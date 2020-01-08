صالون ثقافي ببلغاريا يدعم تقارب الرباط وصوفيا

هسبريس من الدار البيضاء

احتضنت العاصمة البلغارية صوفيا فعاليات الصالون الثقافي الديبلوماسي الذي نظم بشراكة بين مجلس مغربيات العالم وسفارة المملكة المغربية في بلغاريا، بتعاون مع اتحاد كتاب بلغاريا، ومجلة "الطيف الديبلوماسي"، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

هذه الفعالية الثقافية نظمت تحت شعار "المرأة ودورها الثقافي والديبلوماسي في تعزيز العلاقات بين الدول"، وشكلت فرصة للتعرف على الكفاءات التي تتمتع بها المرأة المغربية في تخصصات متعددة ومناسبة لتقارب الثقافتين المغربية والبلغارية.

كما شكل هذا الصالون الثقافي الديبلوماسي المنظم تحت رعاية الملك سيميون، دوق ساكس كوبورج، فرصة لتكريم وجوه عرفت بخدمتها للعلاقات المغربية البلغارية في مجالات متعددة، من بينها الدكتور علاء الدين الزاوي باعتباره كفاءة مغربية في بلغاريا.

وشهدت فعاليات الصالون الثقافي الديبلوماسي تنظيم عروض عدة في مجالات مختلفة تهدف إلى تقريب البلغاريين من الثقافة المغربية من خلال عرض للأزياء المغربية والمطبخ المغربي، ناهيك عن تنظيم عروض في الفلكلور البلغاري، وأداء أغان بلغارية قدمتها مجموعة الرقص البلغارية "سوفيستيك جيفو" وجمعية أساتذة اللغة الفرنسية في بلغاريا، من أجل تقريب ثقافة هذا البلد من المغاربة.

وتوج مجلس مغربيات العالم زكية الميداوي، سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى بلغاريا، بنجمة الديبلوماسية المثقفة لسنة 2020، وهي نجمة يمنحها المجلس مرة في السنة لشخصية ديبلوماسية مغربية تمكنت من تحقيق تراكم ثقافي وخلق جسور ثقافية وفكرية في بلد تمثيليتها الديبلوماسية، ومنحها الرئاسة الشرفية تكريما لمجهوداتها في تعزيز العلاقات المغربية البلغارية.

وشددت زكية الميداوي، سفيرة المملكة في صوفيا، التي حظيت بتكريم من طرف اتحاد كتاب بلغاريا ومنحها العضوية الشرفية به، على أهمية وقيمة مثل هاته المبادرات التي يمكنها أن تعزز العلاقات وتخلق فضاء للتعاون المثمر بين المثقفين والمفكرين المغاربة ونظرائهم البلغاريين، مؤكدة استمرارها في دعم الثقافة والمثقفين للتقريب بين الثقافات والبلدان.

وقد جرى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس مغربيات العالم، عبر رئيسته نادية يقين، واتحاد كتاب بلغاريا، الذي يرأسه بويان انكلوف، تهدف إلى تعزيز التقارب الثقافي بين المغرب وبلغاريا.