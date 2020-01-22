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بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل

بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:20

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

"استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 22 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، أسقف الرباط.

وبمناسبة هذا الاستقبال الملكي، أعرب الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو لأمير المؤمنين، عن تشكراته الحارة للعناية السامية التي أبداها جلالة الملك، بإرساله وفدا رفيع المستوى، لتمثيل جلالة الملك بالمجلس الكنيسي، الذي أقيم يوم 5 أكتوبر 2019 بالفاتيكان، والذي شهد ترقية البابا فرانسيس لأسقف الرباط إلى رتبة كاردينال.

ويندرج هذا الاستقبال الملكي ضمن روح المعرفة المتبادلة التي احتفى بها أمير المؤمنين والحبر الأعظم، خلال الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للمغرب يومي 30 و31 مارس 2019".

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