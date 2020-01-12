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الرئيسية | مدارات | الملك: علاقات متينة تجمع المغرب وسلطنة عمان

الملك: علاقات متينة تجمع المغرب وسلطنة عمان

الملك: علاقات متينة تجمع المغرب وسلطنة عمان
هسبريس من الرباط
الأحد 12 يناير 2020 - 05:50

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

في هذه البرقية قال الملك: "أتقدم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، مقرونة بدعواتي إلى العلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادة الشعب العماني الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء".

واغتنم الملك هذه المناسبة ليعرب للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن الاعتزاز بما يربط الأسرتين الملكتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يجمع البلدين من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا الحرص القوي على العمل من أجل تعزيز وتطوير هذه العلاقات العريقة وتوسيع مجالاتها، لما فيه خير الشعبين، وصالح الأمة العربية والإسلامية.

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