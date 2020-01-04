شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

"كان قائداً كبيراً وسيتركُ "فراغاً" مُهولاً وشعوراً بالخيبة" "أخيراً، اغْتالوا رأس "الرُّمحِ" الذي واجه المشروع الأمريكي".. بهذه العبارات نعى شيعة مغاربة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، بعد اغتياله بغارة أمريكية ببغداد.

وقال عبد الرحمان الشكراني، وهو ناشط شيعي مغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نُعزّي أنفسنا. فرأسُ "الرُّمح" في مواجهة المشروعِ الأمريكي، لم يعدْ موجوداً الآن".

وأضاف رئيس جمعية "رساليون تقدميون"، المحظورة بالمغرب: "واجهَ أمريكا على كلّ الجبهات"، مبرزاً أنّ "قاسما شخص غير عادي نكنُّ له كل الاحترام، واستطاعَ أن يواجه المشروع الأمريكي بكلّ تفانٍ ونكران الذّات".

وأردف الناشط الشيعي قائلاً: "مصابٌ كبير تلقيناه ببالغ الأسى والحزن. محور المقاومة فقد رجلاً محترماً؛ لكنّه يستطيع لملمة الجرح والرهان هنا على باقي القيادات الأخرى"، معتبراً أنّ "محور المقاومة سيردُّ بقوة وحزم على هذا الاعتداء، وسيختارُ التّوقيت المناسب".

من جانبه، قال الناشط الشيعي محمد محمدي إن "مقتل الجنرال سليماني سيغير قواعد الاشتباك".

وأشار الناشط المغربي إلى أنّ "إيران ستستهدف القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي ضربت موكب سليماني، أو ستضرب مصالح أمريكا في المنطقة عبر أحد فصائل المقاومة. صحيح هو خسارة كبيرة. وذلك لما يتمتع به سليماني من كاريزما وحضور ميداني تقريبا في كل مواقع المواجهة مشاركة وتخطيطا. قد يكون هناك بديل له. ولكن لن يصل لمستواه".

وكتب إدريس هاني، الخبير في الشؤون الإيرانية: "أخيرا، ترجّل أحد أبرز القادة المناهضين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة: الفريق قاسم سليماني، على إثر استهداف موكبه في محيط مطار بغداد، الاستهداف الذي جاء على خلفية التّوتّر الذي شهده محيط السفارة الأمريكية في بغداد عشية القصف الأمريكي لمراكز الحشد الشعبي على الحدود العراقية-السورية".

وأردف هاني أنّ "قاسما سليماني ظلّ ينتظر هذا اليوم بشغف؛ فقد كان منذ عقود انخرط في حرب الدّفاع المقدّس يتمنّى أن يحظى بالشّهادة ويتحدّث باستمرار باعتبارها قدره، وبالتّالي فهو يعتبر أنّه بلغ كمال مسيرة كفاحية متوّجا بشيء له معنى عميق في عقيدة المقاومة".