الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من:

دارم بونثام سفير مملكة التايلاند

هاسرول أزوار سفير جمهورية أندونيسيا

ماريا ديل بيلار غوميث فالديراما سفيرة جمهورية كولومبيا

فيليكس أرتورو شيبوكو كاسيدا سفير جمورية البيرو

حميد أصغر خان سفير الجمهورية الإسلامية لباكستان

شامبهو س. كوماران سفير جمهورية الهند

يوري ستيرك سفير جمهورية بلغاريا

راوول إغناثيو غواسطافينو سفير جمهورية الأرجنتين

بيكا هيفونين سفير جمهورية فنلندا

فهد إبراهيم الحمد المانع سفير دولة قطر

محمد محمود بن لابا سفير جمهورية مالي

هيلين لوغال سفيرة الجمهورية الفرنسية

إيان مونتكلير كيلي سفير ممثل منظمة دول شرق الكاريبي

نيكولاوس أرغيروس سفير جمهورية اليونان

غيوم شورير سفير الاتحاد السويسري

سالومون نفا ندونغ نسينغ سفير جمهورية غينيا الاستوائية

جوليو غلينتيرنيك بيتيلي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية

خافيير دوموكوس رويز سفير جمهورية كوبا

سيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي سفير جمهورية الغابون

شيخ هابيمانا صالح سفير جمهورية رواندا

مابيل ديل بيلار غوميز أوليفر سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية

عبد الحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

بالتزار ديوغو كريستوفاو، سفير جمهورية أنغولا

نيل ستيوارت سفيرة كندا

مونيكا ريناتا بولانوس بيريز سفيرة جمهورية غواتيمالا

بيرناردو لويس دي كارفاليو فوتشير بيريرا سفير جمهورية البرتغال

دافيد طوماس فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

إثر ذلك، استقبل الملك أيضا تران كوك ثوي سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وبابا غاربا سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية اللذين جاءا لتوديعه في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.

وبهذه المناسبة، وشح الملك بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير تران كوك ثوي، كما وشح بابا غاربا بالوسام العلوي من درجة قائد.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي محمد العلوي.