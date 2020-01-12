24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تقف مشاركة "بُوديموس" في الحكومة الإسبانية ضد المغرب؟
- هكذا أصبحت "11 يناير" عطلة رسمية بعد 32 سنة من الاستقلال
- ضمادات جراحية جديدة توقف نزيف الدم دون الالتصاق بالجروح
- المشاركة في "الماراثون" تقي من تصلب الشرايين
- مجلس المستشارين في عطالة .. تشريع متوقف وغيابات بالجملة
عصيد: طريق الحريات يمر عبر تأسيس "الدولة الفيدرالية" بالمغرب (3.67)
هكذا أصبحت "11 يناير" عطلة رسمية بعد 32 سنة من الاستقلال (1.00)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (102)
- المغرب يخنقُ اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية بمنع التهريب المعيشي - (78)
- بيد الله: الصراع في "البام" شخصي.. والحرف العربي يسهّل الأمازيغية - (73)
- العثماني: المغرب دولة حقوق وحريات .. والمسّ برموز الدولة خطر - (61)
- عصيد: طريق الحريات يمر عبر تأسيس "الدولة الفيدرالية" بالمغرب - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك: علاقات متينة تجمع المغرب وسلطنة عمان
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في السلطنة.
في هذه البرقية قال الملك: "أتقدم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، مقرونة بدعواتي إلى العلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادة الشعب العماني الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء".
واغتنم الملك هذه المناسبة ليعرب للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن الاعتزاز بما يربط الأسرتين الملكتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يجمع البلدين من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا الحرص القوي على العمل من أجل تعزيز وتطوير هذه العلاقات العريقة وتوسيع مجالاتها، لما فيه خير الشعبين، وصالح الأمة العربية والإسلامية.