الملك يبدي اعتزازه بعرى الأخوة الراسخة مع الإمارات

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن أصدق التهاني وأوفى الأماني، بموفور الصحة والعافية، وموصول الأفراح والمسرات.

ومما جاء في هذه البرقية "كما أعرب لكم عن مشاطرتي إياكم فرحة الاحتفال بهذا الحدث السعيد، مجددا لكم التعبير عن اعتزازي بما يجمع أسرتينا وشعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل".