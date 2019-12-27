‪طلحا تضع تمثلات الإسلاميين للحداثة تحت المجهر

أيوب صدور من تطوان

تستعد الكاتبة المغربية فوزية طلحا لإصدار دراسة حديثة سترى النور قريبا، عن دار القرويين للنشر والتوزيع بمدينة القنيطرة، اختارت عنونتها بـ"تمثلات الإسلاميين لأسس الحداثة"، تتناول وضعية حركتين إسلاميتين بين الأمس واليوم في العلاقة بقيم الحداثة؛ ويتعلق الأمر بكل من حركة الإصلاح والتوحيد المغربية وحركة النهضة التونسية.

وترصد الدراسة مراجعات الحركات الإسلامية الموسومة بالاعتدال لمفاهيمها السابقة وتمثلاتها عن مبادئ الحداثة، والتي اتجهت في أغلبها نحو التصالح مع قيم الحداثة، محققة نوعا من الاستمرارية في المشاركة السياسية داخل المشهد السياسي بالمغرب وتونس.

ووفق المؤلًف ذاته فإن خطاب الحركتين سالفتي الذكر عبر عن تفاعل إيجابي مع قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومدنية الدولة؛ كما شمل تصالحها مبدءا آخر عادته الحركات الإسلامية زمنا طويلا؛ ويتعلق الأمر بمبدأ العلمانية الذي دافع عنه رواد هاتين الحركتين، واعتبره بعضهم ضحية سوء فهم.

وساهم هذا التصالح والمراجعات بشكل إيجابي في قبول الحركتين كفاعل سياسي داخل الدولة، من خلال السماح لهما بتصدر المشهد السياسي بعد فوزهما الانتخابي عقب ثورات ما سمي "الربيع العربي"..

ويعتمد الإصدار على تحليل خطاب الإسلاميين الشفهي منه أو المكتوب، للوقوف على معالم التطور والتجديد، من خلال المقارنة بين فكر البدايات وفكر اليوم، في ما يتعلق بقيم الحداثة، وكذا رصد معالم الانسجام الفكري ومعالم التناقض، للإسهام في نقد وتطوير خطاب الإسلاميين والدفع به نحو مزيد من التجديد والتطور.

وتناولت دراسة الدكتورة فوزية طلحا مواقف رواد الحركات الإسلامية؛ سعد الدين العثماني، وأحمد الريسوني، المنتميان إلى حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، وراشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، المنتميان إلى حركة "النهضة"، وغيرهم من الأقلام المدافعة أو المناوئة لهذه الحركات الإسلامية؛ وذلك بهدف إغناء الدراسة.