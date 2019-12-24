لجنة النموذج التنموي تضع "ميثاق قواعد الاشتغال"

هسبريس - و.م.ع

قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال اجتماع في مقر أكاديمية المملكة، بوضع ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها.

ومن بين المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق: "يشتغل أعضاء اللجنة بشكل تطوعي، ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة، ويتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة".

"يعتبر عمل اللجنة تشاركيا، ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي،، وفق الميثاق الذي يؤكد أيضا على "الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها".

ويردف الميثاق الأخلاقي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي أنه "خلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها".