24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سوق السمك بالمهدية
- فيروس غامض يسجّل عشرات الإصابات بالصين
- ألوان الموسيقى الشعبية المغربية تتألق بالرياض
- وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما
- تحذير برتقالي: طقس بارد وتساقطات ثلجية بالمغرب
الواجبات المنزلية في العطل .. تثبيت للمكتسبات أم إزعاج للتلاميذ؟ (5.00)
- الجزائر تقاطع تظاهرة رياضية لـ"الكاف" في المغرب بسبب الصحراء - (188)
- منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022 - (69)
- هل تؤثر وساطة الجزائر بشأن أزمة ليبيا على "اتفاق الصخيرات"؟ - (60)
- البنك الدولي يقرض المغرب 2.6 مليار درهم للتأمين على الكوارث - (56)
- "رابطة" تطالب بمحاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوريطة: تصرفات "البوليساريو" تشبه "قطاع الطرق"
اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم بالداخلة، أن المواقف التي عبر عنها الانفصاليون بخصوص مرور رالي "أفريكا إيكو رايس" عبر الصحراء المغربية لا تعدو أن تكون مجرد "شطحات وأوهام وتصريحات تثير الشفقة".
أوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الغيني، مامادي توري، بمناسبة افتتاح جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بالداخلة، أن هذه المواقف تكشف بوضوح "انحدار مستوى هؤلاء الناس"، مؤكدا في هذا الصدد أن المشكل الذي يواجهه المسلسل الأممي المتعلق بتسوية قضية الصحراء يكمن اليوم في غياب شريك ذي مصداقية سعيا نحو الوصول إلى حل نهائي في إطار السيادة المغربية.
وأبرز الوزير ذاته أن تصرفات ومواقف هؤلاء بخصوص الرالي هي "تصرفات قطاع طرق"، مشددا في هذا الصدد على أنه لا يمكن للمغرب أن يتوصل إلى حل لقضية الصحراء مع "قطاع الطرق"، أو من يهيجهم.
وعبر ناصر بوريطة عن الأمل في أن يكون ما وقع بمناسبة مرور هذا الرالي "درسا" لهؤلاء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج اليوم إلى "فاعلين لهم مصداقية".
واعتبر أن تصريحات الانفصاليين تظل مجرد "زوبعة في فنجان"، مذكرا في هذا الصدد بالمواقف الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص هذا الملف، والتي تشدد على ضرورة انسحاب هذه المجموعة من منطقة الكركرات، وكذا التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها ب "السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة" بالكركرات، داعيا إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"