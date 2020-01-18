الحركة الحقوقية تراهن على الانفراج السياسي .. والدولة تختار الهدنة

هسبريس - عبد السلام الشامخ

ماضيةٌ إلى سلكِ خيار "الهدنةِ" ومُراجعة الأحكام القضائية في حقِّ عدد من معتقلي "الرأي" الذين بلغَ عددهم في الآونة الأخيرة 17 معتقلاً، تحاولُ الدّولة "التّنفيسَ" على المشهدِ الحقوقي برفْعِ يدها على ما اعتبره حقوقيون "تجاوزات واستهدافاً طالَ عدداً من المعتقلين السّياسيين ونشطاء الرأي".

وقرّرت السّلطات المغربية مراجعة مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من النّشطاء الحقوقيين والسّياسيين؛ فقد ألغت المتابعة في حقّ ناشط في حراك الرّيف كان متابعاً بتهم تصلُ عقوبتها إلى 5 سنوات، كما قرّرت الإفراج عن تلميذ "مكناس"، ومُعاقبة مغني الرّاب في العيون بثمانية أشهر بدل 4 سنوات.

وتحاولُ الحركة الحقوقية استثمار وسائل ضغط متفرقة من أجل ضمان "انفراج سياسي" قريب، على غرار وثيقة المطالبة بالاستقلال؛ إذ أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون "وثيقة 11 يناير 2020" للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم في الشبكات الاجتماعية.

مؤشّرات إيجابية

في نظرِ الحقوقي المغربي إلياس الموساوي هذه "المؤشّرات الإيجابية فيما يتعلق بمراجعة بعض الممارسات في شأن الرقابة على الفضاء الرقمي، ما كانت لتظهر لولا تعالي العديد من الأصوات المنددة بطبيعة هذه الاعتقالات ونوعية التهم الموجهة للمعتقلين".

وقال الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ "ملف معتقلي حراك الريف لا يدخل ضمن هذا الإطار"، موضحا أن "هذا الملف الحساس يتداخل فيه ما هو تاريخي وسياسي وهوياتي"، مبرزاً أنّ "الجهات الماسكة بزمام ملف حراك الريف لو أرادت طيَّ هذه الصفحة السوداء في تاريخ بلادنا، لكانت أقْدمت على ذلك أثناء العفو على معتقلي تظاهرات جرادة".

وما يزكّي هذا الطّرح في اعتقادِ الحقوقي نفسه هو ما "ورد مؤخرا على لسان عائلات العديد من المعتقلين، هذه الأخيرة أكدت استمرار التضييق على أبنائها في مختلف السجون، الاتجاه نفسه ذهبت إليه منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها الأخير حول ما آلت إليه وضعية المعتقلين داخل السجون"، يضيف الموساوي.

وختم تصريحه لهسبريس بالقول إن "ملف حراك الريف يحتاج إلى تظافر الجهود من قبل الجميع حتى تتمكن بلادنا من الخروج من هذه الوضعية الحقوقية التي لا يتمناها أحد".

استثناء حراك الريف

بط النّاشط الحقوقي سعيد العمراني الانفراج الحقوقي بتوفُّر "الإرادة السياسية للدّولة لوضع حد لهذا الانحدار الخطير على مستوى حقوق الإنسان في المغرب وصورته التي تزداد سوءا في الخارج"، مبرزاً أنّ "التعاطي الإيجابي للدولة مع مطالب الحقوقيين شمل أربعة ملفات".

وأوضح العمراني أن الأمر يتعلّق بالصّحافي الدّولي عمر الراضي، وتلميذ قاصر تمّت متابعتهُ في حالة سراح بسبب الضّغط الحقوقي المحلي، وإلغاء الحكم بالحبس 5 سنوات من طرف استئنافية الحسيمة في حق ناشط قاصر، وعدم متابعة المواطن المغربي البلجيكي بالتهم الموجهة إليه على إثر احتجاجات الحسيمة.

وأشار الناشط الحقوقي ذاته إلى أنّ "الدولة لا تريدُ طيّ هذه الصفحة المؤلمة، وخاصة أمام الأحكام الصّادرة في حق بودا ومغني الرّاب ومعتقل طاطا، والتّضيق المستمر على معتقلي حراك الريف، وأبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق في سجن رأس الماء بفاس".

وطالب سعيد العمراني المسؤولين بـ"طي هذه الصفحة الأليمة بالحوار، والاستجابة لمطالب وتطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، واعتبر أن "هذا أمر ممكن إذا اجتمعت الإرادات الحسنة من أجل الخروج من هذا النفق المظلم".