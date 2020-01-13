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الرئيسية | مدارات | رحيل المفكر الألماني المسلم المعروف مراد هوفمان

رحيل المفكر الألماني المسلم المعروف مراد هوفمان

رحيل المفكر الألماني المسلم المعروف مراد هوفمان
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 19:20

أعلنت، أمس الأحد، وفاة المفكّر الألماني الدكتور الشهير "مراد هوفمان"، العضو الشرفي للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عن عمر ناهز 88 عاماً.

وكان الراحل، المولود سنة 1931 في مدينة أشافنبورغ الألمانية، درس القانون وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة "هارفارد"، كما شغل منصب سفير ألمانيا في المغرب والجزائر لعدد من السنوات.

وفي 1980 أعلن هوفمان إسلامه، وابتدأ مسيرة التأليف عبر مجموعة كتب تناولت مستقبل الإسلام في إطار الحضارة الغربية وأوروبا، منها كتاب "يوميات مسلم ألماني"، و"الإسلام عام ألفين"، و"الطريق إلى مكة"، وكتاب "الإسلام كبديل" الذي أحدث ضجة كبيرة في ألمانيا.

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