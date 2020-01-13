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- تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات - (49)
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كُتّاب وآراء
تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات
في خطوة استفزازية خطيرة، أقدمت ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الاثنين، على اعتراض مرور سباق "أفريكا إيكو ريس"بعد تجاوزه لمعبر الكركرات الحدودي وشقه الطريق نحو الجارة موريتانيا.
وتجاهلت جبهة البوليساريو التحذير الذي وجّهه أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والذي كان قد دعا إلى عدم عرقلة الحركة التجارية والمدنية في معبر الكركرات بالتزامن مع عبور السباق الدولي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام عشرات من النشطاء الانفصاليين بالاحتجاج في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا، لمنع مرور السباق الدولي، حيث أقدموا على وضع حجر كبير وعجلات السيارات لمنع مرور الدراجات النارية والسيارات التابعة للسباق الدولي.
وتدخلت عناصر بعثة "مينورسو"، التي كانت موجودة بالمنطقة نفسها، لمنع نشطاء الجبهة من اعتراض السباق الدولي الذي يشارك فيه حملة جنسيات أجنبية عديدة.
وذكرت مصادر هسبريس من عين المكان أن نشطاء من البوليساريو رفعوا شعارات تطالب بانفصال الصحراء، كما عمدوا إلى سب وشتم اللجنة التنظيمية المرافقة للسباق الدولي؛ منهم مغاربة كانوا يرتدون لباساً يحمل خريطة المملكة كاملة.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "عناصر جبهة البوليساريو كانوا يحملون أسلحة مخبأة لترهيب المشاركين في السباق الدولي وأعضاء اللجنة المنظمة".
الخطوة التصعيدية، التي أقدمت عليها الجبهة، تأتي بالرغم من إصدار الأمين العام الأممي لبيان، أول أمس السبت، أعرب من خلاله عن "لقلق إزاء التوترات المتزايدة في الصحراء، بالتزامن مع عبور سباق أفريكا إيكو ريس معبر الكركرات".
ودعا غوتيريس، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توترات.
وأضاف الأمين العام الأممي قائلاً: "من المهم السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"، في إشارة إلى عرقلة نشطاء من الجبهة لحركة السير التجارية والتهديد باعتراض السباق الدولي.
وكان المسؤولون عن سباق "أفريكا إيكو ريس" وضعوا خريطة المغرب كاملة في الملصق الخاص بالمسار الذي سيقطعه المتسابقون؛ وهو ما أثار حنق جبهة البوليساريو التي عبّرت للمرة الثالثة عن رفضها للأمر، خصوصا أن مشاركين كثرا يحملون معهم أعلاما وطنية تكريسا لمغربية الصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
لا مستقبل لهم. عشت وطني حرا أبيا
على الدبلوماسية المغربية أن تتحرك وتغتنم أية فرصة أو مناسبة لاحراج الملشيات وارغامهم على التراجع ، هم ومن يواليهم .
فمجلس الأمن لم يعد له وزن في أي صراع او توتر في العالم .
اصبحت الأمم المتحدة مجرد عبئ مادي على الدول الأعضاء .
يجب على البلاد أن تعيد النظر في سياستها الهادئة مع البوليزاريو . لأنها تزيد الأمر سوءا . وتعطي للمرتزقة الفرصة لاحتلال الصحراء شيءا فشيءا .
دايرين الضحك والنكت عنكم وعن من يدفعكم الدي لا يهمه أمر شعبه والدي صرف خمسه مئه مليار دولار تبني بيها عمارات واوطوروتات في السماء من الجزائر إلى جنوب ايفريقيا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم تجاوز عنا ويهدينا وصلنا الطريق الصحيح اللهم فك كل مهموم واصلح احوال المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة
لما لا نقوم بالزحف نحو المنطقة العازلة و ننشر جنودنا البواسل حتى اخر شبر من حدودنا و نقوم بانشاء بوابات حدودية و مراكز مراقبة و ردارات و بطارية الصواريخ و انشاء مطار حربي وسط الصحراء لردع سكان الخيام البالية لان حسن النية التي ابان عليها المغرب لم تجد الا الادان الصماء من العصابة و ولية نعمتها الجزاءر.
اقولها نحن كجنود مجندون وراء عاهل البلاد نصره الله لنصرة حقنا و احقيتنا في صحراءنا كره من كره و احب من احب.انا الدي اعرف ان من يريد الحرب مباشرة معنا يقولها نيشان لا يختبء وراء شردمة من الاوساخ و المهربين و نحن له بالمرصاد سنعيد امجاد معركة واد المخازن و الزلاقة و انوال و الرمال و امغالا لاننا لنا رصيد و تاريخ في الحروب و المعارك و القاصي و الداني يعترف من جبل طارق الى جبال البريني الى الحدود المتاخمة للسودان القديمة.
أن كنتم فعلا دولة ولكم أراضي محررة لماذا لا ترسلون موظفين و مكتبين لختم جوازات سفر المشاركين؟
الحقيقة الساطعة لا أراضي محررة ولا ستة حمص فقط بلطجة، الآن فكوا محاينكم مع غوتيرس...
آخر من يتكلم على حرية الشعوب هم دمى المتعاقبة قصر المرادية بمباركة الجنرالات
المهم تصريحات ت...ون شجعت المرتزقة
السؤال المطروح هو في ماذا تنفع الاسلحة و الجنود التي تنهك اموال الدولة هل للاستعراض فقط ؟ يجب على قواتنا حماية و التدخل في مثل هذه المواقف .
يجب تبليغ المملكة المغربية الأمم والمنتظم الدولي بهدا النشاط الارهابي التي تقوم به هده المنظمة الارهابية في صحراء المغربية.
عاش الغرب الموحد من طنجة الكويرة و مع الايام لنا حديت عن مناطقنا الشرقية انتظرونا....
أم هذا تخطيط غامض
في رأيي البسيط : كفى من الخزعبلات ، الحمد لله لنا جيش قوي وبإمكانه أن ينظف المنطقة بأكملها
وإذا أراد جنرالات الشر أن ننشب حرب حقيقية فباسم الله فلتكن مع كل احترامي للشعب الجزائري الشقيق
بالنسبة إلي فيه فرق ما بين الشعب والعصابة الحاكمة (((جنرالات الشر)))