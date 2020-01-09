شيعة مغاربة يتذكرون إحداث جمعية ‬"الخط الرّسالي"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

رغمِ أنّ السّلطات المغربية تحاربُ وجودهم في النّسيج المجتمعي، إلا أنّ نشطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشّيعي ينْوونَ إحْياءَ نشاطاتهم المحظورة في المملكة من بوابةِ جمعية "الخط الرّسالي"، التي سبقَ للسّلطات أن قامت بحظرها، إذ جدّدوا مطالبهم بتأسيس "صرح فكري خاص بالشّيعة".

وتعتبرُ جمعية "الخط الرّسالي"، التي أطلقها الباحث في الفكر الشيعي عصام الحسني، مَجْمَعاً لنشطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشّيعي تأسّس سنة 2012. واستطاع "الخط الرسالي" في المغرب أن يثبت حضوره في وقت وجيز ضمن مكونات الساحة الثقافية والمجتمعية المغربية، كما يقول الحسني.

ويؤكّدُ زعماء الشّيعة في المغرب أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تعيش شمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المملكة الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي 1000 إلى 2000 شيعي.

وفي هذا الصّدد، أورد الحسني في حديثه عن سياق تأسيس جمعية الخط الرّسالي: "لقد حرصت بمعية بعض الإخوة منذ البداية على أن يبقى الخط الرسالي نواة للتنوير، وأن يطل على الفعل السياسي من زاوية النظر لا العمل، بحيث نستطيع أن نحافظ على موقعية موضوعية متلائمة مع الدور التاريخي الذي ننشده كطليعة رسالية بوطننا العزيز وفي علاقتنا بشعبنا الحر".

وأضاف الناشط الشيعي أنّ "المشروع الذي طرحه الخط الرسالي ابتداء وانتهاء لا يمكن اختزاله في ما هو حقوقي أو سياسي"، مورداً: "أعلن اليوم، ونحن في الذكرى السنوية الثامنة، أننا سنعود بقوة إلى موقعنا الفكري التنويري حتى لو جمدنا مؤقتا التفكير في صيغ عملية للفعل السياسي".

واعترفَ الناشط ذاته بوجود تيارات داخل الدولة تحاول فرض عزلة على الشّيعة المغاربة وتحريض الآخرين عليهم. ويلفت الحسني إلى فكرة خلق جمعية لا تمثل الخط بالضرورة، لكن لا تتباين معه أيضا، مبرزاً أنّ "الجمعية تضم كل الذين نشترك معهم في إطار الحد الأدنى الإيديولوجي وكذا السياسي".

واسترسل الحسني متحدّثاً عن تجربة الخط الرّسالي: "وجدنا إرادة صارمة تقف في مواجهتنا وتمنعنا من العمل داخل بلدنا كمواطنين غيورين على بلدهم وشعبهم"، خاتما": "ذلك لم يمنعنا من التفكير في أن تكون لنا واجهة أو أكثر تجمعنا مع غيرنا من المواطنين الذين نشترك معهم في بعض المواقف وليس بالضرورة كلها".

وكان تقرير الخارجية الأمريكية أكّد أن مواطنين شيعة دفعتهم مخاوف الاعتقال والمضايقات إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم، مضيفاً أن "ما يقرب عن 2000 شيعي يعيشُون في المغرب، وجلهم ينتمون إلى مناطق الشّمال".