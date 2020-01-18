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الرئيسية | مدارات | ماكرون يهاتف الملك محمد السادس بخصوص ليبيا

ماكرون يهاتف الملك محمد السادس بخصوص ليبيا

ماكرون يهاتف الملك محمد السادس بخصوص ليبيا
هسبريس من الرباط
السبت 18 يناير 2020 - 22:15

تلقى الملك محمد السادس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون.

وقال بلاغ للديوان الملكي إن الحديث تناول المباحثات بخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده في برلين يوم غد الأحد 19 يناير.

"بهذه المناسبة، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي. وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي""، يزيد المصدر.

جدير بالذكر أن هذه المكالمة بين الرئيس ماكرون والملك محمد السادس قد أعقبت إعراب المملكة المغربية، اليوم السبت أيضا، عن الاستغراب العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سكفاندري السبت 18 يناير 2020 - 22:27
السيد بوريطة قام بتدخل بخصوص عدم استدعاء المغرب لقمة يرلين في قناة فرانس 24 التي عرضت أمام عينه خريطة المغرب مبتورة من صحرائه. فلماذا تستغرب أيها الوزير الجميل لعدم استدعاء المغرب. ههه قاليك المعايير....فرنسا تنوب عن المغرب. we will take it from here
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25
2 - kamal tarast السبت 18 يناير 2020 - 22:28
ماكرون هاتف الملك بإيعاز من ألمانيا التي إرتكبت خطأ فنيا وفادحا في عدم إستدعاء المغرب لمؤتمر برلين الذي سوف يعقد غدا حول الأزمة اليبية الشقيقة
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-1
3 - atlass السبت 18 يناير 2020 - 22:28
المغرب بلد لا يمكن أن يستهان به في مثل هكذا لقاءات، وليبيا بلد مغاربي ونحن أولى في التدخل بين الاخوة الليبيين.بدون أطماع بترولية او ما شابه ذلك.
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21
4 - محمد ال جابر السبت 18 يناير 2020 - 22:32
اضن انه حان الوقت لحشد تكتلات واحده داعمه لحفتر، و التانيه داعمه لحكومه الوفاق الليبي التي تم اقرارها في الصخيرات، كل هدا فقط من اجل مطامع دول في الشرق الاوسط اللي تحب تستولي علا الثروه و هي ليبيا و تركيا من جهه ، و مصر و قبرص و الكيان الصهيوني من جهه اخرا، و كما قلت تكتلات من اجل حشد دعم دولي لجهه علا حساب جهه تانيه ، و الاقتصاد و المال هو سبب المصايب في عالمنا الان من الاخ و اخيه لغايه الدول
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