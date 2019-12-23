"سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب

هسبريس – نور الدين إكجان

بقدر حضوره في الحياة، كان رحيله عنها عنوانا لمزيد من الجدل، هذه المرة بسبب مصيره بعد الوفاة؛ فقد انبرت العديد من الأوجه المعروفة في صفوف السلفية إلى "التشفي" من المفكر محمد شحرور، الذي توفي أول أمس السبت، بالإمارات العربية المتحدة، ودفن بعدها بالعاصمة السورية دمشق، حسب وصيته.

وعبّرت أصوات السلفيين عن "سعادتها" برحيل المفكر السوري، مبررة ذلك بكونه محرفا لمنطوق الكتاب الديني، عبر تفسيراته الجريئة للعديد من النصوص، وقد كفّره دعاة مغاربة ومشارقة غير ما مرة؛ لكن ذلك لم يمنع إصداراته من نيل نصيب كبير من النقاش العمومي، خصوصا ذات الصلة بالنبي محمد.

ومحمد شحرور، (80 سنة)، مفكر سوري له عديد الإصدارات التي تنتقد التراث الإسلامي؛ أهمها "الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة"، و"القصص القرآني"، و"السنة الرسولية والسنة النبوية"، و"الدين والسلطة. قراءة معاصرة للحاكمية"، وهي التي تسببت على الدوام في صدامات شديدة مع إسلاميين وسلفيين.

وفي المغرب، علق حسن الكتاني، معتقل سلفي على خلفية الهجمات الإرهابية بالدار البيضاء، على وفاته متهكما: "هلك غير مأسوف عليه ليلقى جزاءه عند الله تعالى، بعدما أضاع عمره في تحريف شريعته"؛ وهو ما اعتبرته العديد من الأصوات الحداثية استمرارا لـ"نشر الأفكار السامة، والأمراض، وسط المجتمع".

وفي السياق، اعتبر أحمد عصيد، باحث في التراث الإسلامي، أن "إنتاجات المفكر شحرور شكلت إحراجا كبيرا للوجوه السلفية، بسبب عمله المستمر على تجديد القراءة والتأويل للنصوص، في وقت اكتفى فيه المتزمتون بالتقليد الأعمى، دون إعمال العقل، واستحضار خصوصيات العصر الحالي".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من يشمتون بالرجل قد خرجوا من الكهف للتو"، مشددا على "أن كراهيتهم له تعود إلى فضحه الاتباع والكسل الفكري، والوصاية التي يمارسها الإسلاميون على رقاب الناس"، وزاد: "رحيله في صالحهم، ويكرس استفادتهم تجاريا وسياسيا من استمرار الانغلاق".

وأورد الفاعل الحقوقي أن "وفاة شحرور عرت الانحطاط الأخلاقي الذي تكتنزه نفوس السلفيين، فعلى الرغم من وصية ذكر الموتى بالخير، فإن اعتبار الدين تجارة وسلطة يمنعهم من ذلك"، مؤكدا أن "الإسلاميين يستغلون التخلف والجهل الذي يعيش فيه الناس، لكي يواصلوا مراكمتهم للاستفادات".

وأكمل عصيد قائلا: "الدكتور شحرور تعرض للإرهاب الفكري في حياته، حيث عمل شيوخ السلفية على تشويه صورته لدى عامة الناس، وهم يواصلون نفس الجرم الخبيث بعد وفاته، عبر ضرب إرثه الفكري بشكل لا يقدم أي فكرة؛ فأغلب ما يورده الشيوخ من فتاوى لا يثير سوى الضحك".