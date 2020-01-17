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الرئيسية | مدارات | بوريطة: تصرفات "البوليساريو" تشبه "قطاع الطرق"

بوريطة: تصرفات "البوليساريو" تشبه "قطاع الطرق"

بوريطة: تصرفات "البوليساريو" تشبه "قطاع الطرق"
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 20:10

اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم بالداخلة، أن المواقف التي عبر عنها الانفصاليون بخصوص مرور رالي "أفريكا إيكو رايس" عبر الصحراء المغربية لا تعدو أن تكون مجرد "شطحات وأوهام وتصريحات تثير الشفقة".

أوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الغيني، مامادي توري، بمناسبة افتتاح جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بالداخلة، أن هذه المواقف تكشف بوضوح "انحدار مستوى هؤلاء الناس"، مؤكدا في هذا الصدد أن المشكل الذي يواجهه المسلسل الأممي المتعلق بتسوية قضية الصحراء يكمن اليوم في غياب شريك ذي مصداقية سعيا نحو الوصول إلى حل نهائي في إطار السيادة المغربية.

وأبرز الوزير ذاته أن تصرفات ومواقف هؤلاء بخصوص الرالي هي "تصرفات قطاع طرق"، مشددا في هذا الصدد على أنه لا يمكن للمغرب أن يتوصل إلى حل لقضية الصحراء مع "قطاع الطرق"، أو من يهيجهم.

وعبر ناصر بوريطة عن الأمل في أن يكون ما وقع بمناسبة مرور هذا الرالي "درسا" لهؤلاء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج اليوم إلى "فاعلين لهم مصداقية".

واعتبر أن تصريحات الانفصاليين تظل مجرد "زوبعة في فنجان"، مذكرا في هذا الصدد بالمواقف الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص هذا الملف، والتي تشدد على ضرورة انسحاب هذه المجموعة من منطقة الكركرات، وكذا التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها ب "السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة" بالكركرات، داعيا إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ريفي قح الجمعة 17 يناير 2020 - 20:39
رالي افريكا ايكو بحال اطباء بلا حدود يعني تيفوتو على جميع الحدود ولكن السؤال المطروح واش البوليزاريو كانو تما في الكركرات ولا لا ?? هؤلاء لي كتسميوهم بقطاع الطرق راه كيعترفو بهم العديد ديال الدول واش كاينة ولا ماكيناش ?? طيب علاش اسبانيا مابغياش ترسم الحدود البحرية لي مقابلة مع الجزر الكناري ??
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-36
2 - نبيل المغربي الجمعة 17 يناير 2020 - 20:40
رد بوريطة رد شخص شارب ملفاتو و لا يقفز في كل اتجاه، يترك المرتزقة يهلوسون من الحيرة و يفهمون انهم اصبحوا لاشيء بشدة هههه. واصل يا بوريطة انت ممتع في أدائك
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28
3 - خالد F الجمعة 17 يناير 2020 - 20:45
تصريح ناري من وزير خارجيتنا القوية، ولا شك أنه سيعجل قدوم العاة الشهرية لصاحبنا تبون.
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27
4 - مسفيوي الجمعة 17 يناير 2020 - 20:48
;;; تقتات على تبرعات الأمم المتحدة و الجزائر تتحمل وزر سكان المخيمات المحتجزين في ظروف قاهرة،. على العموم الصحراء في مغربها و المغرب في صحراء،. و لي بغا شي حاجة مرحبا
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9
5 - عزالدين لعيون الجمعة 17 يناير 2020 - 20:50
لا يجب الاستهانة بلاعداء والمنطقة العازلة التي تركت بين المغرب وموريتانيا خطأ يجب إصلاحه. لقد مريت من تلك المنطقة التي يطلق عليها اسم قندهار. فهي غير آمنة
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7
6 - INTIFI الجمعة 17 يناير 2020 - 21:02
بعد 30 سنة من سيران اتفاق اطلاق النار فالمغرب بدوره مستعد الى حمل السلاح اربعين سنة اخرى ثم اتفاقية اخرى لاطلاق النار وداءما المغرب في صحراءه والبوليزاريو في المناطق العازلة والملغمة بين المغرب والجزاءر .
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