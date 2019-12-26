24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"
- شعر "غابرييلا ميسترال" يقرع "طنطنة" الثورة الاجتماعية في الشيلي
- أكاديمية بني ملال تدشن "برنامج العمل والميزانية"
- ندوة علمية بطنجة تناقش العنف ضد النساء والفتيات
- عقوبة التحرش والتشهير
تحقيق دولي في جرائم إسرائيل .. فلسطين تباشر الخطوات المقبلة (5.00)
ابتداءً من يناير .. زيادة تطال معاشات القطاع الخاص في المملكة (5.00)
ماسي: العرب يحتاجون الموسيقى .. وأتمنى استمرار الحراك الجزائري (5.00)
- مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة - (91)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري" - (46)
- أوريد: العربية والأمازيغية لغتان حضاريتان .. والتعليم يبني الإنسان - (38)
- أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة" - (34)
- الاستقلال يطالب برأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه حقيقة سحب أمريكا لكلاب بوليسية من المغرب
تعليقا على مضمون تقرير أجنبي تم تناقله من قبل منابر إعلامية وطنية تناول معطيات حول سحب السلطات الأمريكية لكلاب بوليسية سبق أن منحتها لمصالح الأمن المغربية، بسبب ما اعتبره التقرير "عدم استعمالها فيما هو مخصص لها"، أكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن الأمر يتعلق في الحقيقة بعدم الاتفاق بالأساس على طريقة استعمال هذه الكلاب، وليس استعمالها فيما هو غير مخصص لها.
المصادر ذكرت أن الجانب الأمريكي طالب باستعمال الكلاب المدربة في عملية مراقبة إضافية للمسافرين أمام بوابات الصعود للطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي لم يحض في حينه بقبول اللجنة الوطنية المكلفة بأمن الطيران المدني.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الكلاب المدربة لم يتم أبدا استعمالها في عمليات المراقبة الأمنية للرحلات الجوية، وذلك بسبب عدم الاتفاق على طريقة استخدامها، وهو ما اقتضى سحبها وفق البروتوكول المعمول به في هذا الصدد.