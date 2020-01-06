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الرئيسية | مدارات | البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية"

البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية"

البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 06 يناير 2020 - 20:00

مازال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 المؤرخ في أكتوبر من العام الماضي، القاضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء لمدة سنة، يثير حنق جبهة "البوليساريو" التي اعتبرته "انتكاسة" للمحادثات التي وسَمت فترة المبعوث الأممي المستقيل هورست كوهلر.

وجاء موقف الجبهة على لسان أبي بشراي البشير، مسؤولها في فرنسا، الذي علّق على القرار الأممي سالف الذكر بالقول: "لقد شكّل قرار مجلس الأمن الدولي انتكاسة للديناميكية الواعدة التي أطلقتها وساطة كوهلر خلال العامين الماضيين".

أبي بشراي، في حوار أجرته معه الصحيفة الموريتانية "لكوتيديان دي نواكشوت"، وصف تأخر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بـ "التقاعس"، موردا أن "الإرادة منعدمة لدى مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراراته"، مبرزا أن الجبهة أوصلت هذه الرسالة إلى المنتظم الدولي.

ولم يُفوت المسؤول عينه الفرصة دون الحديث عن خيار الحرب الذي ما فتئت تهدد به "البوليساريو" في الفترة الأخيرة، معتبرا أن "الكفاح المسلح خيار استراتيجي لم يخرج أبدا عن مركز الفعل"، مضيفا أن "الجبهة في مستوى رفع تحدي مُباشَرة الكفاح المسلح من جديد إذا اقتضت الضرورة".

وبشأن تلويح الجبهة بورقة الحرب كل مرة، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير قانوني باحث في قضايا شؤون الصحراء، إن "ذلك هو آخر ما يوجد في جعبة البوليساريو من حيث إعادة البريق لقضية الصحراء التي لم تعد تُصنف من أولويات الرأي العام".

وأضاف الفاتحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التصعيد يأتي في ظل النتائج المحققة على المستوى المغربي في كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل الأمم المتحدة، ما يعزز توجه الواقعية السياسية والسيادة الفعلية للمملكة".

وتابع قائلا: "أصبح الكلّ يتفق على استحالة إيجاد دويلة ستكون حتما هشة، ما سيزيد من تداعيات اللاأمن في منطقة الساحل والصحراء"، لافتا إلى أن "قرار مُباشرة المغرب لترسيم حدوده البحرية يفسّر التصعيد المذكور، على أساس أن حمل السلاح يبقى مجرد ادعاءات لن تتجاوز حدود الدعاية الإعلامية".

"صارت الجبهة تعيش عزلة دولية بسبب السياق الكائن في الجزائر"، يورد المتحدث الذي أشار إلى أن "البوليساريو لم تعد معنية بقضية الصحراء، ما يدفعها إلى التصعيد حتى تبقى محور المفاوضات، بعدما شدد المغرب على أنها يجب أن تكون مع الجزائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حمودة الاثنين 06 يناير 2020 - 20:06
"لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ"
صدق الله العظيم
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47
2 - bob الاثنين 06 يناير 2020 - 20:07
نحن فداك يا مغرب المقاومة. كلنا مجندون وراء صاحب الجلالة.
الله الوطن الملك
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51
3 - خالد الاثنين 06 يناير 2020 - 20:13
كما قلنا سابقا ألالاف التهديدات اطلقتها البوليزاريو دون أن تقوم بأي فعل على أرض الواقع لأن ببساطة القرار موجود عند الجزاير والتي لا يمكن أن تعطي الأمر للبوليزريو بإطلاق رصاصة واحد نحو جدار رملي الا بضوء اخضر من دول الكبرى لان جزاير تخاف ان يرتد عليها أي قرار بهدا الخصوص وعلى مصالحها في ملف الصحراء برمته
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24
4 - مغربي قح الاثنين 06 يناير 2020 - 20:15
على من تضحك ون ايها المرتزقه الصحراء مغربيه ابا من ابا و رضي. مان رضي ولعنوا والخيزي للخونه الوطن الى الجحيم ايها القرده والخنازير انت ومن يحرد كم على اسيادكم المغاربه الصحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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25
5 - مغربي متتبع الاثنين 06 يناير 2020 - 20:22
إذا أراد البوليساريو الدخول في الحرب فسيجدون القوات المسلحة المغربية لهم بالمرصاد وستلقنهم درسا لن ينسوه أبدا بل ستجعلهم ينتحرون خلف الجدار الأمني.
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22
6 - محمد الاثنين 06 يناير 2020 - 20:26
ولاهيلا خلعتوني، هاد البوليزاريو بلوات وواعرين فهادشي دياب الوش والهدة. اوا الله يعميها ليكم وتكون هدي هي اللخرة ليكم ونفركعو معاكم هاد الرمانة ونوريكم الدصارة بشحال كتقام
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21
7 - خالد F الاثنين 06 يناير 2020 - 20:27
شكرا هسبريس على صورة المقال؛ مجند شاب عيناه تائهتان والحيرة بادية على محياه، وفي رأسه أسئلة لا يعرف الإجابة عنها أو يعرف وبكنه خائف من بطش قادة البوليزاريو، وكأن أغنية راحلة للمرحوم السي محمد الحياني تتردد في مخيلته ( وحين تغيبين يغرق قلبي في دمعاتي ).
مهما يكن من أمر، يكفي أن البوليزاريو تحارب نفسها وتعاند التاريخ، العمر يمضي وحبات رمال الصحراء تشهد أنها مغربية أبا عن جد،
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8
8 - الملوحة الاثنين 06 يناير 2020 - 20:30
كانت تلوح وتلوح وستلوح وستبقى تلوح الى يوم القيامة...
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11
9 - تامزغا الاثنين 06 يناير 2020 - 20:30
بعض قبائل الصحراء هاجرت من الخليج العربي الى بلاد الامازيغ هربا من الجوع والان تريد "دولة" ظانة اننا نسينا التاريخ والاصل
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-6
10 - mhammed الاثنين 06 يناير 2020 - 20:35
والله إنني من الذين ينتظرون على أحر من الجمر أن تنشب الحرب بيننا وبين ما يسمى البولساريو ... لكي نضع حدا نهائيا لهذا المشكل السخيف المفتعل ... وباش نفركعو هد الرمانة خلاص .. ثم نلتفت لبناء اتحاد مغاربي قوي ... فالمرحلة التاريخية تقتضى بناء تحالفات تصبو الى تطوير الإقتصاد والرفع من مستوى التنمية لتحسين مدخول الفرد وتوفير الخدمات الإجتماعية للشعوب ومحاربة الفقر والهشاشة على جميع الأصعدة .
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0
11 - islam الاثنين 06 يناير 2020 - 20:37
لو سالت عن قتل مسلم لقلت لا لاكن عندما تمس وحدة الوطن فلا مانع من ابادة المعتدي
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2
12 - العبث ! الاثنين 06 يناير 2020 - 20:37
ما يأسفني و يضيق صدري...هو إرغام بعض الصحفيين استقبال وزراء (؟) و سفراء (؟) الوهم !!! و الترحيب بهم بعبارات "سيدي الوزير"و سيدي
السفير ؟؟؟ لا حول و لا قوة إلا بالله ...و مباشرة من "استديو" القنات الرسمية بالجزائر ... علما ان ميزانية المرتزقة الذين يتجولون في العالم و يقيمون بفنادق السياحة ...( ليس إلا ) .. هذه الميزانية تفوق بكثير تلك المخصصة لصحة و تعليم الشعب الجزائري ... إنه العبث ...!
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11
13 - حمان ولد جنان بوفكران الاثنين 06 يناير 2020 - 20:38
البوليزاريو صنيعة....ومات الرجل الذي كان يدعمهم و اخرون ذهبوا في امريكا اللاتنية... وأصبحوا معزولين . .. أصبحت دولة واحدة تدعمهم وليس شعبها ؛لأن شعبها ذكي..
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5
14 - متقاعد الاثنين 06 يناير 2020 - 20:42
ستصبحون في خبر كان أنتم ومن يدعموكم منذ اليوم الاول بإذن الله
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4
15 - Aziz1 الاثنين 06 يناير 2020 - 20:42
في الحقيقة اللهم حرب اسبوع ؤلا هذ صداع الراس
على الله اطلقوا ش رصاصة
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2
16 - FADIL الاثنين 06 يناير 2020 - 20:43
خلاصة الكلام مرتزقة البوليزاريو متلهم متل ميلشيا حزب الله كترة الكلام من أجل الإتارة الإعلامية فقط
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-1
17 - amaghrabi الاثنين 06 يناير 2020 - 20:46
نعم اخي خالد المعلق رقم7 اشاركك الرأي واضيف ان المرتزق في الصورة شكله يدل على انه من صحراء ليبيا ولا يشبه بتاتا الى مغاربة الصحراء.وكما قال الاخوان ونكرر ذلك مرة أخرى المرتزقة لا تقرر لا حربا ولا سلما فهي في يد اسيادها الجنيرالات فهي اليوم لها اجرة شهرية تاتيها من الخزانة الجزائرية وبالتالي فمجرد ما تقوم الحرب فسيهربون الى دولهم في ليبيا والجزائر ومريطانيا واثيوبيا ومالي وووو هؤلاء المرتزقة مسترزقون الى حين وبالتالي فاذا قمت حرب فسوف تقوم بين المغاربة والجزائريين ومع الأسف الشديد
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3
18 - محمد الاثنين 06 يناير 2020 - 20:46
إلى تامازغا
لولا العرب المسلمون لن تكن انت مسلم و عن أي تاريخ تتكلم أليس العرب هم من حرروك و ماذا فعلت انت لست قادرا على تحرير صخرة اترك الناريخ إلى جنب و كن انت من تصنع التاريخ و لا تتبها بتاريخ مرت عليه قرون من الزمن
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0
19 - خولة الاثنين 06 يناير 2020 - 20:47
ونحن صغار كنا نقرأ في كتاب المطالعة قصة قد تنطبق على استخفاف الاستاذ المحلل بتهديدات البوليساريو .حيث ان راعي غنم كان دائما يصيح لطلب النجدة لان الذئب هاجم خرفانه وعندما يحضر الرعاة لنجدته ينفجر ضاحكا لقد اوقعت بكم وكرر العملية مرات عديدة وفي احدى المرات كان الخطر حقيقيا وظن زملاؤه انه يضحك فقط فلم يقم احد لنجدته وتم حدوث الكارثة نظرا لاستفافه
وهنا استحضر بيت من الشعر
اذا رأيت أسنان الليث بارزة ...........فلا تظنن ان الليث يبتسم
هذا جواب على تحليل الاستاذ ،الامور لا تؤخذ بهذه السذاجة بل بجدية وواقعية الناس ،،مراهيش تلعب الغميضة ،،
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-9
20 - فكيكي الاثنين 06 يناير 2020 - 20:53
عيتوا الدنيا الحرب الحرب زيدوا ابداوا سترون لن تميزوا بين السماء والأرض ستختلط عليكم الكرة الأرضية هل انتم في السماء أوالأرض .والقوات المسلحة الملكية مصنفة من أخطر الجيوش العالمية ومن اقدم جيوش العرب. لو كنتم تظنون أنكم ستكسبون غير شبر واحد من الأرض لبدأتم في الحرب منذ سنين لكن تعلمون انكم إن فعلتم ستسحقون سحقا وهي النهاية إنشاء الله.
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1
21 - ابراهيم الاثنين 06 يناير 2020 - 20:53
مساكين... هذه هي خاصيات الضعفاء و الذين لديهم قضية غير شرعية.المغرب قوي بالحق فالنصر لنا دائما و ابدا.(أن تنصر الله ينصركم)
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0
22 - وعزيز الاثنين 06 يناير 2020 - 20:54
أينما تجد بلداء و خونة.... تجد من يسير ضد التيار...

اي حرب يا هولاء ... ؟

اي كفاح مسلح...؟

هل مازالت تصلكم المساعدات....؟
التي كانت تباع في أسواق موريتانيا... ووو

ام صرتم على عاتق الجزائر... التي بدورها.. أصبحت لا تعرف على عاتق من هي . ؟؟؟؟



لقد انتهى تاريخ صلاحيتكم....

و كل ما ينتهي تاريخ صلاحيته يرمى في القمامة او يحرق....


لا نقول ان تحرقوا انفسكم... يكفي انكم في مزبلة التاريخ دون المرور على صندوق القمامة... فنسيكم العالم...

الذي أصبح مشغولا بامور أخرى...


لم يعد للمساندين المدشنين لفكر الهيمنة و فكر الاشتراكية الوهمية و الكتاب الأخضر... الذي دفن مع صاحبه... ووو وجود...
فكذلك انتم...
اما المغرب.. فهو دولة ليس كاية دولة عربية لم تستكمل بعد قرنها الأول..


سار على دربه... مطمئن... يجمع و لا يفرق... ينمي و لا يحقد...

اما الاشرار فمصيرهم معروف عبر التاريخ....


حلوا أنفسكم. و اختفوا عن الانظار ... و اتركوا السياسة فهي ليست لامثالكم. المرتزقة تحت إمرة اسيادهم.ناكروا الإحسان.

قال تعالى :((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.))

اما هم فيريدون الاعتذار!!!
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2
23 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 06 يناير 2020 - 20:59
سفير لدولة تقع في مخيلات المتحدت ربما تحت الأرض فوق الأرض لاتوجد دولة بهذا الاسم وإبراهيم الرخيص أيضا ما فتأ يهدد موريتانيا الشقيقة واليوم السفير الخيالي يهدد بالحرب وينتقد مجلس الأمن الدولي هده نهاية الزمان المرتزقة أعتقد الرئيس الجزائري أيضا انهم دولة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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4
24 - Mouna usa الاثنين 06 يناير 2020 - 21:05
حينما لا تجدون شيئا تلهون به الشعب . تلجؤون الى نزاع الصحراء 45 سنة لا حرب لا شيء. و أصحاب المصلحة ينهبون من الصحراء كيفما شاءوا
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0
25 - وجدة الوطنية الاثنين 06 يناير 2020 - 21:08
الى خولة .... مقالك هدا ينم عن الحقد الدفين ضد المملكة . تنبحي او تزغردي او تولولي فان الصحراء مغربية . الا توجد هده الجمهورية في تندوف ؟ من يمول هده العصابة عسكريا ؟ الا تعرفين ان جزء من ميزانية الغاشي تذهب الى سفريات قادة هؤلاء المرتزقة ؟ قرري مصيرك انت اولا ثم تحدثي عن الاخر يا حشيشة طالبة معيشة ... راكي غير تحلمي . المغرب هرب عليكم و بالرزانة تباع الصوف . انشكر ي يا هيسبريس حق الرد ...
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2
26 - الى تعليق18 الاثنين 06 يناير 2020 - 21:08
كلامك صحيح كل الدول التي جاء اليها العرب تقدمت لذلك يقولون اذا عربت خربت.عن اي اسلام تتحدث والنفاق والارهاب والحروب موجودة فقط في دول "الاسلام":العراق,ليبيا,سوريا,الصومال,افغانستان,اليمن ,اذا كنت عربيا قحا ارجع الى الخليج فهناك بترول الان رغم اني متئكد انك ك 75 في المئة من المغاربة امازيغي وتعرب اجدادك بداية من القرن 13 على يد الموحدين المتعصبين
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0
27 - كمال من نيويورك الاثنين 06 يناير 2020 - 21:14
مند 1975 و الجزاءر تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا فوق رؤوس البوليساريو، الان هاته الدجاجة وصلت الى سن اليأس و المرتزقة يفكرون في ذبحها ،
مافيا الكوكايين الحاكمة في الجزاءر ادخلت البلد في هدا المستنقع الذي يستحيل الخروج منه.
كان جليا بكبرانات فرنسا ان يقارنوا بين بلدهم وبين الدول المنتجة للبترول ليكتشفوا فداحة الدمار الذي ألحقوه بالشعب الجزائري الشقيق.
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