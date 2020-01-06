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الرئيسية | مدارات | الجزائر تعادل انفصاليّي البوليساريو بقضية فلسطين

الجزائر تعادل انفصاليّي البوليساريو بقضية فلسطين

الجزائر تعادل انفصاليّي البوليساريو بقضية فلسطين
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 يناير 2020 - 13:20

في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب تعيين الحكومة الجديدة، حرص الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تجديد دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري، على "الدعم الدائم والثابت من الجمهورية الجزائرية للقضية الصحراوية وشقيقتها القضية الفلسطينية العادلتين".

وشدد الرئيس الجزائري، الذي ترأس اجتماع المجلس الوزاري، على أنه "لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار اللذين تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف".

وزاد تبون: "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي إفريقيا والعالم؛ فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء".

وعن أولويات السياسة الخارجية للجزائر، دعا تبون إلى ضرورة أن "تتأقلم من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط إمكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين".

وأشادت مواقع تابعة لجبهة البوليساريو بموقف الرئيس الجزائري من نزاع الصحراء، مشيرة إلى أن "تبون يواصل دعمه القوي للقضية الصحراوية في خرجاته الرسمية".

وكانت الحكومة المغربية، رداً على التصريحات العدائية التصعيدية من قبل الرئيس الجزائري تجاه المملكة المغربية وقضية الصحراء، أكدت أن سياسة المغرب "هادئة ومتأنية"، وأن البلد "يمد يده بهدوء إلى الجزائر في إطار سياسة الجوار وما هو مشترك من تاريخ".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات رسمية سابقة، إن المغرب "له الحق في أن يتخذ ما يجب"، وإن رد فعل الرباط "سيكون في المكان المناسب من قبل الجهات الرسمية"، قبل أن يضيف أن "هذا الموضوع يجب التأني فيه بشكل كبير".

وجاءت توضيحات الحكومة المغربية بعدما أثار أول خطاب للرئيس الجزائري غضب المغاربة في شقه المتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا أن "الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - immqd الاثنين 06 يناير 2020 - 13:33
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ...والمغاربة يحتشون كؤوس الشاي فيها ....والخزي والعار للاعداء
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30
2 - مغربية الاثنين 06 يناير 2020 - 13:33
اوا هذا جاي من البداية معندو شغل على المغرب والصحراء قولو دازو كتر منك ومداو والو منا عبرد على قلبك
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30
3 - عبد العزيز الاثنين 06 يناير 2020 - 13:34
يجب على المغرب ألا ينتظر من الجزائر ان تغير موقفها لانها من يحكمها هم العسكر اما الذي اخجل من ذكر اسمه فهو بيدق بيدهم يتحكمون فيه كيفما شاءو المغرب كبير عليهم وعلى امثالهم
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32
4 - à la vie ou à la mort الاثنين 06 يناير 2020 - 13:40
Le pouvoir algérien ,en disant que l"affaire du sahara marocain est pareil à la cause palestinienne,cette déclaration d"alger est une insulte au maroc et à la palestine,
la question de notre sahara est une question d"existence ou de mort,notre position est éternelle,que le pouvoir algérien sache que le détachement du sahara de sa terre amazighia le glorieux maroc,signifie la destruction du maghreb,tout le maghreb,alors à la vie ou à la mort
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0
5 - عزيز الاثنين 06 يناير 2020 - 13:45
لماذا لا تستضيف الجزائر فصائل من المقاومة الفلسطينية وتدربها عسكريا وتعطيها الاسلحة المتطورة وتدعمها سنويا بملايين الدولارات كما تفعل مع انفصاليي البوليزاريو.
هذا حال الدول العربية البئيسة. سهل عليهم قتال إخوتهم في الدين والتاريخ وسهل عليهم التآمر عليهم مع الشرق والغرب.
لكن لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا أمام المحتل الصهيوني ومن يدعمه.
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2
6 - محمد الاثنين 06 يناير 2020 - 13:46
الانظمة الحاكمة في الجزائر كانت وما تزال تكتب بخط اسود على ورق اسود بحبر اسود . تماما كنفسيتها السوداء تجاه المغرب.
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0
7 - عبدو من السويد الاثنين 06 يناير 2020 - 13:46
إن هذا الشخص بقوله هذا يكون قد ساوى أيضًا بين المغاربة والصهاينة المحتلين لارض فلسطين، بمعنى آخر ان المغاربة عنده بمنزلة اليهود، وهذه سقطة كبيرة من مسؤول بحجم رئيس دولة جارة. أين هو مبدأ حسن الجوار
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8 - Maghribia sahraouiya الاثنين 06 يناير 2020 - 13:46
Le Sahara est marocain depuis des siècles et le front Polisario que vous financez, au lieu de vous occupez de vos problèmes économiques, politiques et sociaux... Sont des traîtres.
Palestine est colonisée, le Sahara est le nôtre c'est vous qui devez nous rendre notre Sahara de l'est. Incroyable ces militaires obsédés par le Maroc.
Vive le Maroc et vive le Roi
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9 - ع.الحميد الاثنين 06 يناير 2020 - 13:47
سي تبون عندما تحرر فلسطين من الصهاينة. رواح تحرر الصحراء من الشرفاء المغاربة. والله سيضيع عمركم في الجري على السراب دون فاءدة. ومازال تجيكم عناصر شبيهة من ليبيا حتى تولي الجزاءر كلها جماعات كالبوزبال اسوة بالعراق وسوريا.ارى ما عندك.
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10 - منصف الاثنين 06 يناير 2020 - 13:47
وماذا عن قضية الشعب الكاتالوني بما أن مبدأ النظام الجزائري هو دعم ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها.. أم أن إسبانيا استثناء .. مع العلم أن كاتلونيا اثنية لها لغتها وعرقها وتاربخها.. ومعروفة منذ القدم بالشعب الكاتالوني..
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11 - صقر المغرب الأقصى الاثنين 06 يناير 2020 - 13:48
النظام الجزائري المغرور بجيشه القوي سيواصل سياسته العدائية تجاه المغرب ويستمر في في توجيه ضرباته للوحدة الترابية للمملكة .. وسيواصل المغرب سياسة ضبط النفس واليد الممدودة ورسائل التهنئة والدعوة الى توطيد أواصر الصداقة والمحبة والعشق والهيام بين البلدين الشقيقين .. وسيزداد النظام الجزائري تغطرسا أمام هذا الخضوع والخنوع والانبطاح لجاره الغربي.
قبل أن نسمع خبر الرد المغربي في الزمان والمكان المناسبين ستكون عشرات الصفعات والاهانات الجزائرية قد وجهت للايالة الشريفة.
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