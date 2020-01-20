الجنرال الوراق يستقبل القائد العسكري لحلف الأطلسي

هسبريس - و.م .ع

بتعليمات من الملك، استقبل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق، اليوم الاثنين على مستوى مقر القيادة العامة بالرباط، الجنرال دوكور دارمي هانس-ويرنير فييرمان، المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات تناولت التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وبهذا الخصوص، يضيف البلاغ، جدد المسؤولان، اللذان أعربا عن ارتياحهما لمستوى ومتانة وجودة واستدامة التعاون الثنائي، الرغبة المشتركة في تعزيزه وتعميقه أكثر، من خلال تقاسم التجارب والخبرات.

ويشمل التعاون بين الطرفين، يوضح البلاغ، الاجتماعات والزيارات من مستوى عال، والدورات التدريبية، وتبادل الزيارات الإخبارية وتوقفات المجموعات البحرية لحلف الأطلسي والمشاركة في مختلف التداريب.

وحسب المصدر ذاته، فإن زيارة الجنرال دوكور دارمي هانس- ويرنير فييرمان تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو "ريجيكس 20"، الذي سيقام هذه السنة بالمغرب في شهر نونبر المقبل.

ويهدف هذا التدريب، يشير البلاغ، إلى تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات. وسيعرف مشاركة حوالي ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي.

ويقيم المغرب وحلف الشمال الأطلسي، منذ انطلاق الحوار المتوسطي سنة 1994، تعاونا عسكريا مميزا ومهيكلا، بأهداف محددة للغاية، يندرج في إطار الحوار المتوسطي.

ويؤطر هذا التعاون العسكري برنامج التعاون الفردي وبرنامج الشراكة والتعاون الفردي اللذان صادق عليهما مجلس شمال الأطلسي سنتي 2010 و2013 تواليا، على شكل مخطط عمل متعدد الأبعاد يروم بالأساس تكوين الأطر العسكرية وتبادل الخبرات وكذا تقوية القدرات وقابلية العمل المشترك في مجال الدفاع.

يشار إلى أن المغرب، الذي يتوفر على ضابط اتصال عسكري دائم لدى الحلف الأطلسي، انضم سنة 2016 إلى منصة العمل المشترك لمنظمة حلف شمال الأطلسي من أجل تشجيع قابلية عمل مشترك مكثف في العمليات والمهام التي يقودها حلف شمال الأطلسي. وفي سنة 2017، أبرم المغرب والحلف الأطلسي اتفاقا لتعزيز الأمن الإلكتروني.