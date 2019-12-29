العيسى يجتمع برئيس المجلس الشعبي الإندونيسي

هسبريس من الرباط

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بنعبد الكريم العيسى، في مكتبه، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا، بامبا نغسو ساتيو.

وأكد رئيس المجلس تثمين بلاده لجهود الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم، من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

وقد وجّه سوساتيو دعوةً للشيخ العيسى لزيارة جاكرتا والالتقاء بكافة أطياف الشعب الإندونيسي في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي، مثمناً التمثيل الإندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.