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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يثمّن العلاقات المغربية الهندية

الملك محمد السادس يثمّن العلاقات المغربية الهندية

الملك محمد السادس يثمّن العلاقات المغربية الهندية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 26 يناير 2020 - 14:19

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند،رام نات كوفيند، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس رام نات كوفيند وللشعب الهندي الصديق بموصول التقدم والرخاء.

كما أورد الملك محمد السادس: "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة أساسها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والتضامن الفاعل".

"أؤكّد لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز التعاون البناء القائم بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، والسير به قدما إلى المستوى الأمثل الذي ينشده شعبانا الصديقان"، تزيد برقية التهنئة الملكيّة.

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