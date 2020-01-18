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كُتّاب وآراء
ماكرون يهاتف الملك محمد السادس بخصوص ليبيا
تلقى الملك محمد السادس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون.
وقال بلاغ للديوان الملكي إن الحديث تناول المباحثات بخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده في برلين يوم غد الأحد 19 يناير.
"بهذه المناسبة، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي. وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي""، يزيد المصدر.
جدير بالذكر أن هذه المكالمة بين الرئيس ماكرون والملك محمد السادس قد أعقبت إعراب المملكة المغربية، اليوم السبت أيضا، عن الاستغراب العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا.