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كُتّاب وآراء
البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية"
مازال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 المؤرخ في أكتوبر من العام الماضي، القاضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء لمدة سنة، يثير حنق جبهة "البوليساريو" التي اعتبرته "انتكاسة" للمحادثات التي وسَمت فترة المبعوث الأممي المستقيل هورست كوهلر.
وجاء موقف الجبهة على لسان أبي بشراي البشير، مسؤولها في فرنسا، الذي علّق على القرار الأممي سالف الذكر بالقول: "لقد شكّل قرار مجلس الأمن الدولي انتكاسة للديناميكية الواعدة التي أطلقتها وساطة كوهلر خلال العامين الماضيين".
أبي بشراي، في حوار أجرته معه الصحيفة الموريتانية "لكوتيديان دي نواكشوت"، وصف تأخر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بـ "التقاعس"، موردا أن "الإرادة منعدمة لدى مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراراته"، مبرزا أن الجبهة أوصلت هذه الرسالة إلى المنتظم الدولي.
ولم يُفوت المسؤول عينه الفرصة دون الحديث عن خيار الحرب الذي ما فتئت تهدد به "البوليساريو" في الفترة الأخيرة، معتبرا أن "الكفاح المسلح خيار استراتيجي لم يخرج أبدا عن مركز الفعل"، مضيفا أن "الجبهة في مستوى رفع تحدي مُباشَرة الكفاح المسلح من جديد إذا اقتضت الضرورة".
وبشأن تلويح الجبهة بورقة الحرب كل مرة، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير قانوني باحث في قضايا شؤون الصحراء، إن "ذلك هو آخر ما يوجد في جعبة البوليساريو من حيث إعادة البريق لقضية الصحراء التي لم تعد تُصنف من أولويات الرأي العام".
وأضاف الفاتحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التصعيد يأتي في ظل النتائج المحققة على المستوى المغربي في كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل الأمم المتحدة، ما يعزز توجه الواقعية السياسية والسيادة الفعلية للمملكة".
وتابع قائلا: "أصبح الكلّ يتفق على استحالة إيجاد دويلة ستكون حتما هشة، ما سيزيد من تداعيات اللاأمن في منطقة الساحل والصحراء"، لافتا إلى أن "قرار مُباشرة المغرب لترسيم حدوده البحرية يفسّر التصعيد المذكور، على أساس أن حمل السلاح يبقى مجرد ادعاءات لن تتجاوز حدود الدعاية الإعلامية".
"صارت الجبهة تعيش عزلة دولية بسبب السياق الكائن في الجزائر"، يورد المتحدث الذي أشار إلى أن "البوليساريو لم تعد معنية بقضية الصحراء، ما يدفعها إلى التصعيد حتى تبقى محور المفاوضات، بعدما شدد المغرب على أنها يجب أن تكون مع الجزائر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
صدق الله العظيم
الله الوطن الملك
مهما يكن من أمر، يكفي أن البوليزاريو تحارب نفسها وتعاند التاريخ، العمر يمضي وحبات رمال الصحراء تشهد أنها مغربية أبا عن جد،
السفير ؟؟؟ لا حول و لا قوة إلا بالله ...و مباشرة من "استديو" القنات الرسمية بالجزائر ... علما ان ميزانية المرتزقة الذين يتجولون في العالم و يقيمون بفنادق السياحة ...( ليس إلا ) .. هذه الميزانية تفوق بكثير تلك المخصصة لصحة و تعليم الشعب الجزائري ... إنه العبث ...!
على الله اطلقوا ش رصاصة
لولا العرب المسلمون لن تكن انت مسلم و عن أي تاريخ تتكلم أليس العرب هم من حرروك و ماذا فعلت انت لست قادرا على تحرير صخرة اترك الناريخ إلى جنب و كن انت من تصنع التاريخ و لا تتبها بتاريخ مرت عليه قرون من الزمن
وهنا استحضر بيت من الشعر
اذا رأيت أسنان الليث بارزة ...........فلا تظنن ان الليث يبتسم
هذا جواب على تحليل الاستاذ ،الامور لا تؤخذ بهذه السذاجة بل بجدية وواقعية الناس ،،مراهيش تلعب الغميضة ،،
اي حرب يا هولاء ... ؟
اي كفاح مسلح...؟
هل مازالت تصلكم المساعدات....؟
التي كانت تباع في أسواق موريتانيا... ووو
ام صرتم على عاتق الجزائر... التي بدورها.. أصبحت لا تعرف على عاتق من هي . ؟؟؟؟
لقد انتهى تاريخ صلاحيتكم....
و كل ما ينتهي تاريخ صلاحيته يرمى في القمامة او يحرق....
لا نقول ان تحرقوا انفسكم... يكفي انكم في مزبلة التاريخ دون المرور على صندوق القمامة... فنسيكم العالم...
الذي أصبح مشغولا بامور أخرى...
لم يعد للمساندين المدشنين لفكر الهيمنة و فكر الاشتراكية الوهمية و الكتاب الأخضر... الذي دفن مع صاحبه... ووو وجود...
فكذلك انتم...
اما المغرب.. فهو دولة ليس كاية دولة عربية لم تستكمل بعد قرنها الأول..
سار على دربه... مطمئن... يجمع و لا يفرق... ينمي و لا يحقد...
اما الاشرار فمصيرهم معروف عبر التاريخ....
حلوا أنفسكم. و اختفوا عن الانظار ... و اتركوا السياسة فهي ليست لامثالكم. المرتزقة تحت إمرة اسيادهم.ناكروا الإحسان.
قال تعالى :((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.))
اما هم فيريدون الاعتذار!!!
مافيا الكوكايين الحاكمة في الجزاءر ادخلت البلد في هدا المستنقع الذي يستحيل الخروج منه.
كان جليا بكبرانات فرنسا ان يقارنوا بين بلدهم وبين الدول المنتجة للبترول ليكتشفوا فداحة الدمار الذي ألحقوه بالشعب الجزائري الشقيق.