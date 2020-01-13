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الرئيسية | مدارات | تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات

تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات

تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 13 يناير 2020 - 14:00

في خطوة استفزازية خطيرة، أقدمت ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الاثنين، على اعتراض مرور سباق "أفريكا إيكو ريس"بعد تجاوزه لمعبر الكركرات الحدودي وشقه الطريق نحو الجارة موريتانيا.

وتجاهلت جبهة البوليساريو التحذير الذي وجّهه أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والذي كان قد دعا إلى عدم عرقلة الحركة التجارية والمدنية في معبر الكركرات بالتزامن مع عبور السباق الدولي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام عشرات من النشطاء الانفصاليين بالاحتجاج في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا، لمنع مرور السباق الدولي، حيث أقدموا على وضع حجر كبير وعجلات السيارات لمنع مرور الدراجات النارية والسيارات التابعة للسباق الدولي.

وتدخلت عناصر بعثة "مينورسو"، التي كانت موجودة بالمنطقة نفسها، لمنع نشطاء الجبهة من اعتراض السباق الدولي الذي يشارك فيه حملة جنسيات أجنبية عديدة.

وذكرت مصادر هسبريس من عين المكان أن نشطاء من البوليساريو رفعوا شعارات تطالب بانفصال الصحراء، كما عمدوا إلى سب وشتم اللجنة التنظيمية المرافقة للسباق الدولي؛ منهم مغاربة كانوا يرتدون لباساً يحمل خريطة المملكة كاملة.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "عناصر جبهة البوليساريو كانوا يحملون أسلحة مخبأة لترهيب المشاركين في السباق الدولي وأعضاء اللجنة المنظمة".

الخطوة التصعيدية، التي أقدمت عليها الجبهة، تأتي بالرغم من إصدار الأمين العام الأممي لبيان، أول أمس السبت، أعرب من خلاله عن "لقلق إزاء التوترات المتزايدة في الصحراء، بالتزامن مع عبور سباق أفريكا إيكو ريس معبر الكركرات".

ودعا غوتيريس، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توترات.

وأضاف الأمين العام الأممي قائلاً: "من المهم السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"، في إشارة إلى عرقلة نشطاء من الجبهة لحركة السير التجارية والتهديد باعتراض السباق الدولي.

وكان المسؤولون عن سباق "أفريكا إيكو ريس" وضعوا خريطة المغرب كاملة في الملصق الخاص بالمسار الذي سيقطعه المتسابقون؛ وهو ما أثار حنق جبهة البوليساريو التي عبّرت للمرة الثالثة عن رفضها للأمر، خصوصا أن مشاركين كثرا يحملون معهم أعلاما وطنية تكريسا لمغربية الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - زيد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:05
لم لا أمام التخاذل وسياسة المهادنة والتروي
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70
2 - Karim الاثنين 13 يناير 2020 - 14:06
خاص القوات المغربية تسيطر على المنطقة العازلة و اللي بغا يوقع يوقع
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133
3 - Nabil الاثنين 13 يناير 2020 - 14:07
يجب أن نحاسب العسكر الجزائري الداعم لمرتزقة البوليزاريو وان ندعم الحكم الذاتي لشعب القبائل.
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94
4 - ام حمزة الاثنين 13 يناير 2020 - 14:09
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و الانفصاليون
لا مستقبل لهم. عشت وطني حرا أبيا
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75
5 - النهاية الاثنين 13 يناير 2020 - 14:11
البوليساريو حفرت قبرها بنفسها
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53
6 - البسالة الاثنين 13 يناير 2020 - 14:12
ان لم تستحي فافعل ماشئت. انه الوقت المناسب لاقتلاع هدا الورم من جذوره.
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57
7 - مغربي قح الاثنين 13 يناير 2020 - 14:13
30000 ديال المرتزقة بغاو 36 مليون ديال المغاربة يجلسو ليهم الأرض يربيوهم.يجب على المغرب استعمال القوة ولما لا المفرطة لتطهير حدودنا.
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65
8 - عبدالله الاثنين 13 يناير 2020 - 14:14
حتى المرتزقة اصبحوا نشطاء فهؤلاء ارهابيين مثل الدواعش الدين يحتمون بنساءهم و اطفالهم
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56
9 - medmod الاثنين 13 يناير 2020 - 14:16
هذا سببه التساهل مع شردمة الرعاة . وحب الحزم وإعطاء درس للخونة
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54
10 - tarek ibn zayad الاثنين 13 يناير 2020 - 14:19
vous voulez pas bouger et faire sortir ces terroristes des terres marocaines depuis des annees que sa dur cette cinema ------------ regardez les ------------ bravo bravo bolizzzzario continuer ----- mahzzala al hekkouma ----------------------------
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9
11 - عاصم الاثنين 13 يناير 2020 - 14:19
هاهم يسبون و يشتمون "الثوابت " على ارض مغربية ، اين انتم يا ابطال يا من سجن ابناء الشعب فقط لانهم قالوا عاش الشعب؟!! فلتقبضوا على هؤلاء!! مالكم خايفين؟! كاتخافو و ما كاتحشموش
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32
12 - لهيب الاثنين 13 يناير 2020 - 14:21
وأين المغرب والدبلوماسية المغربية ؟؟؟ هل نكتفي فقط بكتابة التقارير وننتظر المتسابقين الأجانب ليرفعوا أعلاما بها خريطة المغرب كاملة ؟؟؟
على الدبلوماسية المغربية أن تتحرك وتغتنم أية فرصة أو مناسبة لاحراج الملشيات وارغامهم على التراجع ، هم ومن يواليهم .
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33
13 - AV2 الاثنين 13 يناير 2020 - 14:22
البولزاريو تعتمد خطوات صبيانية . هؤلاء تم ارسالهم إلى الحدود الجنوبية مقابل حفنة من الرز والحليب المجفف . ومن المفروض ان دور قوات حفظ الأمن الأممية أن تقوم بعملها وتطرد المرتزقة . لكن ما فعلته ابان مذابح البوسنة والهيرسك أكبر دليل على أن قوات الأمم المتحدة جبانة إلى أبعد الحدود .
فمجلس الأمن لم يعد له وزن في أي صراع او توتر في العالم .
اصبحت الأمم المتحدة مجرد عبئ مادي على الدول الأعضاء .
يجب على البلاد أن تعيد النظر في سياستها الهادئة مع البوليزاريو . لأنها تزيد الأمر سوءا . وتعطي للمرتزقة الفرصة لاحتلال الصحراء شيءا فشيءا .
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16
14 - محمد رضا الاثنين 13 يناير 2020 - 14:22
10 ديال الناس دايرين هاد الفوضة
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23
15 - محمد الادريسي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:23
زوبعة في فنجان.. كل الحلول طرحت على هذه الشرذمة ولا حياة لمن تنادي وحكام الجزائر في ورطة
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0
16 - gom الاثنين 13 يناير 2020 - 14:24
ههههه حسبتهم تلاقي 18 شخص واش هادو بوحدهم لعايشين فتنذوف ههههه قلت مايدار كون كانو ععلى مايزيد 10000 نقول بعدا رآه رآه منحازين للبوليزاريو لاكن المشكل الناس لعايشا فتنذوف مراضياش بالعيش تما رآه محتجزين بز منهوم
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1
17 - عزالدين لعيون الاثنين 13 يناير 2020 - 14:26
المنطقة العازلة التي تركت بين المغرب وموريتانيا. خطأ استراتيجي. مادة ستفعل المحكومة المغربية لأن هل ستكتفي بالإدانة
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2
18 - محمد صابحي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:26
اعتقد ان الوقت قد حان لكي يقف المغرب إلى جانب القبائل الدين يطالبون بتقرير مصيرهم وكفى من الصبر وهدا النوع من المعاملة اللينة التي هي في الأصل لا تستحق العصابة المسيطرة على الحكم في الجزائر مند ما يسمى عندها بالاستقلال أن تعامل بها.
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19 - فرض الامر الواقع الاثنين 13 يناير 2020 - 14:27
يجب على المملكة المغربية بسط سيطرتها الكاملة على الحدود بينها و بين موريتاتيا فلا يوجد شيء اسمه منطقة عازلة كما ان المعبر الحدودي يجب أن يكون متلاصقا مباشرة مع الحدود الموريتانية....تحت حراسة جيشنا الباسل...و من رمانا بالحجر نرميه بالصواريخ و نبيده للابد...
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0
20 - youssef de sygh الاثنين 13 يناير 2020 - 14:28
اتوا بالنساء اهادا هو الاعتراض ؟؟
دايرين الضحك والنكت عنكم وعن من يدفعكم الدي لا يهمه أمر شعبه والدي صرف خمسه مئه مليار دولار تبني بيها عمارات واوطوروتات في السماء من الجزائر إلى جنوب ايفريقيا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم تجاوز عنا ويهدينا وصلنا الطريق الصحيح اللهم فك كل مهموم واصلح احوال المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة
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21 - جندي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:29
السلام
لما لا نقوم بالزحف نحو المنطقة العازلة و ننشر جنودنا البواسل حتى اخر شبر من حدودنا و نقوم بانشاء بوابات حدودية و مراكز مراقبة و ردارات و بطارية الصواريخ و انشاء مطار حربي وسط الصحراء لردع سكان الخيام البالية لان حسن النية التي ابان عليها المغرب لم تجد الا الادان الصماء من العصابة و ولية نعمتها الجزاءر.
اقولها نحن كجنود مجندون وراء عاهل البلاد نصره الله لنصرة حقنا و احقيتنا في صحراءنا كره من كره و احب من احب.انا الدي اعرف ان من يريد الحرب مباشرة معنا يقولها نيشان لا يختبء وراء شردمة من الاوساخ و المهربين و نحن له بالمرصاد سنعيد امجاد معركة واد المخازن و الزلاقة و انوال و الرمال و امغالا لاننا لنا رصيد و تاريخ في الحروب و المعارك و القاصي و الداني يعترف من جبل طارق الى جبال البريني الى الحدود المتاخمة للسودان القديمة.
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0
22 - ملاحظ الاثنين 13 يناير 2020 - 14:30
ليست هناك مناطق عازلة بل يجب على المغرب الإسراع في ضمها إلى داخل الشريط الحدودي،، 2-بناء جدار فاصل بيننا كمثل جدار أمريكا والمكسيك 3-عليه بضربة استباقية لترجع الأمور إلى نصابها 4-طرد بعثة المونرسو لعدم الوفاء بمهامها.
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23 - علي وتنغير الاثنين 13 يناير 2020 - 14:31
المرتزقة وجدوا ضالتهم في القوات الدولية التي تتساهل معهم ويعتقدون انهم على حق المرتزقة مرتزقة قوقل القانون المطلوب من القوات المسلحة الملكية القيام بالواجب المهني في إنهاء إجراءات الاستفزازية للمرتزقة أولا بضم الأراضي الفاصلة بين الجدار العازل والحدود مع موريتانيا وتندوف إنهاء الوجود للخونة في المنطقة خارج السجن الجماعي بتندوف هو الحل الأمثل لتجنب مثل هذه الحالات الاستفزازية
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24 - ماجد واويزغت الاثنين 13 يناير 2020 - 14:33
علاش حنا نتخلاو على المنطقة العازلة فالحقيقة الله يعطي العز لتركيا
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25 - rachid الاثنين 13 يناير 2020 - 14:33
20 مرتزق موقفين سباق بحجم رالي باريس دكار !!!!!! واش هدا السكوت ديال الدولة المغربية نسموه حزارة أولا خوف أولا شنو هذا الذل ؟؟؟
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26 - عبدالقادر الاثنين 13 يناير 2020 - 14:33
لماذا لا نحارب المرتزقة بنفس سلاحهم بعد تقاعس او عجز المنورسو عن القيام بتأمين الممر وذلك بالاعتماد على عدد من المدنيين الوحدويين وتزويدهم بالإعلام الوطنية وكل المتطلبات ليقوموا بمواجهة المرتزقة وإحباط كل مناوراتهم أظن أن هذا اقل ما يمكن القيام به.
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27 - رشيد المانيا الاثنين 13 يناير 2020 - 14:34
لماذا يسمون أنفسهم جمهورية و يلوحون بالحرب كل مرة ثم يرسلون قطاع الطرق لغلق الطريق.
أن كنتم فعلا دولة ولكم أراضي محررة لماذا لا ترسلون موظفين و مكتبين لختم جوازات سفر المشاركين؟
الحقيقة الساطعة لا أراضي محررة ولا ستة حمص فقط بلطجة، الآن فكوا محاينكم مع غوتيرس...
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28 - hamid el farabi الاثنين 13 يناير 2020 - 14:34
الذي يجب ان يعرفه الجميع ان معبر الكركرات والكويرة في الجيش الموريتاني والبوليساريو وهذا شيئ عادي عندما ترى افراد البوليساريو تجوب الكركرات وحتى الكويرة
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29 - assad الاثنين 13 يناير 2020 - 14:35
هاد المرتزقة خاصهم سياسة اردوغان مع الحزب العمال الكردي، إلى متى السكوت عن حقنا و اراضينا، و نخضع لإملاءات دول تستبد شعوبها و تطالب من المغرب تقرير المصير للمرتزقة
آخر من يتكلم على حرية الشعوب هم دمى المتعاقبة قصر المرادية بمباركة الجنرالات
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30 - عبدالله الاثنين 13 يناير 2020 - 14:36
كان على المغرب ان يمدد الحزام الامني الى الكركرات و لن تكون منطقة عازلة و بعدها موريطانيا ستكون المسؤولة عن اي اعتراض للرالي عندما يجتازون الجمارك المغربية رغم ان هؤلاء المشوشين على ما اظن اغلبيتهم يقطنون بموريطانيا
المهم تصريحات ت...ون شجعت المرتزقة
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31 - Hicham الاثنين 13 يناير 2020 - 14:36
عندما لاتتوقع خيرات البلاد بطريقة عادلة ،يجب على هؤلاء الذين يحتكرون الخيرات ان المستضعفون سيستنجدون بقوة خارجية لتمكينها من خيراتنا،لقد عادت الحرب الباردة وبقوة وسنسقط ضحية وسوف تتمزق اراضينا ووحدتنا والسبب هو الاحتكار وعدم القبول بالتعادل الاجتماعي والاقتصادي.
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-1
32 - مفتاح الاثنين 13 يناير 2020 - 14:40
اذا سمحت القوات المسلحة بذلك فانها تكرس احتلال المنطقة العازلة . وبالتالي تكريس هيمنة المرتزقة عليها . واذا تم احتلالها فان ذلك سيحاصر المغرب . اقتصاديا وخاصة من الناحية التجارية . لقد مس هؤلاء بارض المغرب ويسبون الوطن ورموزه . فلماذا لا يسحقون سحقا . كما تفعل اغلب الدول دفاعا عن مصالحها وحدودها . ام ان السلاح موجه للداخل وان العقوبات من حق ابناء الوطن .
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33 - abrabo الاثنين 13 يناير 2020 - 14:41
4 طائرات مسيرة ويتم مسح الكيان البائس... و شي تدويرة مع‘‘‘ ترامب‘‘‘ و كان هنا
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34 - ربيع الاثنين 13 يناير 2020 - 14:43
الدولة ديالنا كادير الرجلة غير مع الشعب ديالا 10 ديال الانفصاليين عرقلو دونيا و دارو بل بالا
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35 - سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:44
لماذا لم ترسل الإدارة العامة للأمن الوطني الشرطة إلى معبر الكركرات لتنظيم المرور مع شرطة مكافحة الشغب والعنف فإذا استعملت البوليساريو السلاح في هذه الحالة سيتدخل الجيش الملكي ويقوم بالرد واختراق عصابة البوليساريو والدخول إلى تندوف وإلقاء القبض على راءيسهم وتقديمه إلى المحكمة المغربية للحكم عليه بأقصى العقوبة لأنه مغربي وخاءن للوطن ويعمل لصالح دولة معادية للمغرب
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36 - سعيد السوسي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:46
السياسة تبقى سياسة و المذكرات تبقى مذكرات سواء كانت اممية او افريقية
السؤال المطروح هو في ماذا تنفع الاسلحة و الجنود التي تنهك اموال الدولة هل للاستعراض فقط ؟ يجب على قواتنا حماية و التدخل في مثل هذه المواقف .
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37 - قارئ ما خلف السطور ..... الاثنين 13 يناير 2020 - 14:47
سؤال سهل : هل البوليزاريو يقولون أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله بمعنى هل هم مسلمون ؟
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38 - AKHANOUCH QUI EDUQUE الاثنين 13 يناير 2020 - 14:47
Mais c'est vrai ceux qui ose éduquer les Marocains selon les propos d'Akhanouch pourront éduquer ce groupuscule de gens , des rats ou quoi qui ont jaillit du . sable
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39 - مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:48
هدا العمل هو عمل ارهابي من طرف الكيان الارهابي البوليساريو.
يجب تبليغ المملكة المغربية الأمم والمنتظم الدولي بهدا النشاط الارهابي التي تقوم به هده المنظمة الارهابية في صحراء المغربية.
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40 - كفى المؤمنين شر القتال الاثنين 13 يناير 2020 - 14:48
كان يكفي هاته الحفنة من متسولي مرتزقة الجزائر حافة واحدة من مشجعي الرجاء او الوداد وها المشكل انتهى ماكاين لاخطورة ولاسيدي زكري
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2
41 - سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:49
كيف لدولة لها سيادة على اراضيها ان تسمح لاي كان ان يخرج او يدخل الى اراضيها دون ادن منها ومن جهة اخرى على العسكر بالجزاءر ان تكون له الجرءة في مواجهة الامر وليس التكلم من خلف الستار كالنسوة
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42 - مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:51
لم نعد نعرف مستوانا الحقيقي لأن المسؤولين في هذا البلد لا يجيدون إلا بيع الأوهام. ننافس أمريكا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا على تنظيم المونديال ونقول أننا أحسن من فرنسا ولا نقوى حتى على تحرير وتأمين أراضينا . حقيقة سئمنا من الإهانات المتكررة.
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43 - عبدالحق ابوالعز الاثنين 13 يناير 2020 - 14:51
اما ان لمسؤولينا ان يحسموا في الامر مع اصحاب الثكان في الجزاءر و معهم هذا المذمن الجديد محتل قصر المرادية ، فرباطة جاش مسؤولينا يحسبها جباري الحكم في بلاد المغرب الاوسط ضعفا فما كان علينا نحن المغاربة الا ان نكشر على انيابنا ولو لمرة ونحن اصحاب حق امام هذه الشردمة من المرتزقة و من يحركهم لنظهر للعالم بما لا يدع مجالا للشك بان الصحراء في مغربها و المغاربة في صحراءهم.، لانه في بعض الاحيان كبرها تصغار، فالسكر الحاقد في الجزاءر خاصة الشيوخ من قادته يعرفون باس و شدة المغاربة و سالوا اصحاب الرمال من قنشريحة و امثاله.
عاش الغرب الموحد من طنجة الكويرة و مع الايام لنا حديت عن مناطقنا الشرقية انتظرونا....
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44 - كاظم ع السبع الاثنين 13 يناير 2020 - 14:52
شرذمة من المتطرفين دايرين حالة طلقو عليهم 10 من شباب الحي المحمدي سيهربون الى ما وراء الحدود بشرويطتهم جيبوهم غامن دوك لي كايصيدو في الداخلة ولاد الحي راه موجودين تما
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45 - صحراوي حر الاثنين 13 يناير 2020 - 14:52
على الدولة أن تترك المدنيين الصحراويين الوحدويين الدخول والتضاهر بنفس المنطقة وعلى قوات الأمم المتحدة أن تدبر الأمور تحت مسؤولياتها. كفا من التفرج والادانة. نفس السلوك يجب أن يسلك مع خونة الداخل. أي تضاهرة من طرفهم يجب أن لاتواجه بالشرطة بل بالمدنيين الصحراويين الوحدويين المتعطشين للدفاع عن وحدة البلاد
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46 - العبدي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:53
اظن ان أغلبية هده الشردمة الظالة يسكنون بيننا و يستفيدون من خيراتنا و يسبوننا ونحن لا نحرك ساكنا .الى متى ونحن بإمكاننا أن نفعل الكثير من أجل تطهير أرضنا من الفيروسات.
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47 - احمد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:53
الجزائر تلعب ورقة البوليساريو لاشعال المغرب .ولايقاعه في الفخ .يبدو ان هناك خطه ما جزائرية. لدى المغرب يتصرف بحذر شديد.
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48 - مغربي من أصول صحراوية الاثنين 13 يناير 2020 - 14:56
نساء بلباس الملاحف معهم أطفال دفعهم مرتزقة البوليزاريو من موريتانيا بعد ان دفعوا لهم من الميزانية الجزائرية... أربع قيوش يريدون خلق دولة على الأراضي المغربية.. ما هذا المنكر الذي تحرضون عليه يا حكام الجزائر..؟
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49 - مواطن من المهجر الاثنين 13 يناير 2020 - 14:56
أتسائل أين الجيش المغربي.....؟؟؟؟؟

أم هذا تخطيط غامض

في رأيي البسيط : كفى من الخزعبلات ، الحمد لله لنا جيش قوي وبإمكانه أن ينظف المنطقة بأكملها

وإذا أراد جنرالات الشر أن ننشب حرب حقيقية فباسم الله فلتكن مع كل احترامي للشعب الجزائري الشقيق

بالنسبة إلي فيه فرق ما بين الشعب والعصابة الحاكمة (((جنرالات الشر)))
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