن "الدولة المركزية أدركت أن حل مشاكل مغرب اليوم، بما في ذلك الركود الاقتصادي وآثاره الكارثية خصوصاً في البطالة، يمر عبر سياسات جهوية للقرب؛ لكن بالمقابل هناك نخب منتخبة لا تزال بعيدة جداً، إلا في ما ندر، عن القدرة على التدبير الجهوي المتقدم، ومسار التأهيل يتطلب الوقت".

وللمُضي قدماً في مسار التأهيل، يَعتقد جزولي أن الأمر يتطلب "المزيد من تعميق الجهوية بالعمل الجماعي للمغربيات والمغاربة على إفراز نخب منتخبة في مستوى الأوضاع الجديدة"، وزاد قائلاً: "لا يمكن أن نطلب ممن ليس في حوزته حتى رخصة سياقة سيارة أن يقود طائرة".

وكثيراً ما يلقى اللوم على الفاعل السياسي على المستوى الجهوي والقول بأنه لم يكن في مستوى الاختصاصات الجديدة، وهو ما يعلق عليه جزولي بالقول أن: "هناك منتخبون لا يمكنهم حتى قراءة القانون التنظيمي للجهات، وهناك منتخبون من المُنظرين للجهوية وإن كانوا قلة.. وهنا يأتي دور الناخب الذي عليه أن يختار الأفضل، لا أن يختار الأسوأ للمسؤولية العامة".

وفي نظر جزولي، فإن الوضع الحالي يُلقي بالمسؤولية على الأحزاب لتطوير عملها وتخلق أكاديميات، مثل الدول الديمقراطية، لتكوين مرشحيها ليكونوا عند انتخابهم قادرين على التدبير العمومي الذي يتطلب المعرفة والخبرة ومهارات قيادية أساسية، مشدداً في هذا الصدد على أن "عهد المنتخبين الجهلة يجب أن يذهب بدون رجعة، لأن زمن المغرب الحديث لم يعد يحتمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:12
كل شيء ممكن للاسف المشكل في العقلية البشرية والتكوين والعمل الجاد وترك المصلحة الشخصية والغناء السريع على اموال الشعب لابد من التغير اهم حاجة الانسان الصالح والكفؤ في المكان الصالح والمحاسبة على اي خطاء والمراقبة الجاد وتحمل المسؤلية والادارة الصالحة ومحاربة الفساد والرشوة والزبونيية وقوانين جادة للانتخابات المقبلة كل من ليست له شواهد ان لا يترشح للمناصب التسير البلدد والجمعات والجامعات والجمعيات وكل مصالح الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - abdou الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:18
ملاحظة جزئية في هذا الموضوع
لاحظت أن نوعا من الاستفراد والتكتم تمارسه وزارة الداخلية في وضع وإنجاز وتتبع مثل هاته الوراش دون إشراك باقي المكونات الحكومية وغيرها وطبعا مثل هذه الأوراش تتطلب الإشراك والانفتاح والتعاون مع الآخرين لكي تبلغ مساعيها.
الداخلية مع كل الأحترام تقوم بأشياء كثيرة وكبيرة ومهمة للوطن لكن ثقافتها في العمل مغايرة لمثل هاته الأوراش وبالتالي توجب إشراك ثقافات ومقاربات مغايرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:19
موضوع الجهوية موضوع قديم من عهد الحسن الثاني رحمه الله....تعثر تنزيله على الوجه الأكمل راجع اساسا إلى العنصر البشري إذ لحد يومه مازال أعضاء الجماعات دون المستوى المطلوب ...يكفي ما نقرؤه من أخبار في الجرائد لمعرفة ما يدور في الجماعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Me again الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:21
80% من المغاربة اي بما فيهم من ولجوا المدرسة الابتدائية و حثى الإعدادية و كذلك الحرفيين لا يفرقون بين مليون و مائتي الف! اي يظنون ان 1000000=200000, فقط لان مليون سنتيم هي مائتي الف ريال!
و ما خفي اعظم!
لهذا جل البنايات و الطرق و المنتوجات معوجة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - متتبع لشؤون الجهات الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:27
جهة سوس في حاجة لإعادة الاعتبار وتحقيق المشاريع الكبرى مثل طنجة والعيون ومحاور فاس كازا الرباط،تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ضرورة ملحة في ظل الهشاشة التي تعاني منها الجهة ونطالب بتوفير الامن باقليم شتوكة ايت باها وانزكان ايت ملول وايقاف قطاع الطرق والمجرمين بهذه المناطق،لأن الأمن يساعد على تحقيق التنمية المنشودة.وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.