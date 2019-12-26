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الرئيسية | مدارات | هذه حقيقة سحب أمريكا لكلاب بوليسية من المغرب

هذه حقيقة سحب أمريكا لكلاب بوليسية من المغرب

هذه حقيقة سحب أمريكا لكلاب بوليسية من المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 14:37

تعليقا على مضمون تقرير أجنبي تم تناقله من قبل منابر إعلامية وطنية تناول معطيات حول سحب السلطات الأمريكية لكلاب بوليسية سبق أن منحتها لمصالح الأمن المغربية، بسبب ما اعتبره التقرير "عدم استعمالها فيما هو مخصص لها"، أكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن الأمر يتعلق في الحقيقة بعدم الاتفاق بالأساس على طريقة استعمال هذه الكلاب، وليس استعمالها فيما هو غير مخصص لها.

المصادر ذكرت أن الجانب الأمريكي طالب باستعمال الكلاب المدربة في عملية مراقبة إضافية للمسافرين أمام بوابات الصعود للطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي لم يحض في حينه بقبول اللجنة الوطنية المكلفة بأمن الطيران المدني.

وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الكلاب المدربة لم يتم أبدا استعمالها في عمليات المراقبة الأمنية للرحلات الجوية، وذلك بسبب عدم الاتفاق على طريقة استخدامها، وهو ما اقتضى سحبها وفق البروتوكول المعمول به في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:03
الكلاب....على معندنا كلاب احنا .؟...الكلاب الضالة..يجوبون شوارع وازقة المدن المغربية وقراه بالليل والنهار..و تجدهم اسرابا.. اسرابا..حتى انك تخاف تمر بقربهم لكثرتهم......خليهم يأخذوا كلابهم...فضحونا.... ...
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-5
2 - عبده/ الرباط الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:04
هذه الكلاب تم تسليمها للامن المغربي لمصلحة الولايات المتحدة الامريكية و ليس من اجل عيون الشرطة المغربية.... و حسنا فعل المغرب بعدم استعمالها لان في ذلك اهانة للمسافرين ... فيكفي ان الامن المغربي من شرطة و درك يقوم بعمله القبلي.....( البق ما يزنق )... دون حاجة الى كلاب امربكا
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28
3 - جبيلو الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:04
امريكا كانت تري منوالمغرب ان يتم تفتيش المسافرين الصاعدين للطائرات بالكلاب. وهذا لا يوجد في اي دولة في العالم. الحمدلله المغرب رفض. والا لكانت مهزلة نهاية السنة.
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