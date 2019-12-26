هذه حقيقة سحب أمريكا لكلاب بوليسية من المغرب

هسبريس من الرباط

تعليقا على مضمون تقرير أجنبي تم تناقله من قبل منابر إعلامية وطنية تناول معطيات حول سحب السلطات الأمريكية لكلاب بوليسية سبق أن منحتها لمصالح الأمن المغربية، بسبب ما اعتبره التقرير "عدم استعمالها فيما هو مخصص لها"، أكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن الأمر يتعلق في الحقيقة بعدم الاتفاق بالأساس على طريقة استعمال هذه الكلاب، وليس استعمالها فيما هو غير مخصص لها.

المصادر ذكرت أن الجانب الأمريكي طالب باستعمال الكلاب المدربة في عملية مراقبة إضافية للمسافرين أمام بوابات الصعود للطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي لم يحض في حينه بقبول اللجنة الوطنية المكلفة بأمن الطيران المدني.

وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الكلاب المدربة لم يتم أبدا استعمالها في عمليات المراقبة الأمنية للرحلات الجوية، وذلك بسبب عدم الاتفاق على طريقة استخدامها، وهو ما اقتضى سحبها وفق البروتوكول المعمول به في هذا الصدد.