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الرئيسية | مدارات | "سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب

"سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب

"سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:00

بقدر حضوره في الحياة، كان رحيله عنها عنوانا لمزيد من الجدل، هذه المرة بسبب مصيره بعد الوفاة؛ فقد انبرت العديد من الأوجه المعروفة في صفوف السلفية إلى "التشفي" من المفكر محمد شحرور، الذي توفي أول أمس السبت، بالإمارات العربية المتحدة، ودفن بعدها بالعاصمة السورية دمشق، حسب وصيته.

وعبّرت أصوات السلفيين عن "سعادتها" برحيل المفكر السوري، مبررة ذلك بكونه محرفا لمنطوق الكتاب الديني، عبر تفسيراته الجريئة للعديد من النصوص، وقد كفّره دعاة مغاربة ومشارقة غير ما مرة؛ لكن ذلك لم يمنع إصداراته من نيل نصيب كبير من النقاش العمومي، خصوصا ذات الصلة بالنبي محمد.

ومحمد شحرور، (80 سنة)، مفكر سوري له عديد الإصدارات التي تنتقد التراث الإسلامي؛ أهمها "الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة"، و"القصص القرآني"، و"السنة الرسولية والسنة النبوية"، و"الدين والسلطة. قراءة معاصرة للحاكمية"، وهي التي تسببت على الدوام في صدامات شديدة مع إسلاميين وسلفيين.

وفي المغرب، علق حسن الكتاني، معتقل سلفي على خلفية الهجمات الإرهابية بالدار البيضاء، على وفاته متهكما: "هلك غير مأسوف عليه ليلقى جزاءه عند الله تعالى، بعدما أضاع عمره في تحريف شريعته"؛ وهو ما اعتبرته العديد من الأصوات الحداثية استمرارا لـ"نشر الأفكار السامة، والأمراض، وسط المجتمع".

وفي السياق، اعتبر أحمد عصيد، باحث في التراث الإسلامي، أن "إنتاجات المفكر شحرور شكلت إحراجا كبيرا للوجوه السلفية، بسبب عمله المستمر على تجديد القراءة والتأويل للنصوص، في وقت اكتفى فيه المتزمتون بالتقليد الأعمى، دون إعمال العقل، واستحضار خصوصيات العصر الحالي".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من يشمتون بالرجل قد خرجوا من الكهف للتو"، مشددا على "أن كراهيتهم له تعود إلى فضحه الاتباع والكسل الفكري، والوصاية التي يمارسها الإسلاميون على رقاب الناس"، وزاد: "رحيله في صالحهم، ويكرس استفادتهم تجاريا وسياسيا من استمرار الانغلاق".

وأورد الفاعل الحقوقي أن "وفاة شحرور عرت الانحطاط الأخلاقي الذي تكتنزه نفوس السلفيين، فعلى الرغم من وصية ذكر الموتى بالخير، فإن اعتبار الدين تجارة وسلطة يمنعهم من ذلك"، مؤكدا أن "الإسلاميين يستغلون التخلف والجهل الذي يعيش فيه الناس، لكي يواصلوا مراكمتهم للاستفادات".

وأكمل عصيد قائلا: "الدكتور شحرور تعرض للإرهاب الفكري في حياته، حيث عمل شيوخ السلفية على تشويه صورته لدى عامة الناس، وهم يواصلون نفس الجرم الخبيث بعد وفاته، عبر ضرب إرثه الفكري بشكل لا يقدم أي فكرة؛ فأغلب ما يورده الشيوخ من فتاوى لا يثير سوى الضحك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - مفكرة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:24
قد سرنا انكم تعلمون ان كل يلقى جزاءه عند الله ........
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33
2 - امازيغي فقط الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:25
الله يرحمه .. مفكر كبير وافهمه اكثر ما افهم شيوخ السلاطين الذين يستعملون وسيلة التخويف ... اغلبهم يعيشون في قصور و يحثون الناس على الزهد ... من يريدون فهم الدين اكثر فعليه متابعة اساتذة اللغة و دراسة القرآن .. اما البقية من الشيوخ سلاحهم فقط ابن تيمية و صحيح مسلم المليء بالاغلاط و الخرافة
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27
3 - هشام كولميمة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:26
(عندما يعجز الفكر عن التعبير يلجأ إما إلى العنف أو إلى الميتافيزيقيا) هذا هو حال السلفيين(الخوانجية)...أي فكرة تمس الدين الذي بواسطته يمارسون السلطة و يستفيدون من ريعه يعتبرونها كُفر...ههههه.لقد تناسوا أن دينهم يحثهم على ذكر الاموات بالخير.الانتهازيون الوصوليون...رحمة الله على الدكتور شحرور أبى من أبى و كره من كره.
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31
4 - حمزة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:28
من أراء محمد شحرور المجدد والحداثي و صاحب التفسيرات الجريئة حسب زعمكم.
1/ الزنا حلال و المساكنة بين الرجل والمرأة في بيت واحد بدون زواج من أحب الحلال إلى الله
2/الخمر ليست حراما بل نحن مأمورون فقط باجتنابها
3/لا يوجد شيء اسمه أحاديث بل كلها ملفقة مكذوبة و ديننا نأخذه من القرآن فقط

أخيرا ‏من القرائن القوية على بطلان منهج شخص ما وفساد دينه أن تجد فقده عند أهل النفاق والبدع والإلحاد والفرح بموته عند أهل الخير والعلم والصلاح.

أنتم شهود الله في أرضه، نسأل الله العافية وحسن الخاتمة.
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-41
5 - الإدريسي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:29
عندما يصدّق المرء أنه يمتلك الحقيقة المطلقة،
يتوقّف جلّ دماغه عن التفكير،
وما يتبقّى منه، يقتصر دوره على إيهام صاحبه أنه دوما على صواب.
وهذا أخطر ما يمكن أن يصيب العقل البشري.
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54
6 - yassine الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:30
اللهم ارحمه وتجاوز عن سيئاته برحمتك يا ارحم الراحمين
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31
7 - ابن مدينة الشمس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:31
رحم الله المفكر الكبير محمد شحرور ... لقد كشف الغطاء عن الجهل الذي سيطر على العرب 7 قرون حيث حكمنا الاسلام
السياسي الجاهل والمتخلف الذي جعلنا مسرح للقوى
الامبريالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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17
8 - aziz الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:31
من الأجدر أن ندكر الأموات بالخير. و بالنسبة للأحياء نقول لهم كما قال الله تعالى : * لكم دينكم ولي دين* صدق الله العظيم.
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30
9 - Hassssssssan الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:31
رحم الله المفكر الكبير محمد شحرور ، ولا عزاء للسلفيين فلن يصلوا الى ذرة واحدة من فكره المتنور والتاريخ سينصف فكره أراد ذلك السلفيون أم أبوا
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25
10 - مكناسي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:32
رحم الله الدكتور محمد شحرور و أسكنه فسيح جناته. كان قيد حياته نصير العقل و محاربا لمنهج النقل و التزمت الفكري الذي انهك عالمنا العربي و جعله آخر الركب بين الأمم فبكتبه و محاضراته كان كمن يرمي حجرة في بركة راكدة من الكسل الفكري للدماغ العربي الذي استفاد منه تجار الدين
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27
11 - مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:32
لو كانت السلطة بيد السلفيين لكان مات منذ زمن بعيد فموجة التكفير لا تنتهي و لن تنتهي مع الاسف
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28
12 - معتصم فريح الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:33
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
شحرور ذهب الى عند من لا يظلم عنده أحد.. مفكر أحسبه والله حسيبه مجتهد لم يقف عند الصواب فيأخذ أجرين أو عند الخطأ فيأخذ أجرا ... بل وقف عند الخطأ. حيث أنكر الكثيير من الأحكام الإسلامية (كالحدود والحجاب ...الخ)، ورغم ذلك، ولكونه لم يصرح بكفره فلا لأحد أن يجزم بهل الجنة مثواه أم جهنم.

* روى الإمام مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ، وإن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان ، وأحبطت عملك * صحيح مسلم
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6
13 - Nouro الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:33
القضية انسانية ولا علاقة لها بالانسانية...من يشمت في مفكر اسلامي فور موته فهو جبان...السلفيون يعيشون في بلدان اسلامية كلها فساد ورشوة واستبداد وذل ولم يغيروا شيءا سوى الحكم عاى الناس الجنة او النار..الا تستحيوا من انفسكم وانتم ترون الدول الملحدة في عز حضارتها ورقبها بالانسان...شحرور رحمة الله عليه قامة فكرية اسلامية بامتياز...
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39
14 - yael الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:33
هو مسلم وأمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
أن نذكر موتانا بالخير حسب علمي والله أعلم
شخصيا لست متفق مع كثير من استنتاجاته ... لكن نقول انا لله انا اليه راجعون...
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14
15 - شهيد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:36
شكرا للاستاذ عصيد لقد قلت كلمت حق في حق هولاء اصحاب العقول المتحجرة ، ورحم الله الدكتور محمد شحرور واسكنه فسيح جناته ان شاء الله عاش كريما متحررا عاقلا مؤمنا زاهدا نزيها ومات كربما .
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7
16 - أم سلمى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:37
نحن ضد كل من يسيء لمعتقداتنا وضد من يشمت بالموتى.التطرف يولد التطرف.
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0
17 - المعلم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:40
سبق ان فرحوا عند وفاة محمد عابد الجابري رحمه الله وغيره ...لكن ماذا استفاذوا من فرحتهم ؟ انها النهاية المحتومة لكل مخلوق . التشفي حتى في الموت ، هذا كلام اخر!!!؟؟
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17
18 - zaki الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:40
السلام عليكم
رحمك الله . إنك مفكر إسلامي بدون منازع أصبت وأخطأت . قد غيرت عدة مفاهيم سلفية عششت في عقولنا وأعطيت نفسا جديدا وروحا جديدة للثراث الإسلامي . أنا شخصيا معجب بفكرك المتنور الذي نورنا .رحمك الله .
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10
19 - المتتبع الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:41
لا افهم هولاء السلفيون لاجل خلاف مع المتوفي ينهشون في نعشه شحرور مات وحسابه عند ربه تشفيكم لا يفيد
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12
20 - hobal الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:43
اللهم تخمده برحمتك واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والهداء والصادقين
لقد كان الرجل غيورا على دينه وعروبيته ما اعضمك حيا وستبقى عضيما في قبرك
لو العمر يفدى بعمر اخر لفديتك بعمري لتعيش لان في وجودك بيننا شمعة تضيئ الارض مشرقا ومغربا رحمك الله فخامة محمد شحرور لا اضن ان هذه العبقرية ستتكرر
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2
21 - إلياس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:44
تدوينية للدكتور إدريس الكنبوري حول شحرور :
( “إنه لأمر مؤسف حقا أن نصل إلى هذا الحد. فنحن بحاجة فعلا إلى ثورة فكرية، أن نتعلم أن نفكر بأنفسنا بدل أن يفكر لنا الآخرون. جامعيون وشباب وطلبة يضحك عليهم أمثال هذا الرجل في حاجة إلى إعادة تكوين حقا. هذا يدق ناقوس الخطر حول حالتنا الثقافية، لذلك أصبحت الرسائل الجامعية سخيفة وجامعاتنا في آخر القائمة بسبب الفساد والمحسوبية والمؤلفات سرقات والنقد مجاملات. لكن والله…. ما أفسد حياتنا أكثر من الماء الأسود الطالع من الجوف. ليس محمد شحرور رحمه الله هو المسؤول وحده، من موله وغرر به مسؤول، من صفق له كاذبا أو جاهلا مسؤول، من روج له في وسائل الإعلام ال….. مسؤول. لكني أقول: الماسك على مواقفه اليوم كالقابض على الجمر”.)
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-1
22 - بيكتي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:45
رحمه الله عليه و أدخله فسيح جناته مع الشهداء و الصديقين. أكيد أنه أصاب الأصوليين والسلفيين في مقتل وكيف و هو سلاحه القرآن. أكيد أنه مات لكن إصداراته حية لا تموت في القلوب و العقول المستبشرة والمحللة للخطابات الدينية المتواترة و الظلامية المكتسحة التي كانت و ما تزال تخدم أجندات إيديولوجية متطرفة و سياسية.
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5
23 - جمال الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:45
عندما تكون طالبا نجيب وتدرس الهندسة في الاتحاد السوفيتي بامتياز ثم تحصل على الماجستير والدكتوراه من افضل جامعات العالم ثم تكرس باقي حياتك لدراسةمعاصرة لكتاب الله وتجدد الفكر الديني لتعيده إلى المحجة البيضاء
فأنت بالتأكيد تكون أمام قامة كالدكتور محمد شحرور.
ولكن لو إنت راسب في توجيهي عدة مرات ثم نجحت ع الحفة ودخلت جامعة بالعافيه ويا دوب تم قبولك كلية شريعة وأصول الدين ووجدت وظيفة بالواسطة في أي جامع لتقف على المنبر ويقال لك يا فضيلة الشيخ فلان لترضي نفسيتك المريضة
فأنت بالتأكيد سوف تكيل الشتائم للدكتور شحرور وكل من سار على نهجه .
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15
24 - عمر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:46
حال العرب المسلمين للاسف حتى في موته لم يسلم من ألسنتهم يرحمه الله و يرحمنا السيد شحرور اقترب من القرآن الكريم بلغة العلم و العقل اما الجهل فهم في عالم آخر ليسوا الا ادوات تستعمل يفرقون الاخوة باصوليتهم اما الاسلام واحد لا شيعة ولا سنة
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5
25 - مول الزعتر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:46
المفكر شحرور يبقى فكره كالجبال إلى حين يتعقل المفكرين السلفيين و يشغلون عقولهم لصالح الإنسانية و الأجيال القادمة لا الى النصوص القديمة
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4
26 - تغطيه الشمس بالغربال الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:48
الرجل يرحمه الله قدم في اقل من نصف قرن ما لم يقدمه ٩٠٪؜ من الظلاميين منذ القرن الثاني للاسلام وهو من خيرت المتنورين الذين هوجموا، كفروا عبر القرون. حتى الرسل لما جاؤوا بالتنوير وراي وافكار تخالف السائد لقوا نفس المعاملة. أما من يكرر نفس الانتقادات والتشفي فالكل يعرف حالهم وما قدموه لنا من البقاء في الحلقه المغلقة والانحطاط منذ قرون.
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5
27 - الناقد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:48
أولا، رحم الله الفقيد الدكتور محمد شحرور، هدا المفكر نجمة في سماء البحث الديني والقرآني، ولم يصل قط، مفكر آخر، إلى مستواه تحليلاته وفهمه وتفكيره.

بالمناسبة، تكون هده المرة، أول مرة أتفق فيها مع السيد عصيد بخصوص عقلية السلفيين وجاهليتهم.
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4
28 - كريم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:49
قرأت بعض ما كتبه شحرور و بكل صدق ودون أي خلفية أو تحيز صدمت من آرائه المتحاملة على الدين وحتى ارتكابه لعدة أخطاء نحوية في استشهاده ببعض الآيات القرآنية،وهذا في حد ذاته يجعلنا بعيدين عن الاقتناع بآرائه. أما عصيد فهو دائما يتدخل في كل ما يمس بالإسلام بغية تشويهه.
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-6
29 - Aziz الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:50
رحمه الله، كان من كبار مفسري كتاب الله بالمنطق و البحث الأكاديمي العقلاني. لم يعتمد على كلام فقهاء الأمويين و العباسيين الذين شوهوا الإسلام و السيرة النبوية بأحاديث مغلوطة و مبتدعة، ووضعوا فقها أصبح دينا موازيا وبعيدا عن الرسالة المحمدية. كان اول من قال أن حديث البخاري، 200 سنة بعد وفاة الرسول الكريم "بني الإسلام على خمس" كان أكبر خدعة في تاريخ الإسلام. بل تلك أركان الإيمان و ليس أركان الإسلام. لأن الإسلام بدأ مع نوح وانتهى مع محمد كما هو مذكور في كتاب الله. و المسلم حسب القرآن هو من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا. لقد قطع الطريق على تجار الدين من السلفيين و الإخوان و على طرهاتهم فهم كالبباغاوات يعيدون كلام مزور منذ 12 قرن و لا يفقهون في الدين شيئا. لهذا هم يكرهون كل من يبخس بضاعتهم. لقد كان رجلا عظيما على مستوى تفسير كتاب الله دون الرجوع لفقههم البائس و هذا ما كان يزعجهم. شرح كتاب الله شرحا لا مثيل له و أصبح الشباب ينظرون لدينهم نظرة افتخار. تغمده الله برحمته.
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3
30 - علي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:52
ما معنى ان تكون سلفي . شخص مليئ بالكراهية لباقي الامم و البشرية و الاهل و الاخوة فقط لأنهم لا يقلدون نفس منهجه فالحياة . ماذا اعطا السلفيون لبلدانهم و الأمة . اول انفلات أمني تجدهم كونوا مجموعات إرهابية متخصصة بالذبح و التفجير و التفخيخ . احذروهم هؤلاء ليس لهم ولاء للوطن ولا للدين غرباء على المجتمع نسائهم يتسرقون رؤية باقي المجتمع و يجتهدون في شتم و لعن كل مخالف لهم
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7
31 - عينك ميزانك الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:52
لقد ترك الله لناس القرآن حتى لا يستغلوا في دينهم و لا دنياهم فنحن المسلمون لا نعبد الا الله وحده لا شريك له وان قرأنا كلام ربنا بتمعن فلن يستطيع شيخ و لا فقيه و لا ملحد ان يضحك علينا فالحرام بين و الحلال بين .
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9
32 - zika الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:53
نعم انهم الظلاميون لو استطاعوا نبش قبره والتمثيل بجثته لفعلوا. لأن المفكر محمد شحرور أنار مجموعة من العقول أضاعت على هؤلاء الضلاميين فرصا لترويج بضاعاتهم. الحمد لله أن الحياة ولا الموت وما بعد الموت ليس بأيديهم. فلا داعي للتشفي مادام الموت حق على كل من عليها.
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7
33 - حكيم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:56
رحم الله الدكتور شحرور واسكنه فسيح الجنان. هذا المفكر العملاق هو ايقونة الفكر الاسلامي المعاصر، ويكفينا دعوته بالرجوع في كل كبيرة وصغيرة لكتاب الله تعالى تصديقا لقول الحق سبحانه " وما فرطنا في الكتاب من شئ" وقد اثبث هذا المفكر بان الاسلام هو دين كوني في تعاليمه وفي نبذه لكل اشكال التطرف والقهر وبأن رحمة الله قد وسعت كل شئ .
ولمن لم يطلع بعد على فكر شحرور فإنني أدعوه الى ذلك ولكن شريطة ان يستخدم عقله وان يتحرر من كل اشكال التبعية العمياء .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون.
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5
34 - الطنز البنفسجي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:57
عجيب هاد الأمر.. خاص غير دعاة التفسخ والانحلال هوما للي يهضرو ويشمتو ويتهكمو..
انا هاد السيد غير سامع بيه وماغاديش نحكم عليه طبعا.. ولكن كإنسان مسلم واحب ديني الاسلام وافتخر به وسط الجميع ولا أبالي بأحد.. أقول.
الله يرحمو الى كان مسلم.
اما التقليد الأعمى والكسل الفكري للي كيتكلم عليه الاستاذ عصيد.. فأنا غادي نجاوبو ببساطة. الله ريحنا من التفكير فشي حوايج ودعانا نفكرو فشي حوايج وعطانا الحرية فشي حوايج.. الاستاذ عصيد بغانا نشقلبو الدين ونرونوه ونسوسوه من أي حاجة قديمة ونبدلوها بالجديدة للي غادي تخلينا نوليو بحال الاوروبيين.. كنقصد حياتهم ماشي دينهم.
أسي عصيد .. إلى كان الدين الاسلامي كيسبب ليك الحرج والذل وسط الأمم المتقدمة.. خرج منو وخلي عليك الناس فالتيقار أحرار كيفما كتقول.. الحرية.
السي شحرور الله يرحمو ويغفر ليه...إلى كان مسلم.
انشري هيسبريس
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-8
35 - ريفي مسلم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:57
رحل جسده وبقي فكره، اماالسلفيين يوم أن قالوا والد رسول صلى الله عليه وسلم في النار فقدوا المصداقية،هم سيدخلون الجنة وينعمون بنعيمها وحور عينها،اما من ولد رسول البشرية فسيذهب الى النار. حلل وناقش يامسلم
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0
36 - sarsar الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:00
عندما ضهرت داعش وصُدِم الجميع من همجيتها خرج بعض السلفيين وإتهموها بكونها صناعة صهيونية أمركية تريد تشويه الإسلام ولكنهم في نفس الوقت لم يكفروها وإلتزموا الصمت.
في المقابل ظهر أهل القرآن وبعض الدعاة من أمثال عدنان إبراهيم ومحمد شحرور يحاوون إيجاد مخرج للمسلمين وذلك بلي عنق النصوص لإخفاء الجانب المظلم خرج السلفيون وإتهموهم بالكفر والزندقة. السلفيون منافقون وعقارب سامة ينشرون الكراهية والحقد ويجب على الدولة مراقبتهم ومحاربتهم فكريا.
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4
37 - sabrine الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:06
رد على تعلق حمزة: محمد شحرور الله يرحمه ،لم يحلل الزنا, ولم يكذب كل الأحاديث ، الأحاديث التي عيبها هي التي تتحدث عن الغيبيات أو التي تكون مخالفة اكتأب الله عز و جل.
راجع كتاباته قبل حكمك
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2
38 - صلاح الدين الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:08
‏أولا يجب التمييز بين الشخص وأفكاره ، الرجل قدم إلى ربه نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وعنّا ، أمّا من حيث الأفكار ( الجديدة) التي جاء بها ، فلا يخفى على من عنده أدنى علم بالكتاب والسنة أن الرجل زاغ عن الطريق وانحرف عن المناهج المقرّرة في كيفية التعامل مع نصوص الوحيين ، فعجبا لك أيها المجدّد
فأن تؤمن أنّ القرآن نزل *بلسان عربي* *مبين* *غير ذي عوج*، وتصدّق أيضا أن أهل اللسان الأول ومن تلاهم من علماء اللغة والشريعة لم يفهموا هذا الكتاب حتى جاء رجل *لا يكاد يبين* بعد 14 قرنا ليشرح الأصول والفروع من خلال اللغة نفسها فهذا لعمري أكبر برهان أنك
تؤمن بالمتناقضات .. وشحرور وقع في تناقضات وإشكالات لا يسندها علم متين ولا لغة فصيحة ويكفي أنّه أحلّ ما حرّمه الله بنصوص قطعية و حرّم ما أحلّه الله بنصوص قطعية كذلك والله المستعان
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-1
39 - محمد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:08
اللهم وارحمه واغفر واسكنه فسيح جناتك. انا لله وانا اليه راجعون.
اللهم اهدي وتجاوز عن كل انسان يشمت في موت اخيه الانسان، فالموت بيدك ياأرحم الراحمين وانت وحدك العليم، بما في صدور خلقك، ومصهيرهم بعد الموت، هل سيكونون من اهل الجنة او من اهل النار.
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40 - محمد شحرور رحمة الله عليك الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:08
لقد قدم السلفيون هدية لم يكن ينتظرها الدكتور محمد شحرور في حياته. فبشماتتهم في وفاته سيدفع الفضول البعض لمعرفة فكر هذا الرجل واتمني ان ينتشر فكره لكي نحارب الفكر الظلامي الذي يدعو للحقد والكراهية لمن يختلف معهم
مات الرجل ولكن لن يموت فكره وسيبقي يطارد اصحاب الفكري السلفي الي يوم القيامة.
واخيرا رحمة الله على الفقيد ونطلب من الله ان يغفر له ولنا ولجميع الموتى واقدم عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة.
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41 - عبدالكريم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:09
رحم الله محمد شحرور.
شيوخ الكراهية و التطرف و الظلام أعداء الإنسانية.
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42 - مغالطات الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:10
لنقسم الموضوع إلى ثلاث نقط سهلة الفهم

أولا: هل كان شحرور "تيخربق"؟
نعم، غي تيخربق اللي قاليه راسو تايقولها.

ثانيا: هل هذا يعني أنه سيدخل النار؟
لا نعلم، ونطلب من الله أن يغفر له.

ثالثا: إما أن تكون مع شحرور أو أنت سلفي!
هذا خطأ منطقي واضح من أجل تخويف الناس عبر ترك خيارين اثنين فقط شحرور أو السلفيين. أنا لست مع شحرور ولست سلفيا. ولا توجد مشكلة في ذلك.

الخلاصة، شحرور تايخربق ولا يجعلني ذلك سلفيا.
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43 - said11 الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:11
أولا يجب أن نذكر موتانا بالخير. رحم الله المفكر الجليل و أسكنه فسيح جناته. ثانيا لماذا لا يكيل السلفيون بمكيال أن العالم إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. عفوا أصحاب العقول المعطلة التي لا تزال تجتر إرث بني أمية و بني العباس. عفوا من بيده مفاتيح الجنة التي لا يدخلها إلا من هو على مقاسهم. عفانا الله منكم و من أمثالكم
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44 - زرادشت الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:14
لو كان عندهم ذرة علم لجادلوه بالتي هي أحسن كما هو منصوص عليه قرآنيا بدل اللجوء الى سلاح العجزة والفاشلين بتكفيره والتشفي لوفاته.مفكر قضى عشرات السنين في البحث والتفكير والاستنتاج.ويقول هذا رأيي ومن عنده أفضل فليتفضل ويناقش الحجة بالحجة في هدوء.غريب كيف يسمي هؤلاء انفسهم علماء وشيوخ ما عدا اذا كان القصد المفهوم المغربي الدارج للشيخ!!
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45 - Moumine مؤمن الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:16
"سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمنا وارحمه واغفر لنا وله. اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا إليه وإنا إليه راجعون. وكل نفس ذائقة الموت.
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46 - sifao الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:21
سيظل شوكة في خاصرة الظلاميين ، موته لا يعني نهاية فكره ، فقد ترك وراءه من يواصل رحلة اجتثاث الورم من امخاخ الشباب...
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