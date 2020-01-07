24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1518:3819:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عاملات الفراولة (5.00)

  2. مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)

  3. فرقة أمازيغية تكرّم الفلاح المغربي في "إيض يناير" (5.00)

  4. منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)

  5. العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | "رالي داكار" يتجاهل تهديدات البوليساريو ويشق الطريق في الصحراء

"رالي داكار" يتجاهل تهديدات البوليساريو ويشق الطريق في الصحراء

"رالي داكار" يتجاهل تهديدات البوليساريو ويشق الطريق في الصحراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:00

دون فاعلية تذكر، لم تستطع كل "البروباغوندا" التي أحاطت بها جبهة البوليساريو مرور رالي "موناكو – داكار" عبر الأقاليم الجنوبية إيقاف مساره الاعتيادي عبر أسا والسمارة والداخلة ثم الكركارات، فللمرة الثالثة تواليا تحترم الجهة المنظمة تصورها منذ انطلاقة السباق المشهور على الصعيد الدولي، والذي يمر أساسا من المناطق الصحراوية الرملية.

ووضع المسؤولون عن الرالي خريطة المغرب كاملة في الملصق الخاص بالمسار الذي سيقطعه المتسابقون، محتفظين بالحدود مع الجوار الجزائري والموريتاني كما هي، ومثيرين بذلك حنقا واسعا في صفوف جبهة البوليساريو التي عبرت للمرة الثالثة عن رفضها الأمر، خصوصا أن مشاركين كثرا يحملون معهم أعلاما وطنية تكريسا لمغربية الصحراء.

ومعروف أن عناصر الجبهة تتعامل مع الرالي بحساسية مفرطة، خصوصا أنه لا يستحضر التهديدات المتواصلة الصادرة عنها، ويمضي شاقا طريقه صوب خط النهاية بالعاصمة السينغالية "دكار"، وهو ما دفع كثيرين إلى مراسلة الأمين العام للانفصاليين، من أجل استدراك فشل السنتين الماضيتين، ومعاودة طرح قضية "الرالي" دوليا.

وفي السياق، أورد الشرقي الخطري، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أن "النقاش الحالي يعيدنا إلى محطة الرالي الشهير باريس دكار سنة 1999، (نقل إلى السعودية)، بعد أن لوحت جبهة البوليساريو بإشهار السلاح في وجه المنظمين، لكن لاشيء حدث، باستثناء التجييش الإعلامي"، مشيرا إلى أن "مرور الرالي من مدن آسا والسمارة والداخلة يكرس صورة جديدة للتحولات الحاصلة".

وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ملف الصحراء يشهد تحولات كبيرة على عدة أصعدة. وهذا الرالي يتجاوز الصورة النمطية التي تحاول البوليساريو تكريسها عن الصحراء، كما أنه مروج لما يجري حقيقية، من خلال ضمان العديد من القواعد، أهمها المشاركون والشركات الراعية والوكالات الإعلامية الدولية الناقلة".

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن "الرسالة الأخرى مفادها أن الوضع في الصحراء مستقر، وكل من يعارض هذا فهو أمام مبادئ السلم الدولي"، مسجلا أن "المغرب يوضح بالملموس أن حدوده ليست رخوة، بل متحكم فيها ويمارس عليها السيادة وفق القوانين الجاري بها العمل"، ومشددا على أن "الأوضاع في ليبيا والجزائر، وما يجري داخل المخيمات، تبين استحالة إيقاف الرالي".

وأكمل الخطري: "أي انتهاك أو إيقاف للرالي يعتبر بمثابة إعلان حرب"، مسجلا أن "ذلك مرفوض بالبت والمطلق، كما أنه مستبعد جدا"، ومؤكدا أن "الحلقة الأهم التي على المغرب أن يستفيد منها هي "البيغ داتا" المتعلقة بالرالي، إذ أصبحت حلقة تقوم عليها كل التطاحنات الدولية الحالية والمستقبلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:11
المغرب بصحراءه والصحراء بمغربها ال ان يرث الله الارض ومن فيها كره من كره وابا من ابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - mustafa الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:16
vive la france vive le maroc vive rali dakar
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - خالد F الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:25
سؤال يراودني كل عام، لماذا لا يملك المغرب حق بث الرالي بشكل مباشر ويشتري حقوق النقل من eurosport ؟ الأمر بسيط ومفعوله كبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - بومرداس الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:38
جميع المرتزقة القادرين على القتال استغلو صفة لاجئين وهاجرو لوربا للعيش كالمعتاد من الصدقات ولم يتبقى في اخيام البالية سوى من لم يستطع للهجرة سبيلا من الشيوخ وااطفال والحديت عن الحرب نكتة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - عزيز ودزم الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:39
انها الورقة الرابحة التي يجب على المغرب استغلالها لصالحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - Akram الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:40
حماية الرالي برا وبحرا وجوًا ....اللي بان ميعقلو عليه...خصوصا رالي احسن ترويح للسياحة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - abarkane الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:44
كيف تستطيع بوليساريو أن تحارب المغرب وقد فشلوا حتى في أن يكونوا قطاع طرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حكيمdz الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:45
الانسان المغربي هبلتوه مخمختوه قتلتوه بكلمة بوليساريو الا يحق له ان يعيش بعيدا الازمات النفسية هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.