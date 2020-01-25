24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4516:3018:5520:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تسجيل أول حالتين لفيروس "كورونا" الجديد بفرنسا (5.00)

  2. بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" (5.00)

  3. من ذكريات الطفولة (5.00)

  4. السفير البريطاني: المغرب يحتل الصدارة في إفريقيا (5.00)

  5. الملك يؤجل زيارة مدينة أكادير .. والجهة تتطلع إلى انطلاقة جديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك يبدي اعتزازه بعرى الأخوة الراسخة مع الإمارات

الملك يبدي اعتزازه بعرى الأخوة الراسخة مع الإمارات

الملك يبدي اعتزازه بعرى الأخوة الراسخة مع الإمارات
هسبريس - و.م.ع
السبت 25 يناير 2020 - 14:05

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن أصدق التهاني وأوفى الأماني، بموفور الصحة والعافية، وموصول الأفراح والمسرات.

ومما جاء في هذه البرقية "كما أعرب لكم عن مشاطرتي إياكم فرحة الاحتفال بهذا الحدث السعيد، مجددا لكم التعبير عن اعتزازي بما يجمع أسرتينا وشعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.