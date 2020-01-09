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شيعة مغاربة يتذكرون إحداث جمعية ‬"الخط الرّسالي"

شيعة مغاربة يتذكرون إحداث جمعية ‬"الخط الرّسالي"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 09 يناير 2020 - 10:40

رغمِ أنّ السّلطات المغربية تحاربُ وجودهم في النّسيج المجتمعي، إلا أنّ نشطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشّيعي ينْوونَ إحْياءَ نشاطاتهم المحظورة في المملكة من بوابةِ جمعية "الخط الرّسالي"، التي سبقَ للسّلطات أن قامت بحظرها، إذ جدّدوا مطالبهم بتأسيس "صرح فكري خاص بالشّيعة".

وتعتبرُ جمعية "الخط الرّسالي"، التي أطلقها الباحث في الفكر الشيعي عصام الحسني، مَجْمَعاً لنشطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشّيعي تأسّس سنة 2012. واستطاع "الخط الرسالي" في المغرب أن يثبت حضوره في وقت وجيز ضمن مكونات الساحة الثقافية والمجتمعية المغربية، كما يقول الحسني.

ويؤكّدُ زعماء الشّيعة في المغرب أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تعيش شمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المملكة الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي 1000 إلى 2000 شيعي.

وفي هذا الصّدد، أورد الحسني في حديثه عن سياق تأسيس جمعية الخط الرّسالي: "لقد حرصت بمعية بعض الإخوة منذ البداية على أن يبقى الخط الرسالي نواة للتنوير، وأن يطل على الفعل السياسي من زاوية النظر لا العمل، بحيث نستطيع أن نحافظ على موقعية موضوعية متلائمة مع الدور التاريخي الذي ننشده كطليعة رسالية بوطننا العزيز وفي علاقتنا بشعبنا الحر".

وأضاف الناشط الشيعي أنّ "المشروع الذي طرحه الخط الرسالي ابتداء وانتهاء لا يمكن اختزاله في ما هو حقوقي أو سياسي"، مورداً: "أعلن اليوم، ونحن في الذكرى السنوية الثامنة، أننا سنعود بقوة إلى موقعنا الفكري التنويري حتى لو جمدنا مؤقتا التفكير في صيغ عملية للفعل السياسي".

واعترفَ الناشط ذاته بوجود تيارات داخل الدولة تحاول فرض عزلة على الشّيعة المغاربة وتحريض الآخرين عليهم. ويلفت الحسني إلى فكرة خلق جمعية لا تمثل الخط بالضرورة، لكن لا تتباين معه أيضا، مبرزاً أنّ "الجمعية تضم كل الذين نشترك معهم في إطار الحد الأدنى الإيديولوجي وكذا السياسي".

واسترسل الحسني متحدّثاً عن تجربة الخط الرّسالي: "وجدنا إرادة صارمة تقف في مواجهتنا وتمنعنا من العمل داخل بلدنا كمواطنين غيورين على بلدهم وشعبهم"، خاتما": "ذلك لم يمنعنا من التفكير في أن تكون لنا واجهة أو أكثر تجمعنا مع غيرنا من المواطنين الذين نشترك معهم في بعض المواقف وليس بالضرورة كلها".

وكان تقرير الخارجية الأمريكية أكّد أن مواطنين شيعة دفعتهم مخاوف الاعتقال والمضايقات إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم، مضيفاً أن "ما يقرب عن 2000 شيعي يعيشُون في المغرب، وجلهم ينتمون إلى مناطق الشّمال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هبل تربح! ! الخميس 09 يناير 2020 - 10:57
أفيدونا اي مذهب شيعي انتم: اﻻثنى عشر الزيدية أو اﻻسماعيلية... حتى يفهم مرادكم !! ونعرف من ستكون الخﻻفة وربما يكون منكم المهدي المنتظر ... ننتظر جوابكم احر من الجمر !!
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2 - السعيدي الخميس 09 يناير 2020 - 10:57
رحمة الله على المرحوم الحسن الثاني وأفضل وزير داخلية في تاريخ المغرب،
بوجودهم لم نكن نسمع المدافعين عن المثليين والشيعة والمسحيين المغاربة "المرتدين" وقطاع الطرق بالسيوف وفي واضحة النهار وأشباه المدافعين عن حقوق الإنسان "الممولين من الخارج" ، رغم قلة رجال الأمن في ذلك الزمان الجميل، مقارنة بوجود عناصر كثيرة من رجال الأمن في وقتنا هذا، ولكن بدون فعالية.
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11
3 - أم سلمى الخميس 09 يناير 2020 - 11:00
من يسب الصحابة ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لامكان له بيننا.الشيعة ورم يجب استأصاله.انشري هسبريس من فضلك.
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18
4 - amaghrabi الخميس 09 يناير 2020 - 11:04
من حق إخواننا الشيعة المغاربة ان يمارسوا طقوسهم بكل حرية وليس لاحد الحق ان يمنعهم بتطبيق مذهبهم بكل حرية .المذهب الشيعي والمذهب السني خطان متوازيين منذ عهد الصحابة ان لم اقل منذ عهد رسول الله ص ,لان الصحابة كانوا يعزلون الامام علي والرسول ما زال حيا والرسول ص كان دائما يدافع عن حق الامام علي في قيادة الامة حتى قال للصحابة "من كنت مولاه فعلي مولاه",ومباشرة بعد موت رسول الله اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة والامام علي غائب لم يشاور وبالتالي فمن هنا بدات النوايا لاقصاء الامام علي وظهرالانقسام بين صحابة رسول الله وبالتالي هذه هي البذرة الأولى لظهور السنة والشيعة وكيف نحاربها ونمنعها في مغربنا الذي هو نفسه تاسس على يد المولى ادريس الشيعي.وبغض النظر عن كل هذا فمن حق إخواننا الشيعة ان يمارسوا معتقدهم بكل حرية ومن لا يعجبه ذلك فليضرب راسه مع الحائط او ليشرب ماء البحار
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-8
5 - رسولنا (ص) رحمة للعالمين الخميس 09 يناير 2020 - 11:19
الإسم المكتوب على اللافتة لا شك أنه مقدس عند إخواننا الشيعة... ربما هو من أحفاد سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها... لكن لماذا هذا التمييز بينه وبين أحفاد الخلفاء الراشدين الآخرين..؟ علما بأن الأنساب تحسب للرجال وليس للنساء حتى نقول أنه من آل البيت.. والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصونا لا من قريب ولا من بعيد بمثل هذه المعتقدات...!
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