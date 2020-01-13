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عبور "رالي" لمنطقة "الكركرات" يريح الأمم المتحدة

عبور "رالي" لمنطقة "الكركرات" يريح الأمم المتحدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 22:30

أعربت الأمم المتحدة عن ارتياحها لعبور مرحلة رالي "إفريقيا إيكو ريس" الرابطة بين المغرب وموريتانيا المنطقة العازلة بالكركرات اليوم الاثنين "بسلام".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمره الصحفي في نيويورك: "يسعدنا أن نلحظ أن رالي إفريقيا إيكو ريس قد عبر بسلام" المنطقة العازلة بالكركرات.

وأشار دوجاريك، في هذا الصدد، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد دعا السبت إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توترات" بعد تهديدات واستفزازات البوليساريو وأتباعها الهادفة إلى عرقلة مسار رالي "أفريقيا إيكو ريس".

وشدد الأمين العام على أنه "من المهم السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وقد جدد المتحدث باسم الأمين العام التأكيد على "التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع في الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن".

وتجدر الإشارة إلى أن رالي "أفريقيا إيكو ريس" الذي يربط موناكو بدكار مرورا بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، بلغ هذه السنة دورته الثانية عشرة.

وأعطيت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء طنجة المتوسط، الانطلاقة الرسمية للرالي بمشاركة 688 متسابقا على متن 266 عربة، تشارك في الفئات الأربعة للسباق، والمخصصة للدراجات النارية والسيارات الرباعية الدفع والعربات المعدلة (إس إس في) والشاحنات.

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