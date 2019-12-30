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الرئيسية | مدارات | ميركل تتصدر شخصيات سياسية أكثر شعبية بألمانيا

ميركل تتصدر شخصيات سياسية أكثر شعبية بألمانيا

ميركل تتصدر شخصيات سياسية أكثر شعبية بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 05:15

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المركز الأول في استطلاع يرصد شعبية أبرز الساسة الألمان في نهاية عام 2019.

وجاء في استطلاع أجراه معهد "إمنيد" لقياسات الرأى العام لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، أن 40 بالمئة من المواطنين الألمان يتمنون أن يكون لميركل "قوة تأثير كبيرة قدر الإمكان في الوسط السياسي" في عام 2020 أيضا.

وجاء بعد ميركل مباشرة في الساسة الأكثر شعبية بألمانيا، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي فريدريش مرتس بنسبة 36 بالمئة، وتلاه رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بنسبة 35، والذي استطاع زيادة شعبيته بين المواطنين بإجمالي 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

أما وزير الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، فقد تراجعت نسبة شعبيتها إلى المركز السابع وبلغت 29 بالمئة فقط، وسبقها زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر بنسبة 34 بالمئة في المركز الرابع ، ووزيرا الخارجية والمالية هايكو ماس وأولاف شولتس بنسبة 30 بالمئة لكل منهما.

يذكر أن كرامب-كارنباور فازت على مرتس في انتخابات رئاسة الحزب قبل عام تقريبا، ويتم النظر للاثنين حاليا على أنهما متنافسان على الترشح للمستشارية خلفا لميركل.

ولإجراء هذا الاستطلاع سأل معهد "إمنيد" 507 مواطنين ألمان عن 18 سياسيا ألمانيا من أبرز الساسة الألمان في يوم 19 ديسمبر الجاري.

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