البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية"

هسبريس - مصطفى شاكري

مازال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 المؤرخ في أكتوبر من العام الماضي، القاضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء لمدة سنة، يثير حنق جبهة "البوليساريو" التي اعتبرته "انتكاسة" للمحادثات التي وسَمت فترة المبعوث الأممي المستقيل هورست كوهلر.

وجاء موقف الجبهة على لسان أبي بشراي البشير، مسؤولها في فرنسا، الذي علّق على القرار الأممي سالف الذكر بالقول: "لقد شكّل قرار مجلس الأمن الدولي انتكاسة للديناميكية الواعدة التي أطلقتها وساطة كوهلر خلال العامين الماضيين".

أبي بشراي، في حوار أجرته معه الصحيفة الموريتانية "لكوتيديان دي نواكشوت"، وصف تأخر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بـ "التقاعس"، موردا أن "الإرادة منعدمة لدى مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراراته"، مبرزا أن الجبهة أوصلت هذه الرسالة إلى المنتظم الدولي.

ولم يُفوت المسؤول عينه الفرصة دون الحديث عن خيار الحرب الذي ما فتئت تهدد به "البوليساريو" في الفترة الأخيرة، معتبرا أن "الكفاح المسلح خيار استراتيجي لم يخرج أبدا عن مركز الفعل"، مضيفا أن "الجبهة في مستوى رفع تحدي مُباشَرة الكفاح المسلح من جديد إذا اقتضت الضرورة".

وبشأن تلويح الجبهة بورقة الحرب كل مرة، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير قانوني باحث في قضايا شؤون الصحراء، إن "ذلك هو آخر ما يوجد في جعبة البوليساريو من حيث إعادة البريق لقضية الصحراء التي لم تعد تُصنف من أولويات الرأي العام".

وأضاف الفاتحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التصعيد يأتي في ظل النتائج المحققة على المستوى المغربي في كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل الأمم المتحدة، ما يعزز توجه الواقعية السياسية والسيادة الفعلية للمملكة".

وتابع قائلا: "أصبح الكلّ يتفق على استحالة إيجاد دويلة ستكون حتما هشة، ما سيزيد من تداعيات اللاأمن في منطقة الساحل والصحراء"، لافتا إلى أن "قرار مُباشرة المغرب لترسيم حدوده البحرية يفسّر التصعيد المذكور، على أساس أن حمل السلاح يبقى مجرد ادعاءات لن تتجاوز حدود الدعاية الإعلامية".

"صارت الجبهة تعيش عزلة دولية بسبب السياق الكائن في الجزائر"، يورد المتحدث الذي أشار إلى أن "البوليساريو لم تعد معنية بقضية الصحراء، ما يدفعها إلى التصعيد حتى تبقى محور المفاوضات، بعدما شدد المغرب على أنها يجب أن تكون مع الجزائر".