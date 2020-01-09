تلاميذ بتمارة يتعرّفون على كنوز الإسلام في إفريقيا

هسبريس من الرّباط

اكتشف تلاميذ مؤسّستَين تعليميتين من مدينة تمارة معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، في أماكن عرضه بمتحف محمّد السّادس للفنّ الحديث والمعاصر، ورواقَي "باب الرواح" و"باب الكبير للأوداية".

ويستمرّ هذا المعرض، الذي تنظّمه مؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية للتّعاون الثقافي بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، في استقبال تلاميذ المؤسّسات التّعليمية بالعاصمة كلّ أربعاء، في الفترة المتراوحة بين 17 أكتوبر المنصرم و25 يناير الجاري؛ قصد "النهوض بالحس الفنّي وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ".

نعيمة بوعشرة، أستاذة بالثانوية الإعدادية المعتمد بن عباد بتمارة، شكرت "أكاديمية المملكة المغربية التي أتاحت فرصة هذه الخرجة التربوية والثّقافية لزيارة متحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، الذي اكتشفنا أروقته، وكان محطّتنا الأولى، قبل أن نزور رواق باب الرواح ورواق باب الكبير بالأوداية".

وذكرت الأستاذة سالفة الذكر أنّ "الزوّار قد اكتشفوا "كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، واكتشف التلاميذ وثائق وتداخل الثقافات، ودور التّجّار في نشر الإسلام، والملوك والفقهاء"، كما اكتشفوا "التحف، وغنى الخطّ الإسلامي وتنوّعه وزخمه، والمعمار المتنوّع والمختلف للمعالم الإسلامية بالمساجد، واختلاف القباب وأشكال البناء والموادّ المختلفة".

ووصفت المتحدّثة هذه الزيارة التي "وجّهها مجموعة من المؤطّرين الذين أشرفوا على توجيه الزائرين، وشرح التّفاصيل للتّلاميذ"، بكونها "زيارة مثمرة بالفعل".

من جهتها، قالت بشرى أبو العلى، عن إعدادية 18 نونبر بمدينة تمارة، إنّ هذه الزيارة التي يشارك فيها التلاميذ "ستجعل من بناء التّعلّم منطلقا من المعاينة لا من الوثائق فقط؛ وهو ما لم يكن من الممكن أن يتحقّق لولا انفتاح الإدارة على محيطها وشركائها".

إلياس، تلميذ يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية المعتمد بن عباد، وضّح أنّه قد تعرّف في هذه الزّيارة على "مراحل انتشار الدّين في إفريقيا، والملوك، والتجارة الصحراوية، والقوافل".

بدورها، شكرت دعاء، تلميذة بالثانوية الإعدادية 18 نونبر، "أكاديمية المملكة المغربية على إتاحة هذه الفرصة للتّعرّف على الكنوز القديمة لإفريقيا في هذا المتحف العريق، وهذا الفنّ الرّاقي الثقافي"، و"جميع المؤطّرين المشرفين على هذه الرحلة"، آملة أن تعاد مثل هذه الزّيارات "للتّعرّف على كنوز بلادنا".