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الرئيسية | مدارات | الملك يجري لقاء وديا بالرباط مع عاهل البحرين

الملك يجري لقاء وديا بالرباط مع عاهل البحرين

الملك يجري لقاء وديا بالرباط مع عاهل البحرين
هسبريس - و.م .ع
الخميس 23 يناير 2020 - 21:05

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالرباط لقاء وديا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الذي يقوم بزياة خاصة للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بن الطالب املشيل الخميس 23 يناير 2020 - 21:35
مرحبا بملك مملكة البحرين في بلاده الثاني المغرب
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