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كُتّاب وآراء
"سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب
بقدر حضوره في الحياة، كان رحيله عنها عنوانا لمزيد من الجدل، هذه المرة بسبب مصيره بعد الوفاة؛ فقد انبرت العديد من الأوجه المعروفة في صفوف السلفية إلى "التشفي" من المفكر محمد شحرور، الذي توفي أول أمس السبت، بالإمارات العربية المتحدة، ودفن بعدها بالعاصمة السورية دمشق، حسب وصيته.
وعبّرت أصوات السلفيين عن "سعادتها" برحيل المفكر السوري، مبررة ذلك بكونه محرفا لمنطوق الكتاب الديني، عبر تفسيراته الجريئة للعديد من النصوص، وقد كفّره دعاة مغاربة ومشارقة غير ما مرة؛ لكن ذلك لم يمنع إصداراته من نيل نصيب كبير من النقاش العمومي، خصوصا ذات الصلة بالنبي محمد.
ومحمد شحرور، (80 سنة)، مفكر سوري له عديد الإصدارات التي تنتقد التراث الإسلامي؛ أهمها "الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة"، و"القصص القرآني"، و"السنة الرسولية والسنة النبوية"، و"الدين والسلطة. قراءة معاصرة للحاكمية"، وهي التي تسببت على الدوام في صدامات شديدة مع إسلاميين وسلفيين.
وفي المغرب، علق حسن الكتاني، معتقل سلفي على خلفية الهجمات الإرهابية بالدار البيضاء، على وفاته متهكما: "هلك غير مأسوف عليه ليلقى جزاءه عند الله تعالى، بعدما أضاع عمره في تحريف شريعته"؛ وهو ما اعتبرته العديد من الأصوات الحداثية استمرارا لـ"نشر الأفكار السامة، والأمراض، وسط المجتمع".
وفي السياق، اعتبر أحمد عصيد، باحث في التراث الإسلامي، أن "إنتاجات المفكر شحرور شكلت إحراجا كبيرا للوجوه السلفية، بسبب عمله المستمر على تجديد القراءة والتأويل للنصوص، في وقت اكتفى فيه المتزمتون بالتقليد الأعمى، دون إعمال العقل، واستحضار خصوصيات العصر الحالي".
وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من يشمتون بالرجل قد خرجوا من الكهف للتو"، مشددا على "أن كراهيتهم له تعود إلى فضحه الاتباع والكسل الفكري، والوصاية التي يمارسها الإسلاميون على رقاب الناس"، وزاد: "رحيله في صالحهم، ويكرس استفادتهم تجاريا وسياسيا من استمرار الانغلاق".
وأورد الفاعل الحقوقي أن "وفاة شحرور عرت الانحطاط الأخلاقي الذي تكتنزه نفوس السلفيين، فعلى الرغم من وصية ذكر الموتى بالخير، فإن اعتبار الدين تجارة وسلطة يمنعهم من ذلك"، مؤكدا أن "الإسلاميين يستغلون التخلف والجهل الذي يعيش فيه الناس، لكي يواصلوا مراكمتهم للاستفادات".
وأكمل عصيد قائلا: "الدكتور شحرور تعرض للإرهاب الفكري في حياته، حيث عمل شيوخ السلفية على تشويه صورته لدى عامة الناس، وهم يواصلون نفس الجرم الخبيث بعد وفاته، عبر ضرب إرثه الفكري بشكل لا يقدم أي فكرة؛ فأغلب ما يورده الشيوخ من فتاوى لا يثير سوى الضحك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
1/ الزنا حلال و المساكنة بين الرجل والمرأة في بيت واحد بدون زواج من أحب الحلال إلى الله
2/الخمر ليست حراما بل نحن مأمورون فقط باجتنابها
3/لا يوجد شيء اسمه أحاديث بل كلها ملفقة مكذوبة و ديننا نأخذه من القرآن فقط
أخيرا من القرائن القوية على بطلان منهج شخص ما وفساد دينه أن تجد فقده عند أهل النفاق والبدع والإلحاد والفرح بموته عند أهل الخير والعلم والصلاح.
أنتم شهود الله في أرضه، نسأل الله العافية وحسن الخاتمة.
يتوقّف جلّ دماغه عن التفكير،
وما يتبقّى منه، يقتصر دوره على إيهام صاحبه أنه دوما على صواب.
وهذا أخطر ما يمكن أن يصيب العقل البشري.
السياسي الجاهل والمتخلف الذي جعلنا مسرح للقوى
الامبريالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شحرور ذهب الى عند من لا يظلم عنده أحد.. مفكر أحسبه والله حسيبه مجتهد لم يقف عند الصواب فيأخذ أجرين أو عند الخطأ فيأخذ أجرا ... بل وقف عند الخطأ. حيث أنكر الكثيير من الأحكام الإسلامية (كالحدود والحجاب ...الخ)، ورغم ذلك، ولكونه لم يصرح بكفره فلا لأحد أن يجزم بهل الجنة مثواه أم جهنم.
* روى الإمام مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ، وإن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان ، وأحبطت عملك * صحيح مسلم
أن نذكر موتانا بالخير حسب علمي والله أعلم
شخصيا لست متفق مع كثير من استنتاجاته ... لكن نقول انا لله انا اليه راجعون...
رحمك الله . إنك مفكر إسلامي بدون منازع أصبت وأخطأت . قد غيرت عدة مفاهيم سلفية عششت في عقولنا وأعطيت نفسا جديدا وروحا جديدة للثراث الإسلامي . أنا شخصيا معجب بفكرك المتنور الذي نورنا .رحمك الله .
لقد كان الرجل غيورا على دينه وعروبيته ما اعضمك حيا وستبقى عضيما في قبرك
لو العمر يفدى بعمر اخر لفديتك بعمري لتعيش لان في وجودك بيننا شمعة تضيئ الارض مشرقا ومغربا رحمك الله فخامة محمد شحرور لا اضن ان هذه العبقرية ستتكرر
( “إنه لأمر مؤسف حقا أن نصل إلى هذا الحد. فنحن بحاجة فعلا إلى ثورة فكرية، أن نتعلم أن نفكر بأنفسنا بدل أن يفكر لنا الآخرون. جامعيون وشباب وطلبة يضحك عليهم أمثال هذا الرجل في حاجة إلى إعادة تكوين حقا. هذا يدق ناقوس الخطر حول حالتنا الثقافية، لذلك أصبحت الرسائل الجامعية سخيفة وجامعاتنا في آخر القائمة بسبب الفساد والمحسوبية والمؤلفات سرقات والنقد مجاملات. لكن والله…. ما أفسد حياتنا أكثر من الماء الأسود الطالع من الجوف. ليس محمد شحرور رحمه الله هو المسؤول وحده، من موله وغرر به مسؤول، من صفق له كاذبا أو جاهلا مسؤول، من روج له في وسائل الإعلام ال….. مسؤول. لكني أقول: الماسك على مواقفه اليوم كالقابض على الجمر”.)
فأنت بالتأكيد تكون أمام قامة كالدكتور محمد شحرور.
ولكن لو إنت راسب في توجيهي عدة مرات ثم نجحت ع الحفة ودخلت جامعة بالعافيه ويا دوب تم قبولك كلية شريعة وأصول الدين ووجدت وظيفة بالواسطة في أي جامع لتقف على المنبر ويقال لك يا فضيلة الشيخ فلان لترضي نفسيتك المريضة
فأنت بالتأكيد سوف تكيل الشتائم للدكتور شحرور وكل من سار على نهجه .
بالمناسبة، تكون هده المرة، أول مرة أتفق فيها مع السيد عصيد بخصوص عقلية السلفيين وجاهليتهم.
ولمن لم يطلع بعد على فكر شحرور فإنني أدعوه الى ذلك ولكن شريطة ان يستخدم عقله وان يتحرر من كل اشكال التبعية العمياء .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون.
انا هاد السيد غير سامع بيه وماغاديش نحكم عليه طبعا.. ولكن كإنسان مسلم واحب ديني الاسلام وافتخر به وسط الجميع ولا أبالي بأحد.. أقول.
الله يرحمو الى كان مسلم.
اما التقليد الأعمى والكسل الفكري للي كيتكلم عليه الاستاذ عصيد.. فأنا غادي نجاوبو ببساطة. الله ريحنا من التفكير فشي حوايج ودعانا نفكرو فشي حوايج وعطانا الحرية فشي حوايج.. الاستاذ عصيد بغانا نشقلبو الدين ونرونوه ونسوسوه من أي حاجة قديمة ونبدلوها بالجديدة للي غادي تخلينا نوليو بحال الاوروبيين.. كنقصد حياتهم ماشي دينهم.
أسي عصيد .. إلى كان الدين الاسلامي كيسبب ليك الحرج والذل وسط الأمم المتقدمة.. خرج منو وخلي عليك الناس فالتيقار أحرار كيفما كتقول.. الحرية.
السي شحرور الله يرحمو ويغفر ليه...إلى كان مسلم.
انشري هيسبريس
في المقابل ظهر أهل القرآن وبعض الدعاة من أمثال عدنان إبراهيم ومحمد شحرور يحاوون إيجاد مخرج للمسلمين وذلك بلي عنق النصوص لإخفاء الجانب المظلم خرج السلفيون وإتهموهم بالكفر والزندقة. السلفيون منافقون وعقارب سامة ينشرون الكراهية والحقد ويجب على الدولة مراقبتهم ومحاربتهم فكريا.
راجع كتاباته قبل حكمك
فأن تؤمن أنّ القرآن نزل *بلسان عربي* *مبين* *غير ذي عوج*، وتصدّق أيضا أن أهل اللسان الأول ومن تلاهم من علماء اللغة والشريعة لم يفهموا هذا الكتاب حتى جاء رجل *لا يكاد يبين* بعد 14 قرنا ليشرح الأصول والفروع من خلال اللغة نفسها فهذا لعمري أكبر برهان أنك
تؤمن بالمتناقضات .. وشحرور وقع في تناقضات وإشكالات لا يسندها علم متين ولا لغة فصيحة ويكفي أنّه أحلّ ما حرّمه الله بنصوص قطعية و حرّم ما أحلّه الله بنصوص قطعية كذلك والله المستعان
اللهم اهدي وتجاوز عن كل انسان يشمت في موت اخيه الانسان، فالموت بيدك ياأرحم الراحمين وانت وحدك العليم، بما في صدور خلقك، ومصهيرهم بعد الموت، هل سيكونون من اهل الجنة او من اهل النار.
مات الرجل ولكن لن يموت فكره وسيبقي يطارد اصحاب الفكري السلفي الي يوم القيامة.
واخيرا رحمة الله على الفقيد ونطلب من الله ان يغفر له ولنا ولجميع الموتى واقدم عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة.
شيوخ الكراهية و التطرف و الظلام أعداء الإنسانية.
أولا: هل كان شحرور "تيخربق"؟
نعم، غي تيخربق اللي قاليه راسو تايقولها.
ثانيا: هل هذا يعني أنه سيدخل النار؟
لا نعلم، ونطلب من الله أن يغفر له.
ثالثا: إما أن تكون مع شحرور أو أنت سلفي!
هذا خطأ منطقي واضح من أجل تخويف الناس عبر ترك خيارين اثنين فقط شحرور أو السلفيين. أنا لست مع شحرور ولست سلفيا. ولا توجد مشكلة في ذلك.
الخلاصة، شحرور تايخربق ولا يجعلني ذلك سلفيا.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمنا وارحمه واغفر لنا وله. اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا إليه وإنا إليه راجعون. وكل نفس ذائقة الموت.