الملك يجري لقاء وديا بالرباط مع عاهل البحرين

هسبريس - و.م .ع

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالرباط لقاء وديا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الذي يقوم بزياة خاصة للمغرب.