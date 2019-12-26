فاتح شهر جمادى الأولى يحل بالمغرب يوم السبت

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1441 هـ هو يوم السبت 28 دجنبر 2019 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1441 هـ بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1441 هـ موافق 26 دجنبر 2019 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1441 هـ موافق 26 دجنبر 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الآخر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم السبت 28 دجنبر 2019 م.