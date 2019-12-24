إدارة الأمن تَعرض بالأرقام حصيلة التواصل الإعلامي‎

هسبريس من الرباط

تدعيما لانفتاحها على مختلف وسائل الإعلام، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني مجهوداتها في مجال التواصل المؤسساتي؛ إذ أنجزت الخلية المركزية للتواصل والخلايا الجهوية للتواصل التابعة للأمن الوطني 4.005 أنشطة تواصلية، من بينها 1811 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية وعدد من القنوات والوكالات الصحافية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 173 بيان حقيقة، و2.021 بلاغا صحافيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.

وتنويعا لآليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، وتطوير مقاربتها التواصلية بما يخدم حق المواطنين في المعلومة، إذ تم إطلاق حساب رسمي للأمن الوطني على موقع "تويتر" في 15 فبراير 2019، يضم حاليا 33.345 منخرطا، بمعدل 358 "تغريدة". كما تم إطلاق حساب رسمي على موقع "فايسبوك" في مستهل شهر أكتوبر 2019، يضم حاليا 20.010 منخرطين.

كما تميزت سنة 2019 بإصدار النسخة الإلكترونية لمجلة الشرطة على الهواتف النقالة والأجهزة المحمولة العاملة بنظام Android في شهر مارس و Apple IOS في شهر شتنبر، والتي بلغت حاليا 30 ألف تحميل، من بينها 809 تحميلات من خارج أرض الوطن. وتم تحيين هذه النسخة الإلكترونية وتطويرها لتستوعب كل الأعداد والإصدارات القديمة من مجلة الشرطة منذ سنة 1961، والتي تجري حاليا رقمنتها ونشرها بشكل تدريجي في الدعامة الإلكترونية.

وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثالثة من أيام الأبواب المفتوحة بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 أكتوبر المنصرم، تحت شعار "خدمة المواطن..شرف ومسؤولية".

نسخة السنة الحالية تميزت بالرفع من عدد ساعات العرض، وتنويع المواضيع المطروحة للنقاش، وتنظيم أروقة جديدة لها أهداف تثقيفية وتحسيسية، وهو ما سمح باستقطاب أكثر من نصف مليون زائر (515 ألفا) من جنسيات مختلفة، وحضور 240 مؤسسة تعليمية، و60 جمعية مدنية، وتنظيم 390 روبورتاجا صحافيا؛ فضلا عن نشر 35 بثا مباشرا على الحساب الخاص للتظاهرة على موقع "فايسبوك"، والذي زاره أكثر من 500 ألف زائر خلال الأيام الخمسة للتظاهرة.

وفي مجال التواصل التحسيسي مع خريجي المعاهد والجامعات الوطنية، نظمت خلايا التواصل التابعة للأمن الوطني 41 نشاطا تعريفيا بمهن وتخصصات الشرطة، وبالآفاق المستقبلية التي تفتحها في وجه الطالبات والطلاب حاملي الشواهد الجامعية.