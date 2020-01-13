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مولاي رشيد يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس

مولاي رشيد يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 13 يناير 2020 - 11:11

مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الإثنين في مسقط، الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وقدم الأمير مولاي رشيد، خلال استقباله اليوم في "قصر العلم" من قبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، تعازي الملك في وفاة السلطان قابوس.

حضر الاستقبال أفراد الأسرة الملكية العمانية وسفير المغرب في مسقط، وفي أعقاب ذلك غادر الأمير مولاي رشيد سلطنة عمان.

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